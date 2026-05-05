Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει από τη συζήτηση στην πράξη για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN).

Ο κ. Πιερρακάκης έθεσε το δίλημμα με ιδιαίτερα πολιτικούς όρους, σημειώνοντας πως το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα συνεχίσει να επιβεβαιώνει τη στήριξή της στη συγκεκριμένη ατζέντα, διατηρώντας όμως εθνικές επιφυλάξεις, ή αν θα προχωρήσει επιτέλους στην υλοποίησή της. Όπως ανέφερε, η συζήτηση για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων επανέρχεται διαρκώς, αλλά η Ευρώπη πρέπει πλέον να αποφασίσει αν θα παραμείνει στη θεωρία ή θα περάσει στην πράξη.

Η πρόταση για την ESMA

Ο Έλληνας υπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ESMA, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι λειτουργικά βιώσιμο να εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες 27 φορές σε εθνικό επίπεδο, ιδίως σε μια περίοδο ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων. Παράλληλα, τόνισε ότι μπορούν να διατηρηθούν εθνικές δυνατότητες, επικαλούμενος ως παράδειγμα τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της ΕΚΤ, όπου η κεντρική εποπτεία συνδυάζεται με αποκεντρωμένη εφαρμογή.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι η εποπτεία μπορεί να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως η διασυνοριακή δραστηριότητα, η λειτουργική σημασία μιας οντότητας για την αγορά και η ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, μπορεί να διαμορφωθεί ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο εποπτείας, προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Το πολιτικό μήνυμα

Στο πιο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο υπουργός χρησιμοποίησε δύο ιστορικά παραδείγματα για να στηρίξει το επιχείρημά του υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αναφέρθηκε πρώτα στην κατάργηση των Corn Laws το 1846, λέγοντας ότι η επιλογή της οικονομικής αποδοτικότητας αντί της προστασίας απελευθέρωσε τότε το δυναμικό της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Στη συνέχεια παρέπεμψε στους Περσικούς Πολέμους και στην ερμηνεία των «ξύλινων τειχών» από τον Θεμιστοκλή ως πλοίων, και όχι ως πραγματικών τειχών, συνδέοντας το ιστορικό παράδειγμα με το σημερινό δίλημμα της Ευρώπης: άνοιγμα ή κλείσιμο, αποδόμηση των εμποδίων ή διατήρησή τους. Όπως είπε, το διακύβευμα δεν είναι μόνο τεχνικό αλλά κυρίως πολιτικό και φιλοσοφικό.

Το ευρωπαϊκό διακύβευμα

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης έθεσε το ερώτημα αν η σημερινή γενιά ηγετών θα περιοριστεί στη διατήρηση των υπαρχόντων ισορροπιών ή θα είναι εκείνη που θα απελευθερώσει το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Νομίζω ότι η ερώτηση είναι ρητορική», σημείωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα υπέρ πιο τολμηρών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

