Η μεγάλη επιστροφή του έλληνα μύθου, Μιχάλη Ζαμπίδη, γίνεται εντυπωσιακά. Ο «Iron Mike» θα αντιμετωπίσει το καλοκαίρι τον απόλυτο θρύλο, Φλόιντ Μεϊγουέδερ, στην αρένα του ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι δύο θρύλοι θα τεθούν αντιμέτωποι στις 27 Ιουνίου, σε ένα αθλητικό γεγονός που θα συγκεντρώσει τα βλέματα όλου του πλανήτη!

Ο 45χρονος «Iron Mike» είχε προαναγγείλει από τον Δεκέμβριο τη μεγάλη του επάνοδο, γράφοντας στα social media τη φράση «Ο θρύλος ξυπνά», χωρίς να αποκαλύψει τότε λεπτομέρειες.

O Μιχάλης Ζαμπίδης, ο έλληνας θρύλος του kickboxing, είχε αποσυρθεί από το άθλημα το 2015, μετά τη νίκη επί του Στιβ Μόξον στο ΣΕΦ, ενώ το 2019 σημείωσε μια επιτυχημένη παρουσία σε αγώνα πυγμαχίας στη Γερμανία.

Ο αντίπαλός του τον ερχόμενο Ιούνιο, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος των ρινγκ με επίσημο ρεκόρ 50-0. Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ στην τελευταία του επίσημη μάχη το 2017, κόντρα στον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, έχει διατηρηθεί ενεργός μέσα από αγώνες επίδειξης παγκοσμίου βεληνεκούς.