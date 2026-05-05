«Δεν θέλω να πάω στον πόλεμο», ανέφερε ενας μαθητής Λυκείου από τη Γερμανία, δείχνοντας εύγλωττα ποιες είναι πλέον οι ανησυχίες των νέων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε «Το Βήμα» σε συνεργασία με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, στα γραφεία της Alter Ego Media.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Το Βήμα τιμούν μαζί την Ημέρα της Ευρώπης με την ειδική έκδοση της μαθητικής εφημερίδας «Το Βήμα της Ευρώπης», που θα κυκλοφορήσει αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου με «Το Βήμα».

Μαθητές από τρία σχολεία της Ελλάδας βρέθηκαν στον ίδιο χώρο με δημοσιογράφους και εκπροσώπους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ μαζί με συνομήλικούς τους από την Κρήτη, την Κέρκυρα, την Αμαλιάδα, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη Δανία και την Ισπανία συμμετείχαν διαδικτυακά, εκφράζοντας όλοι τους προβληματισμούς τους για το μέλλον της Ευρώπης σε μια συνάντηση που έφερε κοντά νέους από διαφορετικές χώρες της ηπείρου. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μια τυπική συζήτηση, αλλά ένας ζωντανός διάλογος για τα επόμενα χρόνια.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Εκδότης της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» Γιάννης Πρετεντέρης, ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρώην Πρόεδρος και Διεύθυνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, Φωτεινή Υψηλάντη, ο Διευθυντής του ΒΗΜΑ Digital, Μάνος Μίχαλος και ο Στίβεν Κλαρκ, Διευθυντής των Γραφείων Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Γράφουμε για να ακουστεί η γνώμη μας», συμφώνησαν αρκετοί από τους μαθητές των σχολείων όταν κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «γιατί επιλέξατε να γράψετε στην εφημερίδα;». Από νωρίς, έγινε σαφές ότι οι ανησυχίες των νέων είναι έντονες και βαθιά πολιτικές, και αυτό αποτυπώνεται και σε όσα έγραψαν οι μαθητές. Εξάλλου, η νέα γενιά μεγαλώνει σε μια εποχή, που θέλοντας και μη, μαθαίνει άμεσα οτιδήποτε μπορεί να απασχολεί την κοινωνία, έχοντας πρόσβαση μέσα σε μερικά μόλις δευτερόλεπτα στο διαδίκτυο.

Την ίδια στιγμή, μαθητές από το Λουξεμβούργο παρουσίασαν ένα σκίτσο με τον Ντόναλντ Τραμπ να «πατά» την Ευρώπη, συνοδευόμενο από το μήνυμα: «When power tramples peace, power has a price, peace has a value». Μια εικόνα που αποτύπωσε με απλότητα αλλά και ένταση τους φόβους για τις διεθνείς ισορροπίες.

Ωστόσο, το σχόλιο του κ. Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη ήρθε σαν απάντηση καθώς ο ίδιος ανέφερε ότι «δεν υπάρχει δημοκρατία που ξεκίνησε εναν επιθετικό πόλεμο. Τους επιθετικούς πολέμους τους ξεκινάνε πάντα κάποιου ειδους αυταρχικά καθεστώτα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Οι δημοκρατίες όμως, καλούνται να υπερασπιστούν τις αξίες τις οποίες τις χαρακτηρίζουν».

Η Δημοσιογραφία στη σύγχρονη εποχή

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η δημοσιογραφία στη σύγχρονη εποχή. Δημοσιογράφοι και στελέχη του «Βήματος» τόνισαν την ανάγκη οι νέοι να αντιμετωπίζουν με κριτική σκέψη την πληροφορία που καταναλώνουν μέσω των social media, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στους ίδιους τους πολίτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επισημάνθηκε από τη Μάρνυ Παπαματθαίου, αρχισυντάκτρια στο τμήμα του ελεύθερου ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το Βήμα», εργαλεία όπως το ChatGPT μπορούν να υποστηρίξουν τη δημοσιογραφία, δεν μπορούν όμως να αντικαταστήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα. «Η δημοσιογραφία είναι αφήγηση», σημειώθηκε, «και μια καλή ιστορία δεν είναι απλώς πληροφορία – είναι εμπειρία. Η ανθρώπινη εμπειρία και η ικανότητα κατανόησης της πραγματικότητας παραμένουν αναντικατάστατες».

Από την πλευρά των μαθητών, οι τοποθετήσεις ήταν εξίσου αποκαλυπτικές. Μαθήτρια από την Κρήτη εξέφρασε μια πιο απαισιόδοξη οπτική. Οι νέοι, όπως είπε, «ονειρεύονται μια Ευρώπη που ίσως τελικά να μην προλάβουν να δουν».

Στο πλαίσο της συζήτησης με τους μαθητές, συμμετείχαν η Οντίν Λιναρδάτου, επικεφαλής του αγγλόφωνου «Βήματος», ο Γιώργος Πολυμενέας δημοσιογράφος και Head of Culture & Lifestyle στο ψηφιακό Βήμα, και ο Στρατής Αγγελής, συντάκτης Διεθνών στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και αναλυτής Διεθνών στο MEGA.

Η εκδήλωση, δεν έδωσε εύκολες απαντήσεις. Αντίθετα, ανέδειξε κάτι πιο ουσιαστικό: Ότι οι νέοι της Ευρώπης δεν είναι αδιάφοροι, είναι προβληματισμένοι, ανήσυχοι και έτοιμοι να μιλήσουν.

Και ίσως, τελικά, αυτό να είναι το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα.












