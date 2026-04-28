Τραγικό θάνατο βρήκε μια διευθύντρια σχολείου από τον Κολωνό, η οποία το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας της, από όπου πήδηξε στο κενό.

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, όλα συνέβησαν γύρω στις 8 το πρωί. Ο ίδιος σοκαρισμένος ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ μάλιστα ανέφερε πως η γυναίκα του δεχόταν ιδιαίτερη πίεση στον χώρο εργασίας της.

Η διευθύντρια ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενώ άνθρωποι που τη γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν εργατικό και ευαίσθητο άνθρωπο.

Ο θάνατός της ήταν σχεδόν ακαριαίος, ενώ συγκλονισμένοι είναι και οι μαθητές, οι γονείς και οι εργαζόμενοι του σχολείου όπου δούλευε η γυναίκα.

Μάλιστα, η ίδια φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στον σύζυγό της ότι δεχόταν πίεση από ορισμένους καθηγητές και γονείς. Το θέμα μάλιστα θα έφτανε ενδεχομένως ακόμα και στον Εισαγγελέα.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης από την ταράτσα.