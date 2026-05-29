Στην Ελλάδα της δημογραφικής γήρανσης, όπου το 23% του πληθυσμού είναι πλέον άνω των 65 ετών, η κοινωνική απομόνωση εξελίσσεται σε μια αόρατη κρίση δημόσιας υγείας. Διεθνείς μελέτες (Eurostat, NIH) αποκαλύπτουν ότι η μοναξιά συνδέεται με 60% αυξημένη πιθανότητα μείωσης της γνωσιακής λειτουργίας.

Σύμφωνα πάλι με εγχώριες έρευνες σε ελληνικές επαρχιακές πόλεις και αστικά κέντρα (MDPI, 2023), το αίσθημα της κοινωνικής αποξένωσης σχετίζεται άμεσα με την εμφάνιση κατάθλιψης στο 35% των ηλικιωμένων, ενώ αυξάνει κατά 50% τον κίνδυνο άνοιας. Η έλλειψη ουσιαστικών δεσμών είναι αδιαμφησβήτητα ένας παράγοντας που επιταχύνει τη φθορά του εγκεφαλικού ιστού και πυροδοτεί χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, καθιστώντας την κοινωνική επανένταξη των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας επιτακτική εθνική ανάγκη.

Η στρατηγική παρέμβαση της LAMDA Development

Αναγνωρίζοντας το μέγεθος αυτής της κοινωνικής πρόκλησης, η LAMDA Development υλοποιεί το πρόγραμμα συντροφιάς «Χρόνος Μαζί», μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εταιρικής υπευθυνότητας LAMDA Impact.

Σε συνεργασία με την Emfasis Non–Profit, το πρόγραμμα στοχεύει απευθείας στην καρδιά του προβλήματος: την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας.

Η δράση, που ξεκίνησε το 2025 και συνεχίζεται δυναμικά και τη φετινή χρονιά, επικεντρώνεται στους δήμους Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για τις περιοχές που γειτνιάζουν με το εμβληματικό έργο του The Ellinikon, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας να συνδέσει την εμβληματική επένδυση με την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο

Ο σχεδιασμός του προγράμματος «Χρόνος Μαζί» αναπτύσσεται μέσα από ένα πλέγμα στοχευμένων ενεργειών που προάγουν τη συναισθηματική ευεξία και την ενεργό συμμετοχή. Κεντρικό πυλώνα αποτελεί η «Δημιουργική Παρέα», όπου εξειδικευμένες ομάδες της Emfasis πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις προσφέροντας συναισθηματική στήριξη και ουσιαστική συζήτηση. Η καθημερινότητα των ωφελούμενων εμπλουτίζεται με δραστηριότητες που τονώνουν το πνεύμα και το σώμα, όπως περίπατοι, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κηπουρική και μαγειρική.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολιτιστική ένταξη μέσω των Θεατρικών Εργαστηρίων σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, ενώ οι ωφελούμενοι παρακολουθούν και παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, μέσω της παροχής δωρεάν εισιτηρίων.

Παράλληλα, δράσεις «Make over» που περιλαμβάνουν ημέρες προσωπικής περιποίησης και αυτοφροντίδας (κομμωτική, περιποίηση άκρων κλπ) και πραγματοποιούνται με την εθελοντική συμμετοχή της ομάδας εκπαίδευσης της WELLA Professionals, ενισχύουν το αίσθημα αυτοφροντίδας και την αυτοεκτίμηση των ωφελούμενων. Μέσα από αυτές τις εξατομικευμένες παρεμβάσεις, καλλιεργείται το αίσθημα του «ανήκειν» και ενεργοποιούνται η μνήμη και η επικοινωνία.

Ένα βιώσιμο κοινωνικό αποτύπωμα

Η μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία είναι συχνά «αόρατη» και σιωπηλή, μία στενάχωρη πραγματικότητα που με το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» μπορεί να αλλάξει και να αποκτήσει μορφή και φωνή. Για τη LAMDA Development, η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά από την ίδια την κοινωνία, για αυτό και επιλέγοντας να δώσει χρόνο και σημασία σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η επιχειρηματική αριστεία οφείλει να συνοδεύεται από σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το κοινωνικό αποτύπωμα του προγράμματος είναι ήδη ορατό, καθώς δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας και στιγμές χαράς. Με τη φιλοσοφία του να «πολλαπλασιάζει το καλό», ο «Χρόνος Μαζί» αποδεικνύει ότι η φροντίδα για τον συνάνθρωπο είναι η πιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον.

Η πρωτοβουλία «Χρόνος Μαζί» αποτελεί ένα υποδειγματικό μοντέλο κοινωνικής παρέμβασης, υπενθυμίζοντας ότι η πρόοδος μιας κοινωνίας κρίνεται από τη θέση που επιφυλάσσει στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Μετατρέποντας τη μοναξιά σε δημιουργική συνύπαρξη, η LAMDA Development θέτει τα θεμέλια για ένα μέλλον όπου κανείς δεν χρειάζεται να αισθάνεται ή/και να είναι μόνος.