Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ολοκλήρωσε συμφωνίες με επτά τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται μερικές από τις μεγαλύτερες του κλάδου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές τους στην τεχνητή νοημοσύνη σε διαβαθμισμένα περιβάλλοντα, ενισχύοντας τις προσπάθειες του Πενταγώνου να αποκτήσει πρόσβαση σε εργαλεία αιχμής.

Το υπουργείο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πλέον είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σε διαβαθμισμένα περιβάλλοντα την τεχνολογία και τα μοντέλα της εταιρείας πίσω από το ChatGPT, OpenAI, της Google (Alphabet), της SpaceX του Έλον Μασκ, καθώς και των Microsoft, Amazon, Nvidia και της νεοφυούς εταιρείας Reflection AI. Η SpaceX κατέχει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, xAI.

Αν και ορισμένες εταιρείες, όπως η OpenAI και η SpaceX, είχαν ήδη συνάψει αρχικές συμφωνίες με το Πεντάγωνο για τη χρήση των εργαλείων τους από τον στρατό σε κάθε νόμιμο πλαίσιο, η ολοκλήρωση των συμβάσεων αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή λειτουργία. Οι συμφωνίες δείχνουν σε ποιο βαθμό η Σίλικον Βάλεϊ αποδέχεται τους όρους του Υπουργείου Άμυνας, σε αντίθεση με την Anthropic, η οποία νωρίτερα φέτος απέρριψε σχετική σύμβαση, οδηγώντας σε πολυμηνιαία αντιπαράθεση. Παράλληλα, αναδεικνύουν την επιτάχυνση των προσπαθειών του Πενταγώνου να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στα συστήματά του.

Για μήνες, τα μοντέλα Claude της Anthropic ήταν από τα λίγα διαθέσιμα σε διαβαθμισμένα περιβάλλοντα μέσω της εταιρείας Palantir Technologies, η οποία παρέχει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στον στρατό μέσω της πλατφόρμας Maven. Μετά από διαφωνία για συμβόλαιο, το Πεντάγωνο χαρακτήρισε την Anthropic «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα» και ακατάλληλη για στρατιωτική χρήση, αυξάνοντας την ανάγκη παροχής εναλλακτικών εργαλείων. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, «ιδεολογικά παρανοϊκό» σε κατάθεσή του στο Κογκρέσο.

Ο υφυπουργός Άμυνας για έρευνα και μηχανική, Έμιλ Μάικλ, δήλωσε: «Εξοπλίζουμε τον μαχητή με ένα σύνολο εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης ώστε να διατηρήσει πλεονέκτημα και να επιτύχει απόλυτη υπεροχή στις αποφάσεις του».

Η Microsoft και η Amazon, δύο από τους μεγαλύτερους παρόχους υποδομών cloud και βασικοί συνεργάτες στην ανάπτυξη μοντέλων, διατηρούν ήδη στενές σχέσεις με το Πεντάγωνο και διαθέτουν δικά τους εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συμφωνίες με τη Nvidia και τη Reflection είναι νέες και υπογραμμίζουν την πρόθεση να προσφερθούν και μοντέλα ανοιχτού κώδικα, των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι δημόσια διαθέσιμα στους προγραμματιστές, σε αντίθεση με τα περισσότερα κορυφαία μοντέλα που είναι κλειστά.

Η Nvidia, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ στον κόσμο, αναπτύσσει δικά της ανοιχτά μοντέλα, όπως τα Nemotron, που υποστηρίζουν «έξυπνους πράκτορες» ικανούς να εκτελούν αυτόνομα εργασίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει δηλώσει ότι τα ανοιχτά μοντέλα είναι συχνά καταλληλότερα για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, καθώς είναι πλήρως κατανοητά και προσαρμόζονται εύκολα.

Παράλληλα, κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα εστιάζουν σε ανοιχτά μοντέλα που σκοπεύουν να εξάγουν, γεγονός που ενισχύει τη σημασία ανάπτυξης αντίστοιχων αμερικανικών λύσεων.

Η Nvidia είναι επενδυτής της Reflection, η οποία αναπτύσσει ανοιχτά μοντέλα και διατηρεί στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε από πρώην ερευνητές της DeepMind της Google, συμμετέχει σε πρόγραμμα ανάπτυξης μοντέλων για τη Νότια Κορέα και βρίσκεται σε συζητήσεις για άντληση κεφαλαίων με αποτίμηση 25 δισ. δολαρίων.

Η Anthropic αμφισβητεί νομικά την απαγόρευση χρήσης του λογισμικού της για αμυντικούς σκοπούς, ενώ τα μοντέλα της έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο στον πόλεμο με το Ιράν όσο και σε επιχείρηση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Πολλές από τις εταιρείες που συμμετέχουν στις συμφωνίες έχουν δηλώσει ότι τα εργαλεία τους δεν θα χρησιμοποιηθούν για μαζική επιτήρηση ή αυτόνομα οπλικά συστήματα. Το Πεντάγωνο, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε τέτοιες δραστηριότητες και ότι οι εταιρείες πρέπει να εμπιστεύονται τον στρατό για την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.