Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ερωτήματα εγείρει ο εντοπισμός της σορού ενός 73χρονου στην αυλή του σπιτιού του στην Πιερία, το πρωί της Τετάρτης. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, τον ηλικιωμένο άνδρα εντόπισε ένας γείτονας, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές.

Τα πρώτα στοιχεία έδειχναν ότι πρόκειται για έναν θάνατο που προκλήθηκε από παθολογικά αίτια, καθώς δεν υπήρχαν ύποπτες ενδείξεις.

Τι ανέτρεψε την υπόθεση;

Η ιατροδικαστική εξέταση ανέτρεψε την αρχική εκτίμηση περί παθολογικών αιτίων. Τα ευρήματα της νεκροψίας δείχνουν εγκληματική ενέργεια, με το θύμα να φέρει βαρύτατα τραύματα από ξυλοδαρμό, γεγονός που θέτει σε πλήρη κινητοποίηση τις αστυνομικές αρχές της Κατερίνης για τον εντοπισμό του δράστη, όπως αναφέρει το olympiobima.gr.

Όπως προκύπτει από τη νεκροψία-νεκροτομή, το θύμα έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, είχε σπασμένα πλευρά και εσωτερική αιμορραγία. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι κακώσεις φέρεται να προκλήθηκαν τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τον θάνατό του.

«Μάλωσε με κάποιον»

Μετά τα τελευταία δεδομένα, η υπόθεση ερευνάται πλέον από τους αστυνομικούς ως εγκληματική ενέργεια. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι αν νωρίτερα, την ημέρα που έχασε τη ζωή του, είχε κάποιον καβγά, κατά τη διάρκεια του οποίου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και τελικά κατέληξε στην αυλή του σπιτιού ώρες αργότερα.

Παράλληλα, και ο γιος τους θύματος πιστεύει ότι με κάποιον μάλωσε και ότι κάποιος τον χτύπησε προκαλώντας του όλα αυτά τα τραύματα.

Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης που έχουν αναλάβει την έρευνα. Οι Αρχές αναζητούν μαρτυρίες και στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις τελευταίες ώρες του ηλικιωμένου, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δέχθηκε τη θανάσιμη επίθεση που οδήγησε στον τραυματισμό και την κατάληξή του στην αυλή της οικίας του.