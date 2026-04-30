Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε την Τετάρτη ο πρωτοπόρος αμερικανός βιολόγος Κρεγκ Βέντερ. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη δημιουργία της πρώτης συνθετικής ζωής, απεβίωσε μετά από σύντομη νοσηλεία, λόγω επιπλοκών στη θεραπεία για τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο J. Craig Venter (JCVI).

Η μάχη με την ασθένεια και η επίσημη ανακοίνωση

Ο θάνατος του εμβληματικού επιστήμονα επήλθε ως συνέπεια πρόσφατης διάγνωσης καρκίνου. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ινστιτούτο που ο ίδιος ίδρυσε, ο Βέντερ νοσηλευόταν για επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθούσε.

Οραματιστής και πρωτοπόρος της συνθετικής βιολογίας

Ο Βέντερ δεν υπήρξε απλώς ένας ερευνητής, αλλά ένας μεταρρυθμιστής της επιστήμης. Κατάφερε να αποκωδικοποιήσει το ανθρώπινο γονιδίωμα και να δημιουργήσει το πρώτο βακτήριο με τεχνητό γονιδίωμα, ανοίγοντας νέους δρόμους στη βιοτεχνολογία.

«Ο Κρεγκ πίστευε πως η επιστήμη εξελίσσεται όταν οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να σκεφτούν διαφορετικά, πιο αποφασιστικά και να οικοδομήσουν κάτι που δεν υπάρχει ακόμα», δήλωσε ο Άντερς Ντέιλ, πρόεδρος του JCVI, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου.

Μεταξύ θριάμβου και αντιπαράθεσης

Γεννημένος το 1946 στη Γιούτα, η πορεία του Βέντερ σημαδεύτηκε από μεγάλες επιτυχίες, αλλά και έντονες αμφισβητήσεις. Ο γρήγορος ρυθμός των ανακοινώσεών του και το επιχειρηματικό του πνεύμα προκάλεσαν συχνά την κριτική συναδέλφων του, οι οποίοι τον κατηγορούσαν για ναρκισσισμό.

Παρά τις αντιδράσεις, η αξία του έργου του αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν το 2009, όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, του απένειμε το Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών.

Η επόμενη μέρα για τη γονιδιακή έρευνα

Το Ινστιτούτο JCVI διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει το έργο του ιδρυτή του, παραμένοντας πιστό στη διεπιστημονική προσέγγιση και τις καινοτόμες μεθόδους που εκείνος εισήγαγε.

Η προώθηση της γονιδιακής έρευνας μέσα από νέες συνεργασίες παραμένει ο κεντρικός στόχος, διασφαλίζοντας ότι η επιστημονική παρακαταθήκη του Κρεγκ Βέντερ θα παραμείνει ζωντανή.