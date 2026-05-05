Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, σε σχέση με τις δηλώσεις του της 28ης Απριλίου, που σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στην Άγκυρα, έγινε η σημερινή συζήτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον διπλωματικό συντάκτη του «Β» Πιέρρο Τζαννετάκο, στην έναρξη εργασιών του Συνεδρίου «DEFEA Conference 2026», που πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Παρών και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους, ο οποίος είχε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Αλεξία Τασούλη, όπως και σύσσωμη η ηγεσία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το «παράθυρο» και η «λεωφόρος» των ελληνοτουρκικών

Το κύριο σημείο, σε σχέση με τη φρασεολογία της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν όταν στη συζήτηση του κ. Δένδια με τον κ. Τζαννετάκο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε: «Νομίζω ότι πάντοτε διακηρύσσω και θα συνεχίσω να διακηρύττω ότι, κατά την άποψή μου, υπάρχει παράθυρο και υπάρχει πόρτα και υπάρχει δρόμος και υπάρχει λεωφόρος για την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Διότι, η Ελλάδα δε διεκδικεί οτιδήποτε από την Τουρκία, οτιδήποτε τουρκικό, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ή με οποιαδήποτε έλλογη νομική ανάλυση σε αυτό τον πλανήτη.

Εναπόκειται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Εναπόκειται στην τουρκική Κυβέρνηση, γιατί για τον τουρκικό λαό, σας είπα ήδη την αντίληψή μου. Πιστεύω ότι ο τουρκικός λαός δεν έχει τίποτα να μοιράσει μαζί μας, αντιθέτως έχει αισθήματα φιλίας απέναντί μας.

Εναπόκειται, λοιπόν, στην τουρκική Κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι το πλαίσιο λειτουργίας στον 21ο αιώνα, δεν μπορεί παρά να είναι ένα πλαίσιο που έχει αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», ήταν η τοποθέτηση του κ. Δένδια σχετικά με τους υψηλούς τόνους που είχαν σηκωθεί εκατέρωθεν την τελευταία εβδομάδα.

Πολιτική 360 μοιρών και όχι «τουρκοκεντρική» προσέγγιση

Ταυτόχρονα όμως, ήταν ξεκάθαρος: «Εμείς δε δημιουργούμε ad hoc αντιτουρκικούς συνασπισμούς. Και είπα και προχθές, δεν ασκούμε τουρκοκεντρική πολιτική. Κάνουμε αυτά τα οποία χρειάζεται κάθε φορά, για να μπορέσουμε, μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει, να υπερασπίσουμε αυτά τα οποία είναι τα σημαντικά συμφέροντα του Ελληνισμού, τα σημαντικά συμφέροντα της Ευρώπης, τα σημαντικά συμφέροντα των λαών μας.

Από εκεί και πέρα τώρα, το πώς γίνεται κάθε φορά, η επιχειρησιακή μας ανάπτυξη, αυτό δεν το καθορίζω εγώ. Αυτό βασίζεται στις συμβουλές και στις εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας, τις οποίες εγώ με τη σειρά μου, εφόσον αποδεχτώ, εισηγούμαι στο ΚΥΣΕΑ και τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Άρα λοιπόν, καταλήγω, δε νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε τα πάντα κάτω από μια τουρκοκεντρική προσέγγιση. Η Ελλάδα ασκεί πολιτική 360 μοιρών, προς όλες τις κατευθύνσεις και αυτό θα συνεχίσει να πράττει».

Αμυντική καινοτομία: Στόχος τα 10 δισ. ευρώ για την ελληνική βιομηχανία

Με την παρουσία δεκάδων συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η Airbus, η Thales, η Ιταλική Leonardo, τα ελικόπτερα SAR της οποίας η Ελλάδα αξιολογεί, αλλά και εκπροσώπων κέντρων καινοτομίας όσο και εκατοντάδων εκπροσώπων της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, ο κ. Δένδιας δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην καινοτομία, έναν εκ των πυλώνων του συνεδρίου, τονίζοντας πως το 25% σε παραχώρηση έργου σε εγχώριες εταιρίες, είναι η βάση και η Ελλάδα προσδοκά, ιδανικά, όχι 6 δισ. ευρώ, με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Εξοπλισμών 2025-2037, αλλά 10 δισ. ευρώ.

Η φράση του πώς «πρέπει… να μπορέσουμε να βρούμε ισορροπίες, με απόλυτη προστασία βεβαίως του δημοσίου χρήματος, οι οποίες να επιτρέπουν στην καινοτομία να ακολουθεί την αλλαγή της πραγματικότητας, να μην έπεται. Τι καινοτομία θα ήταν, αν αυτό που καλύπτει, είναι μια ανάγκη που ήδη έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα και υπάρχουν άλλες απαντήσεις;», ήταν χαρακτηριστική.

Όχι σε «γιουρούσια» στα Στενά του Ορμούζ

Σχετικά με τά Στενά του Ορμούζ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αποδέχθηκε μεν την ελληνική συμμετοχή σε αποστολή, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση συγκεκριμένης επιχειρησιακής εντολής, όχι από μόνας, σε καμία περίπτωση.

«Έχουμε και τη θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία μας και κυρίως, και πάνω από όλα, να προστατεύσουμε τα πληρώματα των πλοίων μας, τις ανθρώπινες ζωές, άρα, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, σαφώς καθορισμένες μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση, μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους και φίλους μας, μαζί με τους αμερικανούς συμμάχους μας. Ξαναλέω και εφόσον έχει σαφώς δημιουργηθεί πλαίσιο επιχείρησης. Δε ζούμε πια στην εποχή με ”γιουρούσια”. Αυτό απέχει της νοοτροπίας μας».

Διπλωματικός μαραθώνιος στο περιθώριο του συνεδρίου

O κ. Δένδιας συναντήθηκε τόσο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος μίλησε ενώπιον των καλεσμένων, όσο και με την Αναπληρώτρια Γ. Γ. του ΝΑΤΟ, κα Ραντμίλα Σεκερίνσκα, με την οποία αντάλλαξε απόψεις για τις εξελίξεις και τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η ίδια έκανε μια παρέμβαση ενώπιον του κοινού πριν την παρουσία τους μεταξύ των συνέδρων.

Ο Έλληνας ΥΠΕΘΑ αναφέρθηκε μάλιστα στην συνάντηση του με την κα. Σεκερίνσκα, στον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδος στην ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας της Νοτιοανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, ενώ έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και η υλοποίηση της Ατζέντας 2030 ήταν επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης τους.