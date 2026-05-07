Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μια σημαντική αναθεώρηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη, μεταθέτοντας για περισσότερο από έναν χρόνο την εφαρμογή περιορισμών σε εφαρμογές υψηλού ρίσκου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από έντονες πιέσεις κυβερνήσεων και της βιομηχανίας, σε μια διαπραγμάτευση που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η συμφωνία αφορά τον εμβληματικό νόμο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, τον οποίο είχαν διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη με στόχο τη ρύθμιση των πιο επικίνδυνων χρήσεων της τεχνολογίας. Οι νέες ρυθμίσεις μεταθέτουν την πλήρη εφαρμογή των κανόνων για τον Δεκέμβριο του 2027, ενώ παράλληλα εισάγουν εξαιρέσεις και μεταβατικές περιόδους για κρίσιμους τομείς.

Πίεση από βιομηχανία και κυβερνήσεις αλλάζει τον ρυθμό εφαρμογής

Κεντρικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί η εξαίρεση μεγάλου μέρους των βιομηχανικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, μια εξέλιξη που θεωρείται νίκη για τη Γερμανία και τις βιομηχανικές της δυνάμεις, όπως η Siemens και η Bosch.

Η νέα ρύθμιση επιτρέπει στις βιομηχανικές χρήσεις AI να υπαχθούν κυρίως σε ήδη υπάρχον πλαίσιο για μηχανές και βιομηχανικό εξοπλισμό, αποφεύγοντας διπλή ρυθμιστική επιβάρυνση. Η απόφαση αυτή ικανοποιεί το Βερολίνο, το οποίο είχε προειδοποιήσει ότι αυστηρότεροι κανόνες θα έθεταν σε μειονεκτική θέση τις ευρωπαϊκές εταιρείες έναντι των ανταγωνιστών από τις ΗΠΑ και την Ασία.

Αντίθετα, τομείς όπως τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα παραμένουν εντός του πεδίου εφαρμογής του AI Act, γεγονός που διατηρεί υψηλά επίπεδα ρυθμιστικού ελέγχου σε κρίσιμες εφαρμογές.

Η μεταβατική περίοδος και οι νέες υποχρεώσεις για τις εταιρείες

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι κανόνες για τις χρήσεις υψηλού κινδύνου θα τεθούν σε πλήρη ισχύ τον Δεκέμβριο του 2027, δίνοντας στις επιχειρήσεις επιπλέον χρόνο προσαρμογής.

Παράλληλα, μειώνεται ο χρόνος προσαρμογής για τις υποχρεώσεις σήμανσης περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα watermarks σε εικόνες και βίντεο. Η περίοδος χάριτος περιορίζεται σε τρεις μήνες, αντί για έξι που προέβλεπε η αρχική πρόταση.

Αυστηρότερη στάση για deepfakes και παιδική πορνογραφία

Παρά τις χαλαρώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, η συμφωνία διατηρεί και ενισχύει κρίσιμες απαγορεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν σεξουαλικοποιημένα deepfakes αναγνωρίσιμων προσώπων, τα οποία τίθενται εκτός νόμου.

Αντίστοιχα, απαγορεύεται η χρήση AI για τη δημιουργία υλικού παιδικής πορνογραφίας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αυξανόμενα περιστατικά κακόβουλης χρήσης generative τεχνολογιών.

Πολιτική ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και τη ρυθμίσεων

Η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη ουσιαστική αναδίπλωση της ΕΕ στον τομέα της ψηφιακής νομοθεσίας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας των πολιτών και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τεχνολογίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η συμφωνία δημιουργεί ένα «απλό και φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον» για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών.

Στο πολιτικό επίπεδο, η εξέλιξη αυτή αντανακλά και την προσπάθεια της ΕΕ να αποφύγει την υπερβολική ρύθμιση σε έναν τομέα όπου ΗΠΑ και Κίνα κινούνται ταχύτερα, με το διακύβευμα της τεχνολογικής πρωτοκαθεδρίας να παραμένει ανοιχτό.