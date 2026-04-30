«Προκλητικός και επιθετικός, μήπως θέλει πόλεμο;» Με αυτή την φράση στον αέρα του CNN Turk οι δημοσιογράφοι της γείτονος χώρας αντέδρασαν στην ομιλία του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο 3ο Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας.

«O Δένδιας μίλησε για εγκατάσταση πυραυλικών συστημάτων σε διάφορα σημεία του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου και στην ομιλία του ανέφερε το σενάριο της σύγκρουσης με την Τουρκία που έχει διαμορφώσει ο ίδιος» σημείωσαν οι δημοσιογράφοι.

Και υπογράμμισαν: Μάλιστα ανέφερε πως στο σενάριο της σύγκρουσης υπάρχει το ενδεχόμενο της κατάληψης ενός νησιού. Και εκεί δήλωσε «στην περίπτωση αυτή τι θα κάνουμε; Θα κηρύξουμε τον πόλεμο ή θα εισβάλουμε στην Αν. Θράκη;».

Το δόγμα των «360 μοιρών» και η αποτροπή

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας βέβαια ήταν ξεκάθαρος στην ομιλία του:

«Θέλω να σας το ξεκαθαρίσω. Η Ελλάδα δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει «τουρκοκεντρική». Η Τουρκία δεν είναι το κύριο πρόβλημά μας και δεν πρέπει να είναι το κύριο πρόβλημά μας. Πρέπει απλώς να είμαστε αρκετά ικανοί ώστε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από τον γείτονά μας.

»Η Ελλάδα πρέπει να έχει, θα έπρεπε να έχει, μια προσέγγιση 360 μοιρών. Και παρακαλώ να θυμάστε ότι από αυτές τις 360 μοίρες, περισσότερες από 220, 230 μοίρες, αν δείτε τη γεωγραφία μας, βλέπουν προς τη θάλασσα, από το Βόρειο Αιγαίο έως τη Νότια Αδριατική Θάλασσα. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον είναι υψίστης σημασίας. Εκτός από τις πλατφόρμες που σας ανέφερα, υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία για τα οποία θα χρειαζόμουν ώρες για να σας εξηγήσω», ολοκλήρωσε ο κ. Δένδιας.

Οι τουρκικές αιτιάσεις και το «φάντασμα» του Μακρόν

Οι Τούρκοι συνεχίζουν αναφέροντας πως ο Νίκος Δένδιας, έχει τραβήξει την προσοχή με τις αντιτουρκικές του δηλώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως «σπασμένος δίσκος» επειδή επαναλαμβάνει συνεχώς παρόμοιες εκφράσεις, πρόσθεσε άλλη μια αλαζονική δήλωση στο ρεπερτόριό του.

Μιλώντας στην 3η Διεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια στη Θάλασσα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το προηγούμενο βράδυ, ο Έλληνας υπουργός χαρακτήρισε για άλλη μια φορά την Τουρκία ως «πιθανό επιτιθέμενο», χρησιμοποιώντας προκλητική γλώσσα, ενώ αναφέρθηκε στην ανάπτυξη σημαντικού αριθμού πυραύλων όπου κρίθηκε απαραίτητο, ιδίως στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα, και δίνοντας ένα παράδειγμα σεναρίου «σύγκρουσης» με την Τουρκία.

«Ο Δένδιας δήλωσε ότι το Αιγαίο θα προστατεύεται με πιο προηγμένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, μη επανδρωμένων υποβρυχίων οχημάτων και στοιχείων επιφανείας και υποβρυχίων. Ο Δένδιας, ο οποίος ανέφερε συχνά την Τουρκία, ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ελλάδα δεν είναι μια τουρκοκεντρική χώρα και ότι η Άγκυρα δεν αποτελεί το κύριο πρόβλημα. Αυτή η δήλωση, που έγινε ενώ δεν υπάρχει ένταση μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας, είναι αξιοσημείωτη καθώς έγινε μετά την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα».

Είναι προφανές πως η στελη ελληνογαλλική συνεργασία, η χθεσινή ομιλία Δένδια αλλά και αυτή στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έχουν ταρακουνήσε» την γειτονική χώρα, σε συνδυασμό με την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου Η- Ισραήλ.

Το σίγουρο είναι πως όπως πληροφορείται το Βήμα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συνεχίσει να προτάσσει το εθνικό συμφέρον, σε κοινή γραμμή με τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν έχει επιθετικές βλέψεις αλλά τουναντίον είναι ανοιχτή σε συνεργασίες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου με χώρες της περιοχής.