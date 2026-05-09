Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Οι φωνές, τα όνειρα και η δημιουργικότητα εκατοντάδων μαθητών και μαθητριών θα γεμίσουν σε λίγες ώρες το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την τελετή βράβευσης του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων του «Βήματος». Ένας θεσμός που αναδεικνύει τη δύναμη της μαθητικής δημοσιογραφίας και δίνει βήμα στη νέα γενιά που μαθαίνει να ερευνά, να γράφει, να συνεργάζεται και να εκφράζεται.

Στην τελετή θα δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι του Ομίλου Alter Ego Media, τα μέλη της υψηλού κύρους κριτικής επιτροπής, πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, προσωπικότητες της εκπαίδευσης και της δημοσιογραφίας, αλλά και οι ηγεσίες των υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου, υπό την αιγίδα των οποίων πραγματοποιείται ο διαγωνισμός.

Στον θεσμό προστέθηκε η στήριξη της Ακαδημίας Αθηνών, με τον πρόεδρό της Νικηφόρο Διαμαντούρο να απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση, ενώ τη φετινή διοργάνωση στήριξε από την πρώτη στιγμή και ο πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας, Μιχάλης Τιβέριος.

Μια τελετή που θα αγγίξει τα αστέρια…

Η φετινή τελετή βράβευσης εμπνέεται από την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη μέσα από την αποστολή Artemis II, αλλά και την διαρκή και άοκνη προσπάθεια του είδους μας να κατανοήσει το άγνωστο και να μελετήσει το διάστημα. Για τον λόγο αυτό, μαζί με τους μαθητές πρωταγωνιστές της ημέρας είναι και μερικοί από τους επιφανέστερους Έλληνες ερευνητές και επιστήμονες στον χώρο του διαστήματος.

Μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους και οι συνεντεύξεις τους θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, θα μιλήσουν ο Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, που αυτή την εποχή περνά από το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος.

Ο Περικλής Παπαδόπουλος, ο «Έλληνας του Artemis II», διεθνούς φήμης επιστήμονας στον κλάδο της αεροδιαστημικής μηχανικής, παραχώρησε επίσης συνέντευξη σε μαθητές. Οι μελέτες του αξιοποιήθηκαν για την ασφαλή επιστροφή των αστροναυτών του Artemis II στη Γη.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υποδέχθηκε στο ιστορικό κτήριο του ερευνητικού οργανισμού στο Θησείο μαθητές και μαθήτριες και συζήτησε μαζί τους για το ρόλο του Αστεροσκοπείου στη σύγχρονη ακαδημαϊκή έρευνα για το διάστημα, αλλά και τη σημασία της επιστήμης.

Τέλος, ο «νονός του Άρη», ο διακεκριμένος αστροφυσικός Αθανάσιος Οικονόμου θα απευθύνει προς τους μαθητές και τις μαθήτριες έναν συγκινητικό και αισιόδοξο χαιρετισμό.

Πώς έγινε η επιλογή των καλύτερων σχολικών εφημερίδων

Από σχολεία μεγάλων πόλεων σε Ελλάδα και Κύπρο μέχρι απομακρυσμένες περιοχές, οι φετινές συμμετοχές απέδειξαν πως η δημοσιογραφία μπορεί να γίνει εργαλείο γνώσης, συμπερίληψης και ελευθερίας έκφρασης για όλους. Οι μαθητικές εφημερίδες ώριμες δημοσιογραφικές προσπάθειες με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, έρευνα και άποψη.

Η κριτική επιτροπή επέλεξε τις 17 κορυφαίες μαθητικές εφημερίδες από τις εκατοντάδες συμμετοχές που κατατέθηκαν από Ελλάδα και Κύπρο. Στη συνέχεια, το κοινό και οι αναγνώστες του «Βήματος» ψήφισαν για την ανάδειξη των τριών μεγάλων νικητών του 2026. Παράλληλα, στην τελετή θα απονεμηθούν βραβεία για τα καλύτερα κείμενα, αλλά και ειδικές τιμητικές διακρίσεις σε ξεχωριστές κατηγορίες συμμετεχόντων.

Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι πρυτάνεις πέντε πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου, ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων και στελέχη του «Βήματος», επιβεβαιώνοντας το κύρος και τη σημασία του θεσμού.

Ποιοι θα παρουσιάσουν την τελετή βράβευσης

Την παρουσίαση της τελετής θα κάνουν ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα, όμως οι πραγματικοί πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιες οι μαθήτριες και οι μαθητές που τόλμησαν να δημιουργήσουν τις δικές τους εφημερίδες, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που στάθηκαν δίπλα τους σε κάθε βήμα αυτής της απαιτητικής αλλά βαθιά δημιουργικής διαδρομής.

Τι συνέβη πέρυσι

Ο περσινός διαγωνισμός άφησε πίσω του εικόνες και εμπειρίες που δύσκολα ξεχνιούνται. Η καλύτερη σχολική εφημερίδα για το 2025 ήταν η «Εκτός Ύλης» από το 1ο ΓΕΛ Ραφήνας. Η συντακτική ομάδα είχε ως έπαθλο ένα εκπαιδευτικό ταξίδι σε Χίο και Οινούσσες.

Οι νικητές στην κατηγορία των καλύτερων κειμένων ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη, επισκέφθηκαν τα γραφεία της «Wall Street Journal», το Nasdaq, βλέποντας μάλιστα τα ονόματά τους να φωτίζουν την πρόσοψη του εμβληματικού χρηματιστηρίου της Times Square. Φέτος, ο πήχης ανεβαίνει ακόμη περισσότερο.

Η τελετή βράβευσης του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων του Ομίλου Alter Ego Media και του «Βήματος» θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming από το site του «Βήματος», στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Μαΐου.