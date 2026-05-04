Τέλος εποχής για την παρουσία των κυριότερων προοδευτικών δυνάμεων της Γερμανίας στο X (πρώην Twitter). Σε μια συντονισμένη κίνηση, που προετοιμαζόταν επί εβδομάδες, οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι Πράσινοι και η Αριστερά (Die Linke) ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας την οριστική αποχώρησή τους από την πλατφόρμα του Ίλον Μασκ.

«Πύλη παραπληροφόρησης και χάους»

Η αιτιολογία της απόφασης είναι κοινή για όλους: το X έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο όπου ο δημοκρατικός διάλογος είναι πλέον αδύνατος. «Το X έχει περιέλθει σε χάος τα τελευταία χρόνια», αναφέρουν οι τελευταίες αναρτήσεις των κομμάτων. «Ενώ η πολιτική αντιπαράθεση ευδοκιμεί, μέσω του διαλόγου που ενημερώνει τους πολίτες, το X προωθεί ολοένα και περισσότερο τη disinformation (παραπληροφόρηση). Γι’ αυτόν τον λόγο, δε θα δημοσιεύουμε πλέον από αυτόν τον λογαριασμό».

Η αποχώρηση δεν αφορά μόνο τα επίσημα κομματικά προφίλ, αλλά και τους λογαριασμούς των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών ομάδων. Παράλληλα, ηγετικά στελέχη, όπως ο επικεφαλής της Αριστεράς, Γιαν βαν Άκεν, και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, Καταρίνα Ντρέγκε, ανακοίνωσαν επίσης την αποχώρησή τους.

Η πρωτοβουλία #WirVerlassenX

Η κίνηση αυτή οργανώθηκε υπό το hashtag #WirVerlassenX (Εγκαταλείπουμε το X) και αποτελεί πρωτοβουλία της εκτελεστικής διευθύντριας των Πρασίνων, Πεγκά Ενταλατιάν. Μιλώντας στο μέσο «Table Media», η Ενταλατιάν ήταν αφοπλιστική: «Το X έχει γίνει πύλη για την παραπληροφόρηση και μια επιθετική κουλτούρα διαλόγου. Θέλουμε να συζητάμε λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές οπτικές, αλλά στο X αυτό δεν είναι πλέον εφικτό».

Τα κόμματα προτρέπουν πλέον τους ακολούθους τους να τα αναζητήσουν σε εναλλακτικές πλατφόρμες, όπως το Instagram και το BlueSky, ελπίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα προκαλέσει ένα «ripple effect» (φαινόμενο του ντόμινο) και στα απλά μέλη τους.

Η «μεταμόρφωση» του Μασκ και οι αντιδράσεις

Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν ο Ίλον Μασκ εξαγόρασε την πλατφόρμα, έναντι 44 δισ. δολαρίων, το X έχει υποστεί ριζικές αλλαγές. Ερευνητές επισημαίνουν ότι το περιεχόμενο με ρατσιστικά και αντισημιτικά σχόλια σπάνια πλέον περιορίζεται, ενώ η απήχηση ακροδεξιών λογαριασμών έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Μάλιστα, η ένταση κορυφώθηκε μετά από πρόσφατες εμφανίσεις του Μασκ στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπου κάποιες χειρονομίες του ερμηνεύτηκαν από επικριτές ως ναζιστικοί χαιρετισμοί, προκαλώντας σάλο στη Γερμανία.

Ποιοι παραμένουν στην πλατφόρμα

Παρά την ομαδική έξοδο της κεντροαριστεράς, το πολιτικό τοπίο στο γερμανικό X παραμένει πολωμένο. Ενώ κυβερνητικά ιδρύματα (όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης) έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους, κόμματα όπως η ακροδεξιά AfD και οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς παραμένουν ιδιαίτερα ενεργά, εκμεταλλευόμενα το κενό που αφήνουν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι.