Πέντε εβδομάδες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλοι στην Ινδία και την Κίνα – τις δύο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου – ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Η FIFA βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τους μεγάλους παρόχους περιεχομένου, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τα τηλεοπτικά δικαιώματα έχουν οδηγηθεί σε τέλμα.

Το «παζάρι» της Ινδίας: Η προσφορά των 20 εκατ. δολαρίων

Στην Ινδία, η κοινοπραξία Reliance-Disney κατέθεσε προσφορά ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα μετάδοσης, ποσό που αποτελεί μόλις ένα κλάσμα των απαιτήσεων της FIFA. Σύμφωνα με πηγές του Reuters, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου αναζητά ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια δολάρια (όπως το 2022), όμως ο ινδικός κολοσσός του δισεκατομμυριούχου Mukesh Ambani τηρεί σκληρή στάση.

Η Reliance-Disney θεωρεί πως η τηλεθέαση θα είναι μειωμένη, λόγω της διαφοράς ώρας, καθώς το τουρνουά διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τους περισσότερους αγώνες να προβάλλονται μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ινδίας. Παράλληλα, η Sony αποσύρθηκε από τις συζητήσεις, κρίνοντας πως η επένδυση δεν είναι οικονομικά βιώσιμη.

Σιγή ιχθύος από την Κίνα

Αντίστοιχα ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Κίνα. Παρότι η χώρα αντιπροσώπευε το 49,8% των συνολικών ωρών θέασης σε ψηφιακές πλατφόρμες, κατά το Μουντιάλ του 2022, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα καμία συμφωνία.

Σε προηγούμενες διοργανώσεις, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CCTV εξασφάλιζε τα δικαιώματα μήνες νωρίτερα. Η καθυστέρηση αυτή είναι ασυνήθιστη και προκαλεί ερωτήματα για το αν οι κινέζοι φίλαθλοι – που αριθμούν πάνω από 200 εκατομμύρια – θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση.

Αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο

Με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου, τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. Χρειάζεται χρόνος για την προετοιμασία των υποδομών μετάδοσης και, κυρίως, για την πώληση διαφημιστικού χώρου.

«Δεν απομένει πολύς χρόνος, αλλά δε θα το έλεγα ακόμα αδιέξοδο. Είναι περισσότερο σαν το τέλος μιας παρτίδας σκάκι, όπου απομένουν ελάχιστες κινήσεις», σχολίασε ο Rohit Potphode της διαφημιστικής Dentsu India.

Η FIFA από την πλευρά της δηλώνει πως οι συζητήσεις παραμένουν εμπιστευτικές, ωστόσο η απουσία συμφωνίας στις δύο αγορές που αποτελούν το 22,6% της παγκόσμιας ψηφιακής απήχησης του ποδοσφαίρου, αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τα εμπορικά της πλάνα.