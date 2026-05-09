Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας ήταν η τιμητική διάκριση που απονεμήθηκε στη μαθητική εφημερίδα «Προσπαθώντας για το αύριο», που δημιούργησαν οι μαθητές του 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Αυλώνα.

Η φετινή συμμετοχή του σχολείου ξεχώρισε όχι μόνο για τη δημοσιογραφική προσπάθεια των μαθητών, αλλά και για το βαθύτερο μήνυμα που μετέφερε: τη δύναμη της εκπαίδευσης, της έκφρασης και της δεύτερης ευκαιρίας. Οι μαθητές, που είναι κρατούμενοι στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα, κατάφεραν με τη στήριξη και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους να ξεπεράσουν τις αντικειμενικές δυσκολίες και τους περιορισμούς της καθημερινότητάς τους, δημιουργώντας μια σχολική εφημερίδα που αποτύπωσε τις σκέψεις, τις αγωνίες αλλά και τις ελπίδες τους για το μέλλον.

Ο τίτλος της εφημερίδας, «Προσπαθώντας για το αύριο», συμπύκνωσε το πνεύμα αυτής της προσπάθειας: την πίστη ότι η γνώση, η δημιουργικότητα και η συμμετοχή μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα προς μια νέα αρχή. Μέσα από τα κείμενα και τη δημοσιογραφική τους δουλειά, οι μαθητές έδειξαν ότι η ανάγκη για επικοινωνία και δημιουργική έκφραση μπορεί να ανθίσει ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Διαβάστε παρακάτω την εφημερίδα «Προσπαθώντας για το αύριο»:

Την τιμητική διάκριση απένειμε ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης MEGA, Σταμάτης Μαλέλης.

Το σχολείο εκπροσώπησε η εκπαιδευτικός, Αναστασία Πέππα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριμένο σχολείο έγινε θέμα τόσο στην εφημερίδα «Εκτός Ύλης» όσο και στην εφημερίδα «Αποχρώσεις». Μάλιστα το συγκεκριμένο άρθρο του «Εκτός Ύλης» ξεχώρισε ως ένα από τα καλύτερα κείμενα του Διαγωνισμου.

Σε έναν διαγωνισμό αφιερωμένο στη δύναμη του λόγου και τις μαθητικής έκφρασης, η συμμετοχή των μαθητών του Αυλώνα υπενθύμισε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι η παιδεία μπορεί να ανοίγει δρόμους εκεί όπου πολλοί βλέπουν μόνο αδιέξοδα.