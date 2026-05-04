Αύξηση που ξεπερνάει το 5% κατέγραψε το πετρέλαιο μετά την επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 5% στα 114,30 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού West Texas Intermediate κατά περισσότερο από 3% στα 105,63 δολάριατο βαρέλι.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους κρουζ εναντίον της χώρας. Τρεις από τους πυραύλους εξουδετερώθηκαν με επιτυχία από την αεράμυνα των ΗΑΕ πάνω από τα χωρικά τους ύδατα, ανέφερε το υπουργείο. Ο τέταρτος πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, ανέφερε.

Το Γραφείο Τύπου της Φουτζάιρα αναφέρει ότι «ξεσπάσε μεγάλη πυρκαγιά» στις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας του εμιράτου, μετά από επίθεση με drone από το Ιράν.

Τρεις Ινδοί πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια επίθεσης ιρανικού drone σε συγκρότημα της πετρελαϊκής βιομηχανίας, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Φουτζάιρα είναι ο κύριος τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου των ΗΑΕ στον Κόλπο του Ομάν, το μοναδικό μεγάλο λιμάνι των ΗΑΕ που παρακάμπτει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ.

Διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά

Η επίθεση στα ΗΑΕ είναι η τελευταία κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο. Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονταν ξανά στο χείλος του πολέμου μετά από μια εβδομάδα αντιπαράθεσης για το Στενό του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα καθοδηγήσουν πολιτικά πλοία μέσω του Ορμούζ. Ωστόσο, υπήρξε σύγχυση σχετικά με το πόσο επιθετικά θα παρενέβαινε ο στρατός των ΗΠΑ στο στενό, με μια έκθεση του Axios να αναφέρει ότι η επιχείρηση είναι περιορισμένη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι δεν υπάρχουν σχέδια για πλήρεις ναυτικές συνοδείες αυτή τη στιγμή. Αντ’ αυτού, το Ναυτικό των ΗΠΑ θα συμβουλεύσει τα πλοία για το πώς να αποφεύγουν τις νάρκες και είναι έτοιμο να παρέμβει σε περίπτωση επίθεσης σε πλοία, σύμφωνα με την έκθεση του Axios.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο στρατός έχει εξουσιοδοτηθεί να πλήξει άμεσες απειλές για πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμουζ.

Ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε από την πλευρά του ότι θα επιτεθεί σε οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ πλησιάσει τα Στενά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε δημοσιεύματα των ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ με δύο πυραύλους.

«Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί», δήλωσε η CENTCOM σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν το Project Freedom και επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια».

Δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν με επιτυχία το στενό, δήλωσε η CENTCOM τη Δευτέρα.

Περισσότερες επιθέσεις σε πλοία

Η επιχείρηση έρχεται μετά από τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία που δέχτηκαν επίθεση εντός ή κοντά στα Στενά το Σαββατοκύριακο. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήματα βόρεια της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα φορτηγό πλοίο χύδην δέχτηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, σύμφωνα με αναφορές περιστατικών από το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν ένα πλοίο που συνδέεται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία ADNOC. Καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία ως «πράξεις πειρατείας».

Exxon Mobil

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil, Ντάρεν Γουντς, δήλωσε την Παρασκευή ότι η αγορά δεν έχει απορροφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού του Ορμούζ από το Ιράν. Προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν ακόμη υψηλότερες τιμές πετρελαίου.

«Είναι προφανές για τους περισσότερους ότι αν κοιτάξουν την άνευ προηγουμένου αναστάτωση στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αγορά δεν έχει δει ακόμη τον πλήρη αντίκτυπο αυτής» είπε στους επενδυτές κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου της Exxon.

«Υπάρχουν περισσότερα που θα συμβούν αν το στενό παραμείνει κλειστό» κατέληξε.

Πηγή: ot.gr