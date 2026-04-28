Είναι ένας από τους έλληνες αθλητές που είναι αναγνωρίσιμοι σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος για τον Μιχάλη Ζαμπίδη ο οποίος στη μεγάλη καριέρα του κατέκτησε 18 παγκόσμιους τίτλους στο κικ μπόξινγκ.

Αυτή τη φορά ο «Iron Mike» άφησε την αθλητική περιβολή του και φόρεσε κοστούμι για να συναντήσει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η πρέσβειρα των ΗΠΑ αποδείχτηκε ότι έχει ιδιαίτερα μαχητικό πνεύμα, κάτι που φάνηκε και από τη σχετική ανάρτηση που έκανε ο Μιχάλης Ζαμπίδης.

«Η συνάντηση με την Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ένα μαχητικό κλίμα» ανέφερε ο σπουδαίος έλληνας αθλητής. Υπενθυμίζουμε ότι ο 45χρονος θρύλος του kickboxing στις 27 Ιουνίου θα ανέβει και πάλι στο ρινγκ για να αντιμετωπίσει τον τεράστιο Φλόιντ Μεϊγουέδερ.

Η ανάρτηση του Μάικ Ζαμπίδη