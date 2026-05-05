Βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος που έχει εξασφαλίσει το ΒΗΜΑ παρουσιάζει την δράση άγουρης συμμορίας στα Βόρεια Προάστια. Ένας 16χρονος μαζί με τον συνεργό του προχωρούσαν σε ένοπλες ληστείες.

Ο 16χρονος προτάσσει το όπλο και απειλεί τον υπάλληλο για να του αρπάξει τις εισπράξεις μαζί του βρίσκεται και ο 20χρονος συνεργός του. Αμφότεροι φορούσαν χειρουργική μάσκα και κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι δύο δράστες αρπάζουν τα χρήματα και εξαφανίζονται.

<br />

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, οι δύο νεαροί είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις παρόμοιες επιθέσεις σε μίνι μάρκετ της περιοχής, ακολουθώντας την ίδια τακτική. Ωστόσο, στην τελευταία τους απόπειρα στην Κηφισιά, τα σχέδιά τους δεν εξελίχθηκαν όπως υπολόγιζαν.

Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ αντέδρασε άμεσα και καταδίωξε τον 16χρονο, ενώ παράλληλα ειδοποίησε την Αστυνομία. Έξω από το κατάστημα βρισκόταν και ο 20χρονος συνεργός του, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου.

<br />

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο και εντόπισαν τους δύο νεαρούς σε κοντινή απόσταση. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους πέρασαν χειροπέδες, βάζοντας τέλος στη δράση τους.

Μετά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υποχρέωση να εμφανίζονται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.