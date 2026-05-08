Ψήφο επενδυτική εμπιστοσύνης έλαβε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς δύο από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους έδωσαν επενδυτική βαθμίδα στην εισηγμένη στο Euronext Athens.

Η Moody’s χθες και η S&P Global σήμερα μετά τα μεσάνυχτα ανακοίνωσαν την έναρξη κάλυψης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατατάσσοντας την στην επενδυτική βαθμίδα «Baa3» και «ΒΒΒ-», αντίστοιχα. Και οι δύο οίκοι στην αξιολόγηση τους χαρακτήρισαν «σταθερές» τις προοπτικές της εισηγμένης.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο πρώτος ελληνικός μη χρηματοπιστωτικός Όμιλος που κατατάσσεται σε επενδυτική βαθμίδα.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μικροσκόπιο των διεθνών επενδυτών

Όπως σημειώνουν αναλυτές και εξειδικευμένα στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπαίνει πλέον στο ραντάρ των διεθνών επενδυτών.

Η επενδυτική βαθμίδα φέρνει την εισηγμένη εταιρεία πιο κοντά στα χαρτοφυλάκια διεθνών funds, με την απόδοση της μετοχής της από την αρχή του έτους να βρίσκεται στο 67%.

Οι τελευταίες κινήσεις του Ομίλου με τα μεγάλα deals τόσο με την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όσο και με τη Motor Oil για την κοινή δραστηριότητα στην ηλεκτροπαραγωγή και το retail αλλά και με την προσθήκη δύο εκ των μεγαλύτερων αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, την Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό στο χαρτοφυλάκιο της έφεραν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης στην πόρτα του ελληνικού Ομίλου. Φυσικά από τις σημαντικότερες επενδυτικές κινήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί και η είσοδος στην ΕΥΔΑΠ με ποσοστό περίπου 13%.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ leader στις παραχωρήσεις

Και οι δύο οίκοι κατά τις αξιολογήσεις τους υπογράμμισαν το μεγάλο ατού στο χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η S&P Global προχωρώντας στην αξιολόγηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δίνει βαρύτητα στο γεγονός ότι η εισηγμένη είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών και κατασκευών στην Ελλάδα, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων συμβάσεων παραχώρησης οδικών αξόνων (περίπου το 85% των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων με τέλη διοδίων, με μέση διάρκεια παραχωρήσεων άνω των 25 ετών), που επωφελείται από υποστηρικτικό συμβατικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το σκεπτικό της αξιολόγησης της Moody’s βασίζεται στην ηγετική θέση του ομίλου στις υποδομές στην Ελλάδα, το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων και τη σταθερή δημιουργία ταμειακών ροών από έργα στρατηγικής σημασίας.

Η Moody’s σημειώνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, το οποίο καλύπτει περίπου το 80% του δικτύου αυτοκινητοδρόμων με διόδια στην Ελλάδα.

Και νέες παραχωρήσεις στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

«Παρότι η πλειονότητα των δραστηριοτήτων διοδίων βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αντιμετωπίζει σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Αυτές σχετίζονται με την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης της Εγνατίας Οδού, καθώς και κυρίως με τα έργα greenfield στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου στην Κρήτη (με στόχο ολοκλήρωσης το 2028-2030)», υπογραμμίζει η S&P Global προσθέτοντας: «Κατά την άποψή μας, η ηγετική θέση της εταιρείας στην αγορά, η άνω του μέσου όρου κερδοφορία και η διαφοροποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων της, μετριάζουν τους κατασκευαστικούς κινδύνους. Το μερίδιο EBITDA από τον κατασκευαστικό κλάδο αναμένεται να μειωθεί περίπου στο 20% τα επόμενα χρόνια, καθώς αυξάνονται οι δραστηριότητες παραχωρήσεων».

Τα EBITDA

Η Moody’s εκτιμά μάλιστα ότι τα EBITDA από τους αυτοκινητοδρόμους θα αντιστοιχούν περίπου στο 70% των συνολικών ενοποιημένων EBITDA του ομίλου το 2026 και θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια καθώς ωριμάζουν οι νέες παραχωρήσεις.

Οι αναλυτές της S&P Global σημειώνουν ότι αναμένουν το πιστωτικό της προφίλ να συνεχίσει να ενισχύεται την περίοδο 2026-2028 λόγω ισχυρών προοπτικών ανάπτυξης — με τα περιθώρια EBITDA να αυξάνονται στο 23%-24% έως το 2028 (από 15% το 2025), καθώς η συμβολή των κατασκευών θα μειωθεί στο 20% του EBITDA του ομίλου — αλλά και λόγω της αποενοποίησης της κατά 50% θυγατρικής της στον τομέα ενέργειας (ΗΡΩΝ).

«Προβλέπουμε ότι τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) προς χρέος θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο περίπου στο 10% την περίοδο 2026-2028, αν και σε ανοδική πορεία, καθώς αναμένουμε αύξηση του EBITDA περίπου στα 750 εκατ. ευρώ έως το 2028, από 609 εκατ. ευρώ το 2025», προχωρούν σε πρόβλεψη οι ειδικοί της S&P Global.

Ισχυρή ρευστότητα

Η Moody’s εκτιμά ότι η ρευστότητα του ομίλου παραμένει ισχυρή. Στο τέλος του 2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διέθετε περίπου 1,6 δισ. ευρώ σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, εκ των οποίων περίπου 850 εκατ. ευρώ βρίσκονταν στη μητρική εταιρεία. Επιπλέον, ο όμιλος είχε πρόσβαση σε περίπου 590 εκατ. ευρώ αχρησιμοποίητων πιστωτικών γραμμών.

Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι περίπου το 95% του ενοποιημένου δανεισμού είναι σταθερού επιτοκίου, ενώ το μέσο σταθμισμένο κόστος δανεισμού διαμορφωνόταν περίπου στο 3,9% στο τέλος του 2025.

Η S&P Global υπογραμμίζει ότι «οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμησή μας ότι το πιστωτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει να ενισχύεται, χάρη στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Επίσης λαμβάνουν υπόψη τη δέσμευση της διοίκησης στη διατήρηση επενδυτικής βαθμίδας (investment-grade) και στη διατήρηση πολύ χαμηλής καθαρής μόχλευσης στη μητρική εταιρεία και στον κατασκευαστικό κλάδο», καταλήγει.

