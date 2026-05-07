Να είμαστε λογικοί. Περίμενε κανείς ότι η ΝΔ θα συμπράξει στη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για αδιευκρίνιστα αδικήματα δύο υπουργών της; Ούτε ένας λογικός άνθρωπος.

Μήπως όμως περίμενε κανείς ότι θα συμφωνήσει με εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές; Δεν υπήρχε περίπτωση.

Είναι σαν να ποντάρει κάποιος ότι ο Καραμανλής θα πάει στο συνέδριο της ΝΔ να χειροκροτήσει τον Μητσοτάκη. Αστειότητες.

Κι ο λόγος είναι απλός. Μπορεί κανείς να απαιτήσει από μια κυβέρνηση να κυβερνήσει σωστά. Μπορεί να της ζητήσει ασφάλεια ή ανάπτυξη ή παροχές ή σοβαρότητα. Μπορεί να την ψηφίζει ή να την καταψηφίζει.

Αλλά κανείς δεν μπορεί να την υποχρεώσει να αντιπολιτευτεί τον εαυτό της!

Κι άλλωστε όποιος κρύβεται πίσω από το βλακώδες επιχείρημα για «αναπάντητα ερωτήματα» που «οφείλουν να διερευνηθούν» αλλά των οποίων έχει έτοιμη την απάντηση, κανένα πρόβλημα. Ουδείς τον εμποδίζει να τα διερευνήσει σπίτι ή το βράδυ με την παρέα του.

Διαφορετικά δεν θα κάναμε άλλη δουλειά. Θα ερευνούσαμε ολημερίς «αναπάντητα ερωτήματα».

Ακούω τώρα ότι τις όποιες διαφωνίες θα τις λύσει το δικαστήριο του Στρασβούργου. Ωραία ιδέα και μπράβο των ενδιαφερομένων.

Μπορεί έως τώρα το αξιοσέβαστο δικαστήριο της αλσατικής μητρόπολης να μην έχει λύσει καμία σοβαρή διαφωνία αλλά δεν υπάρχει θέμα.

Θα τα κουβεντιάσουν όσοι ενδιαφέρονται, θα τα παρακολουθήσουν όσοι δεν έχουν άλλη δουλειά και διάφοροι δικηγόροι θα πηγαινοέρχονται να ερμηνεύσουν το ζήτημα.

Ενδεχομένως να οργανώσουμε και ημερίδα στον ΔΣΑ. Αλλά τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να την πέφτουν σε δικαστές και εισαγγελείς για να παίξουν σε καμία εκπομπή.

Εχουμε άλλα, σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε; Απειρα. Ο Τραμπ τα έχει κάνει να μην πω σαν τι. Ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και το μέλλον προμηνύεται ζοφερό.

Ολοι οι ειδικοί προαναγγέλλουν ήδη «έναν μαύρο χειμώνα», αν δεν εξομαλυνθεί άμεσα η κατάσταση στο ενεργειακό πεδίο. Τα αποθέματα δύσκολα θα βγάλουν το επόμενο δίμηνο, προειδοποίησε ο αρμόδιος επίτροπος.

Κανείς ειδικός όμως δεν προβλέπει μια «άμεση εξομάλυνση». Κι επομένως η προοπτική του «μαύρου χειμώνα» δεν είναι ένα απλό σενάριο. Είναι ένα σοβαρότατο ενδεχόμενο.

Φυσικά μπορούμε κι αυτό να το στείλουμε στο Στρασβούργο. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος όμως ότι έτσι θα γίνει η ζωή μας καλύτερη.

Ασε δε που θα μας ταλανίζει πάντα το κορυφαίο «αναπάντητο ερώτημα». Τι ζόρι τραβάει ο Καραμανλής με τον Μητσοτάκη;

Μυστήριο. Αλλά ας το λύσουν μόνοι τους.

Ούτως Ή άλλως, η χώρα έχει πολλά ζητήματα ανοιχτά για να μπλέξει και με τα προσωπικά του ενός ή του άλλου.