Η Ρωσία διέκοψε τις υπηρεσίες κινητού διαδικτύου (mobile internet) για μεγάλο αριθμό συνδρομητών στη Μόσχα την Τρίτη, ενόψει της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή διοργάνωση είναι σημαντικά περιορισμένη, λόγω της απειλής επιθέσεων από ουκρανικά drones.

Η Ρωσία έχει εντείνει φέτος τους περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπλοκάροντας υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και αναγκάζοντας εκατομμύρια πολίτες να στρέφονται σε λύσεις VPN. Οι επικριτές του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κάνουν λόγο για μια προσπάθεια ενίσχυσης του εγχώριου ελέγχου, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι περιορισμοί επιβλήθηκαν για λόγους ασφαλείας, εν μέσω αυξημένου κινδύνου ουκρανικών επιθέσεων, ωστόσο για πολλούς Ρώσους η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις πληρωμές, την πλοήγηση (GPS) και τις επικοινωνίες.

Προβλήματα σε μετακινήσεις και τραπεζικές συναλλαγές

Έξι ρεπόρτερ του Reuters σε διαφορετικά σημεία της ρωσικής πρωτεύουσας διαπίστωσαν ότι τα κινητά τους τηλέφωνα δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αν και οι τηλεφωνικές κλήσεις παρέμεναν εφικτές σε πολλές περιοχές.

Οι ρωσικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω δυσλειτουργίες τις επόμενες ημέρες. Η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, εφιστά την προσοχή των πελατών της για προβλήματα στις εφαρμογές και τα μηνύματα, ενώ η Yandex Taxi ενημέρωσε για πιθανές δυσκολίες στην online παραγγελία ταξί. Ιστότοποι που παρακολουθούν τη λειτουργία του διαδικτύου ανέφεραν προβλήματα σε πολλές περιοχές της ευρωπαϊκής Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Πετρούπολης.

Ο μεγαλύτερος «πόλεμος των drones»

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, οι δύο πλευρές βρίσκονται εμπλεκόμενες στον μεγαλύτερο πόλεμο με drones που έχει καταγραφεί ποτέ. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς στοχεύουν τα πάντα, από κέντρα διοίκησης έως ενεργειακές υποδομές, βαθιά πίσω από τις γραμμές του μετώπου.

Την Τρίτη, η Ουκρανία επιτέθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη του Κίρισι, στην περιοχή του Λένινγκραντ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξάντερ Ντροζντένκο. Παράλληλα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 289 ουκρανικά drones πάνω από διάφορες ρωσικές περιφέρειες κατά τη διάρκεια της νύχτας.