Η TUDOR επαναπροσδιορίζει τα όρια ανάμεσα στην ωρολογοποιία και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενσωματώνοντας ανθρακονήματα στο Black Bay Chrono “Carbon 26” — ένα υλικό που επιλέγεται για την απόλυτη απόδοσή του: ελαφρύ, εξαιρετικά ανθεκτικό και σχεδιασμένο για ακραίες συνθήκες. Το μοντέλο θα διατεθεί σε μόλις 2.026 αριθμημένα κομμάτια, με κάθε ρολόι να φέρει τη μοναδική του αρίθμηση χαραγμένη στο πίσω μέρος της κάσας, ενισχύοντας τον συλλεκτικό του χαρακτήρα και υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητά του.

Το Black Bay Chrono “Carbon 26” αποτελεί άμεση αναφορά στη μακρόχρονη σχέση της TUDOR με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά και στη νέα εποχή της Formula 1. Ο σχεδιασμός του αντλεί έμπνευση από το μονοθέσιο VCARB 03 της ομάδας Visa Cash App Racing Bulls για τη σεζόν 2026.

Οι έντονες κίτρινες λεπτομέρειες του μονοθεσίου — χαρακτηριστικές στο κάλυμμα του κινητήρα — μεταφέρονται στο καντράν, προσδίδοντας στο ρολόι μια αίσθηση κίνησης ακόμη και σε στάση.

Οι γραμμές, τα υλικά και οι αντιθέσεις δεν επιχειρούν να μιμηθούν το μονοθέσιο, αλλά μεταφράζουν την απόδοση σε σχεδιαστική έκφραση, μέσα από μια εκλεπτυσμένη, σχεδόν αρχιτεκτονική προσέγγιση.

Όπως το μονοθέσιο εξελίχθηκε για τη νέα σεζόν, έτσι και το ρολόι ενσωματώνει τεχνολογικές και αισθητικές βελτιώσεις, παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία της απόδοσης χωρίς συμβιβασμούς.

Η χρήση ανθρακονήματος δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή — είναι καθαρά λειτουργική. Η πολυστρωματική κατασκευή του καντράν, με εναλλαγές μεταξύ στρώσεις ορείχαλκου και ανθρακονημάτων, χαρίζει οπτικό βάθος και αναδεικνύει τον μηχανικό χαρακτήρα του, ενώ παράλληλα μειώνει το συνολικό βάρος.

Από τη στεφάνη μέχρι το πλαίσιο της ημερομηνίας, κάθε στοιχείο υπηρετεί την ίδια λογική: λιγότερο βάρος, περισσότερη απόδοση.

Το αποτέλεσμα είναι ένας χρονογράφος που δεν εμπνέεται απλώς από τον κόσμο των αγώνων — λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες.