Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

«Αν μπορούσατε να πάτε πίσω στον χρόνο με μια μηχανή και να συναντήσετε τον Σαίξπηρ, τι θα τον ρωτούσατε;». Αυτή είναι μία από τις πολλές ερωτήσεις που δέχτηκε ο Ίαν ΜακΚέλεν από τους θαυμαστές του, σε κείμενο που φιλοξενήθηκε στον Guardian.

Ο εμβληματικός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, θα ρωτούσε τον Σαίξπηρ αν έχει δει το «Άμνετ», αλλά αυτό που κέντρισε – δικαιολογημένα – το ενδιαφέρον των αναγνωστών, είναι η απάντηση του 86χρονου σήμερα Ίαν ΜεκΚέλεν, στην ερώτηση για το ποιος θα κέρδιζε μια μάχη μεταξύ του Γκάνταλφ από τον κόσμο του Τόλκιν και του Ντάμπλντορ από τον κόσμο του Χάρι Πότερ.

Έχοντας υποδυθεί με απόλυτη επιτυχία τον Γκάνταλφ τόσο στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» όσο και στο «Χόμπιτ», ο ΜακΚέλεν δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να αναδείξει τον νικητή: «Για ποιον λόγο να παλεύουν αυτοί οι δύο; Αλλά ο Γκάνταλφ, φυσικά, θα κέρδιζε. Είναι ο αυθεντικός μάγος».

Όσον αφορά τις φήμες που ήθελαν τον Ντέιβιντ Μπόουι να περνάει από το γραφείο του Πίτερ Τζάκσον ώστε να πάρει μέρος στην ταινία ως Γκάντλαφ, ο ηθοποιός είπε: «Ποτέ δεν κατάφερα να πείσω τον Πίτερ να επιβεβαιώσει ποιος απέρριψε αυτόν τον ρόλο ζωής. Όσο για τον Μπόουι, δεν ήταν ο μόνος ανάμεσα σε λαμπερούς αστέρες της μουσικής που θα ήθελαν να έχουν την ίδια επιτυχία στον κινηματογράφο, αλλά δεν τα κατάφεραν ποτέ απόλυτα. Παρά την εξοικείωση του Γκάνταλφ με τη μαγεία, εμένα με τράβηξε περισσότερο η ανθρωπιά αυτού του ηλικιωμένου – αυτός ο τύπος του δασύτριχου, ταλαιπωρημένου ηλικιωμένου που ελπίζεις να συναντήσεις περιπλανώμενο στους δρόμους της Μέσης Γης. Ίσως η εντυπωσιακή εμφάνιση και η φωνή του Μπόουι να τόνιζαν περισσότερο την υπερφυσική πλευρά του».

Ένας αναγνώστης, μάλιστα, ρώτησε τον ΜακΚέλεν πώς επηρεάστηκε από τον ιεροκύρηκα πατέρα του κι αν ήταν αυτός ο λόγος που έγινε ηθοποιός από τη στιγμή που και ο πατέρας του, απευθυνόταν σε κοινό. Άραγε, πιστεύει σε κάποια θρησκεία ή όχι;

«Όχι Ήταν οι ηθοποιοί – ερασιτέχνες και επαγγελματίες – που με γοήτευσαν πρώτοι. Ο πατέρας του πατέρα μου ήταν ένας αντικομφορμιστής ιεροκήρυκας, με έντονες χειρονομίες, στενούς ώμους για να δώσει έμφαση στην λεπτή προφορά του Λάνκασιρ. Κάποτε, στα 80 του, μιλούσε σε μια γεμάτη αίθουσα στο Μάντσεστερ, όταν ξέμεινε από δυνάμεις – σαν ηθοποιός που ξεχνά τα λόγια του – και σωριάστηκε σιωπηλά πίσω από το αναλόγιο. Η αμήχανη σύγχυση όλων καταλάγιασε όταν έγειρε μπροστά από την καρέκλα του για να πει: “Αυτό ανησυχεί εσάς πολύ περισσότερο από ό,τι εμένα”. Νομίζω ότι ένιωθε τόσο άνετα στον άμβωνα, όσο νιώθει ο εγγονός του στη σκηνή».

Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, ο Ίαν ΜακΚέλεν απάντησε πως δεν πιστεύει. «Αναπολώ με αγάπη τις ιστορίες των Ευαγγελίων που άκουγα ξανά και ξανά στην παιδική μου ηλικία, αλλά σταμάτησα να πιστεύω στην εφηβεία μου. Έκτοτε, οι Κουάκεροι είναι η θρησκευτική κοινότητα που θαυμάζω περισσότερο, για την προσήλωσή τους στην έκτη εντολή και επειδή ήταν οι πρώτοι Χριστιανοί που υποστήριξαν τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων στο Ηνωμένο Βασίλειο».