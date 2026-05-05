Παράξενα πράγματα. Τα οποία παραθέτω χωρίς σχόλιο.

Πρώτο. Στην Ετήσια Εκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 διαβάζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει 3.602 ανοιχτές υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη.

Αλλά μόνο 159 καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν το λες και εισαγγελική γκιλοτίνα.

Σε κάποιο στάδιο δίκης βρίσκονται 517 υποθέσεις. Στις 185 υπάρχει πρωτόδικη απόφαση και 56 βρίσκονται στην έφεση.

Ο απολογισμός αυτός δεν σηκώνει συζήτηση. Τον κάνουν άλλωστε οι ίδιοι (2/5).

Δεύτερο. Δύο μέρες νωρίτερα (29-30/4) έδωσε μια συνέντευξη ο πρώην Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Βίκτορ Πόντα (2012-2015). Σοσιαλδημοκράτης. Εκείνος που διόρισε την Κοβέσι εισαγγελέα στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (DNA).

Περίμενα υπομονετικά μήπως διαψευστούν όσα αναφέρονται. Δεν είδα καμία διάψευση.

Αναπαράγω, λοιπόν.

Ο πρώην Πρωθυπουργός λέει ότι η Κοβέσι προωθήθηκε στην Εισαγγελία (διότι σημειώνει πως δεν ήταν εισαγγελέας…) από παράγοντες της διαβόητης Securitate, από «ορισμένους κύκλους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών» και τον τότε Πρόεδρο της Ρουμανίας.

Ολα τα άλλα που αναφέρει θα μπορούσαν να αφορούν την αντιδικία με μια εισαγγελέα που τον κυνήγησε.

Παραμένει όμως το επιμύθιο πως έγινε πολλή φασαρία με τις διώξεις αλλά «δεν εξασφάλισε ποτέ καταδίκες». Ο ίδιος απαλλάχτηκε από όλα το 2018.

Κάτι μας θυμίζει το μοντέλο.

Τρίτο. Πώς οι ευρωπαίοι ηγέτες επέλεξαν την Κοβέσι με αυτά τα pedigree για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Η ίδια διωκόταν τότε στη Ρουμανία για «εγκληματική οργάνωση» που ασκούσε πιέσεις σε δικαστικούς.

Η δίωξη ανεστάλη το 2019 επειδή διορίστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το αδίκημα παραγράφηκε λίγο αργότερα – αν δεν κάνω λάθος, το 2024…

Πώς την επέλεξαν, λοιπόν; Εθεσα το ερώτημα σε δύο ενήμερα στελέχη της Κομισιόν και πήρα ταυτόσημη απάντηση.

Πως το 2019 που έγινε η τοποθέτηση (πριν από την Ουκρανία, δηλαδή) η Κομισιόν είχε εμμονή με τη διαφθορά στην Ανατολική Ευρώπη και η διωκόμενη Κοβέσι θεωρήθηκε σύμβολο ενός αγώνα κατά της διαφθοράς.

Δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να βελτίωσε τα αποτελέσματα από τη δράση του νέου ευρωπαϊκού θεσμού και τα οποία καταγράφει ο ίδιος στην ετήσια έκθεσή του.

Τέταρτο. Παρ’ όλ’ αυτά το 19,3% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση» (Marc, 2-3/5).

Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα μείνει τελικά από μια αμφίβολη επιχείρηση δικαστικής εκκαθάρισης.

Ούτως ή άλλως πάντως μάλλον θα μείνει κάτι περισσότερο από το δυσθεώρητο… 1,3% των ερωτωμένων που στην ίδια δημοσκόπηση θεωρεί ότι εκείνο που κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση είναι οι υποκλοπές!