Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Ιταλός αθλητής Αλεσάντρο Ζανάρντι, πρώην οδηγός των αγώνων της Formula 1 αλλά και παραολυμπιονίκης στην παρά-ποδηλασία.

Τον αιφνίδιο θάνατο του αθλητή έκανε γνωστό η οικογένεια του με ανακοίνωση της:

«Με βαθιά θλίψη η οικογένεια ανακοινώνει τον θάνατο του Αλεσάντρο Ζαναρντί, ο οποίος επήλθε αιφνιδίως χθες το βράδυ, 1η Μαΐου. Ο Άλεξ έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του.

Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι δείχνουν τη στήριξή τους αυτή τη δύσκολη στιγμή και ζητά να γίνει σεβαστό το πένθος και η ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Ποιος ήταν ο Αλεσάντρο Ζανάρντι – Τα δύο σοβαρά ατυχήματα

Ο πρωταθλητής έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 1991 και σημείωσε επιτυχία στη σειρά CART στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατακτώντας διαδοχικά πρωταθλήματα το 1997 και το 1998.

Η πορεία του Ιταλού πρωταθλητή ανατράπηκε τον Σεπτέμβριο του 2001, όταν ακρωτηριάστηκε σε ένα σοβαρό ατύχημα υψηλής ταχύτητας κατά τη διάρκεια αγώνα CART στη Γερμανία.

Εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης με άλλο μονοθέσιο όχημα ο Ζανάρντι οδηγήθηκε στον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών του.

Παρά το πολύ σοβαρό ατύχημα δεν τερμάτισε την αθλητική του πορεία αντίθετα συνέχισε στρεφόμενος στην παρα-ποδηλασία. Διακρίθηκε και εκεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς Παραολυμπιακούς αθλητές. Κατέκτησε 4 χρυσά και 2 ασημένια μετάλλια στους Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και του Ρίο το 2016.

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός

Tο 2020, στάθηκε ξανά άτυχος, όταν τραυματίστηκε βαριά αφού χτυπήθηκε από φορτηγό ενώ συμμετείχε σε φιλανθρωπική σκυταλοδρομία παρα-ποδηλασίας στην Τοσκάνη.

Τότε είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και πέρασε αρκετά χρόνια υποβαλλόμενος σε θεραπείες.