Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το σύνολο του 2025 μετά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, με την AXIA – Alpha Finance να προβλέπει ένα ισχυρό σύνολο επιδόσεων, σε συνέχεια της δυναμικής που κατέγραψε ο όμιλος κατά το εννεάμηνο του έτους.

Όπως επισημαίνει η AXIA – Alpha Finance, αναμένεται να συνεχιστεί η πολύ ισχυρή επίδοση τόσο στον τομέα των Κατασκευών όσο και σε αυτόν των Παραχωρήσεων, ενώ η κερδοφορία από τον κλάδο της Ενέργειας εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε πιο ομαλοποιημένα επίπεδα.

Σε επίπεδο ομίλου, η AXIA – Alpha Finance προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA για το 2025 στα 606,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 50% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμώνται στα 133,8 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση μεγεθών από το υψηλό ανεκτέλεστο

Στον κατασκευαστικό τομέα, αναμένεται περαιτέρω αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, υποστηριζόμενη από την εκτέλεση του υψηλού ανεκτέλεστου έργων του ομίλου. Η σύνθεση των έργων θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς πάνω από το 50% αφορά ίδιες επενδύσεις του ομίλου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στο περιθώριο EBITDA της δραστηριότητας να διαμορφωθεί άνω του 10%, με τα προσαρμοσμένα EBITDA του τομέα να αναμένονται στα 165 εκατ. ευρώ για το 2025, σημειώνοντας αύξηση 27,3% σε ετήσια βάση.

Άνοδος στις παραχωρήσεις με ώθηση από την Αττική Οδό

Στον τομέα των παραχωρήσεων, τα έσοδα προβλέπεται να κινηθούν ανοδικά, κυρίως λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης της Αττικής Οδού σε ετήσια βάση, καθώς η πρώτη ενοποίηση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Παράλληλα, καταγράφεται ισχυρή αύξηση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους του ομίλου.

Ως αποτέλεσμα, τα προσαρμοσμένα EBITDA της συγκεκριμένης δραστηριότητας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 361 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 75,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πιέσεις στη συμβατική ενέργεια

Αντίθετα, στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας συμβατικής ενέργειας αναμένεται πιο σταθερή, σχεδόν αμετάβλητη πορεία, λόγω των ανταγωνιστικών πιέσεων στην αγορά, ιδιαίτερα κατά το πρώτο μέρος του έτους.

Η AXIA – Alpha Finance εκτιμά τα προσαρμοσμένα EBITDA του κλάδου στα 93 εκατ. ευρώ για το 2025, μειωμένα κατά 4,7% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, σημειώνει ότι η κερδοφορία ενισχύεται από ένα έκτακτο κέρδος που καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 και συνδέεται με τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο Heron I, η οποία εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στην Κρήτη από τη ΔΕΗ.

Καθαρά κέρδη, μέρισμα και δανεισμός

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες αποσβέσεις καθώς και τα υψηλότερα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης της Αττικής Οδού, η AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας θα διαμορφωθούν στα 133,8 εκατ. ευρώ για το 2025.

Σε ό,τι αφορά τη μερισματική πολιτική, αναμένεται διανομή μερίσματος ανά μετοχή σε επίπεδα αντίστοιχα με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή περίπου 0,40 ευρώ.

Τέλος, το καθαρό χρέος του ομίλου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 4,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης της Εγνατίας Οδού, της οποίας η παραχώρηση μεταβιβάστηκε στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προς το τέλος του έτους.

