Η επιτυχημένη εφηβική δραματική σειρά του HBO, «Euphoria», επέστρεψε με την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της και ενώ βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο αρκετοί επικρίνουν τις σκηνές που περιγράφουν ως «ακραίες» και «εξευτελιστικές» για τους γυναικείους χαρακτήρες. Η Κάσι (Σίντνεϊ Σουίνι), λοιπόν, αποτελεί μέρος του προβλήματος.

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακής οργής αφορά τον χαρακτήρα της Σίντνεϊ Σουίνι, την Κάσι Χάουαρντ, της οποίας η πορεία στη νέα σεζόν έχει πάρει μια, κάπως, τολμηρή και αμφιλεγόμενη στροφή.

Αντιδράσεις για την ιστορία της Κάσι

Σε μια σκηνή, η Κάσι εμφανίζεται να βιντεοσκοπεί προσωπικό περιεχόμενο φορώντας έναν καφέ κορσέ, στέκα με αυτιά σκύλου, βαμμένη μύτη και ένα κολάρο με λουρί. Ο Νέιτ Τζέικομπς (τον οποίο υποδύεται ο Τζέικομπ Ελόρντι) την ανακαλύπτει, τραβάει το λουρί και της λέει: «Ήσουν πολύ, πολύ κακό σκυλί», με εκείνη να απαντά: «Γαβ, γαβ».

Οι τηλεθεατές κατέφυγαν, όπως συμβαίνει συνήθως, στο X για να εκφράσουν τη δυσφορία τους. Ένας χρήστης έγραψε: «Αυτό είναι τόσο αμήχανο ακόμα και για τον Τζέικομπ. Αλλά πώς δέχτηκε η Σίντνεϊ Σουίνι να κάνει κάτι τέτοιο; Μοιάζει με τελετουργικό ταπείνωσης».

«Αυτό δεν είναι εξέλιξη χαρακτήρα, αυτό είναι περιεχόμενο για φετιχιστές. Αηδιαστικό», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Αυτό είναι απλώς ενοχλητικό».

Μια άλλη σκηνή δείχνει την Κάσι ντυμένη σαν μωρό, φορώντας ένα ροζ φορμάκι, κοτσιδάκια και πιπίλα τροφοδοτώντας περαιτέρω την κριτική.

«Παιδιά, δεν είναι ζήλια, η Σουίνι είναι προφανώς πανέμορφη, κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Αλλά το να δέχεσαι μια σκηνή όπου είναι ντυμένη σαν μωρό, με πιπίλα, πάνα, και σεξουαλικοποιημένη με αυτόν τον τρόπο, είναι πέρα για πέρα ενοχλητικό. Φταίνε και οι δύο: και οι σεναριογράφοι που το συμπεριέλαβαν, και η ίδια που είπε το ναι».

«Κουρασμένη και ξεπερασμένη»

Η κριτική του Guardian υποστηρίζει ότι η τρίτη σεζόν, η οποία έφτασε τα τέσσερα χρόνια μακριά από τις οθόνες, «σίγουρα δεν άξιζε την αναμονή», ενώ η Telegraph ανέφερε ότι «μοιάζει κουρασμένη και ξεπερασμένη».

Άλλοι ήταν πιο θετικοί, με τους Times να την χαρακτηρίζουν ως μια «εκθαμβωτική σειρά» και τον Independent να σημειώνει ότι αυτή η «σειρά που καθορίζει μια ολόκληρη γενιά, σκιαγραφεί ένα διαυγές, μη κολακευτικό πορτρέτο της σύγχρονης Αμερικής».

Στην κριτική δύο αστέρων της Κάριν Τζέιμς για το BBC Culture διαβάζουμε ότι η σειρά «έχει χάσει την επαφή της με το πνεύμα της εποχής». «Το Euphoria έχει μετατραπεί σε μια σειρά που έχει πολύ λίγα να πει, και τίποτα από αυτά δεν είναι ιδιαίτερα τολμηρό ή συναρπαστικό», γράφει.

Παράλληλα, η Άλισον Χέρμαν του Variety δήλωσε ότι η σειρά «δεν παύει ποτέ να είναι ψυχαγωγική», αλλά πλέον «μοιάζει με ένα διασκεδαστικό αλλά ασύνδετο fan fiction». Η κριτικός του Vulture, Ροξάνα Χαντάντι, ανέφερε ότι «ένα μεγάλο μέρος αυτής της πρώτης φάσης της επιστροφής του Euphoria μοιάζει εντελώς άνυδρο».