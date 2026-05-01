Το «Μάθημα κηπουρικής» («This Is a Gardening Show») με τον Ελληνοαμερικανό κωμικό Ζακ Γαλιφιανάκη σε ρόλο οικοδεσπότη-παρουσιαστή και επί 25 χρόνια ερασιτέχνη κηπουρού, είναι από τις πιο πρωτότυπες και feelgood σειρές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο streaming. Και μοιάζει σχεδόν φτιαγμένο για μέρες σαν την Πρωτομαγιά.

Η νέα αυτή μίνι σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix κυκλοφόρησε συμβολικά την Ημέρα της Γης, στις 22 Απριλίου 2026, και αποτελείται από μόλις έξι επεισόδια διάρκειας 15–20 λεπτών. Είναι μικρά, πανεύκολα στην παρακολούθηση κεφάλαια που σε προσκαλούν να χαρείς τη φύση, την ενέργεια και την καλή διάθεση που σου χαρίζει η επαφή μαζί της.

Μαθητές στην κηπουρική

Κάθε επεισόδιο περιστρέφεται γύρω από ένα διαφορετικό θέμα: μήλα και εμβολιασμούς δέντρων, ντομάτες και ποικιλίες, καλαμπόκι και εξέλιξη, ρίζες, κομπόστ, ακόμα και αναζήτηση τροφής στο δάσος με πρωτάκια του δημοτικού που διδάσκονται τα μυστήρια της Μητέρας Γης. Ο Γαλιφιανάκης δεν παριστάνει τον ειδικό. Αντίθετα, με το ιδιότυπο βλέμμα του, κινείται σαν περίεργος μαθητής που κάνει ερωτήσεις — συχνά αδέξιες, συχνά αστείες — σε αγρότες, βοτανολόγους και ανθρώπους που ζουν από τη γη.

Αυτό είναι και το πιο πρωτότυπο εύρημα της σειράς – τα παιδιά. Σε κάθε επεισόδιο, μικροί «συνομιλητές» εμφανίζονται δίπλα στον Γαλυφιανάκη σε μικρές συνεντεύξεις, σχολιάζουν, ρωτούν, διαφωνούν ή απλώς γελούν με τις παραδοξότητες του. Τα παιδιά δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία αλλά λειτουργούν σαν καθρέφτης της βασικής ιδέας της σειράς: να ξαναμάθουμε από την αρχή τη σχέση μας με το φαγητό και τη φύση. Οι συζητήσεις μαζί τους έχουν κάτι απρόβλεπτο και αυθεντικό, από το αν το καλαμπόκι «μπορεί να γίνει τηλέφωνο» μέχρι το πώς φυτεύεται σωστά ένας σπόρος.

Φυσικά τοπία και χιούμορ

Αυτό το παιδικό βλέμμα είναι που δίνει στη σειρά τη γοητεία της. Και ο Γαλιφιανάκης ξέρει πολύ καλά πώς να μετατρέψει την σουρεαλιστική εξερεύνηση του σε κήπους, δάση με φτέρες (σ.σ. αναφορά στην απίθανη χιουμοριστική σειρά του που περιλαμβάνει «άβολες» συνεντεύξεις με διάσημους σταρ, με τον τίτλο «Ανάμεσα σε δύο φτέρες») και αγροκτήματα με κόκορες που κακαρίζουν, στην πιο απίθανη περιπέτεια. Χωρίς μάλιστα να αποχωρίζεται την ελληνική καταγωγή του, την οποία και ανακαλεί που και που («Στα ελληνικά το «Ζακ» σημαίνει «Νταν»!), την περιέργεια του ερασιτέχνη κηπουρού και την παροιμιώδη χαλαρότητα του.

Η απλότητα στην αισθητική παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Τα γυρίσματα έχουν γίνει στον Καναδά, κυρίως στη Βρετανική Κολομβία και ειδικότερα στο Βανκούβερ Άιλαντ, μια περιοχή με έντονη αγροτική παράδοση και εντυπωσιακά φυσικά τοπία. Αγροκτήματα, οπωρώνες, δάση και μεγάλα χωράφια λειτουργούν ως φόντο αλλά και ως οργανικό κομμάτι της αφήγησης. Η κάμερα μένει πάνω στο χώμα, στο φως, στην υγρασία των φύλλων — σε πράγματα που συνήθως προσπερνάμε.

Είναι ενδιαφέρον ότι η σειρά μοιάζει σχεδόν προέκταση της προσωπικής ζωής του Γαλιφιανάκη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ και ζει σε πιο απομονωμένο, φυσικό περιβάλλον με την οικογένειά του. Η επιλογή αυτή διαπερνά όλη τη λογική του πρότζεκτ: λιγότερη φασαρία της πόλης, περισσότερη φύση.

Παράλληλα, κάθε επεισόδιο «κρύβει» μικρές πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές — από το πώς γίνεται το κομπόστ μέχρι το πώς καλλιεργούνται διαφορετικές ποικιλίες φυτών. Όμως ποτέ δεν μετατρέπεται σε εκπαιδευτικό μάθημα. Η γνώση «προκύπτει» μέσα από κουβέντες, αστεία και απορίες.

Και φυσικά, υπάρχει το χιούμορ. Πιο χαμηλότονο από ό,τι έχουμε συνηθίσει, αλλά πάντα παρόν. Ο Γαλιφιανάκης διατηρεί αυτή την ελαφρώς αμήχανη, deadpan ενέργεια που τον χαρακτηρίζει, μόνο που εδώ λειτουργεί πιο ήπια απέναντι στους συνομιλητές του και τους λιλιπούτειους προσκεκλημένους του που χαρίζουν μόνο χαμόγελα και καθαρό γέλιο.

Τρεις σειρές για τη Φύση

Στα πολλά πλεονεκτήματα του «Μαθήματος κηπουρικής» είναι ότι σε βάζει στη διαδικασία να ψάξεις κι άλλες παρόμοιες σειρές με χρώμα και αγάπη για τη γη.

Στην ίδια λογική με τη σειρά του Γαλιφιανάκη, υπάρχουν ακόμα στο Netflix οι σειρές:

Down to Earth με τον Ζακ Έφρον

Η σειρά αγγίζει θέματα όπως η ευεξία και οι νέοι τρόποι ζωής. Ο Ζακ Έφρον, βραβευμένος με Emmy ως οικοδεσπότης και παρουσιαστής εδώ, ταξιδεύει σε διάφορες χώρες μαζί με τον ειδικό σε θέματα ευεξίας Ντάριν Όλιεν, εξερευνώντας καινοτόμες πρακτικές γύρω από την οικολογία, τη διατροφή, την ενέργεια και τη βιώσιμη αρχιτεκτονική. Το «Down to earth» συνδυάζει το ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ με την περιβαλλοντική ευαισθησία και το lifestyle περιεχόμενο προσκαλώντας τον θεατή να μάθει περισσότερα για την καλλιέργεια τροφίμων, τις βιώσιμες κοινότητες και φυσικά τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

The Big Flower Fight

Έμπνευση και λουλουδένιες συνθέσεις. Πρόκειται για μία από τις πιο ευφάνταστες και οπτικά εντυπωσιακές σειρές για τα άνθη, τη διακόσμηση και τη δημιουργικότητα. Ομάδες ανθοδετών, κηπουρών και καλλιτεχνών συναγωνίζονται δημιουργώντας γιγαντιαίες φυτικές εγκαταστάσεις και γλυπτά από λουλούδια και φυσικά υλικά. Τα επεισόδια είναι μια έκρηξη χρωμάτων, φαντασίας και τεχνικής δεξιοτεχνίας. Μια «γιορτή των λουλουδιών» όπου η κηπουρική συναντά τη γλυπτική, το design και τη σκηνογραφία. Οι κατασκευές που προκύπτουν είναι συχνά εντυπωσιακές, σχεδόν παραμυθένιες, και αποδεικνύουν πόσο καλλιτεχνική μπορεί να γίνει η σχέση με τα φυτά.

Chef’s Table (2015-2024)

Πολυβραβευμένη σειρά που εξερευνά τη ζωή και το έργο κορυφαίων σεφ από όλο τον κόσμο μέσα από το πρίσμα της βιωσιμότητας και του τρόπου ζωής (καθαρή ενέργεια και οικολογικές τεχνολογίες, τοπική και φυσική παραγωγή τροφής, υγιεινή διατροφή και σχέση ανθρώπου–περιβάλλοντος, τρόποι ζωής με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα).

Κάθε επεισόδιο εστιάζει σε έναν δημιουργό – σεφ, αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφία, τις επιρροές και την προσωπική του διαδρομή. Με εντυπωσιακή κινηματογράφηση και ιδιαίτερη αισθητική, η σειρά παρουσιάζει τη μαγειρική ως μορφή τέχνης και πολιτιστικής έκφρασης, αναδεικνύοντας την αφοσίωση που κρύβεται πίσω από κάθε σπουδαίο πιάτο.