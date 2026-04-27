Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την δικογραφία για τις υποκλοπές προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός με γραπτή του δήλωση επιτίθεται στην ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης.

Μάλιστα, κάνει λόγο για ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων όταν επίκειται «η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου».

Αναλυτικά η δήλωση Τσίπρα: «Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου.

Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».