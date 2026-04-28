Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τις εξελίξεις να τρέχουν ενόψει της έναρξης λειτουργίας της, μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, η προσαρμογή των συστημάτων απαιτεί μια προσωρινή θυσία για τους επιβάτες, καθώς η βασική γραμμή θα χρειαστεί να κλείσει για ένα 15ήμερο.

Οι δύο εβδομάδες των δοκιμών και το κλείσιμο της γραμμής

Όπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον 102 fm της ΕΡΤ3, η βασική γραμμή του Μετρό θα διακόψει τη λειτουργία της, από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές Ιουνίου. Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν οι κρίσιμες δοκιμές διασύνδεσης με την επέκταση της Καλαμαριάς.

«Είναι μια κλαδική επέκταση, που δεν έχουμε ξανακάνει στην Ελλάδα. Εμπλέκονται έξι διαφορετικές εργολαβίες, με διαφορετικά συστήματα, που πρέπει να γίνουν συμβατά», εξήγησε ο κ. Ταχιάος, τονίζοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες, ώστε αυτή να είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί διακοπή των δρομολογίων.

Πώς θα γίνονται τα δρομολόγια προς Καλαμαριά

Μετά την επανεκκίνηση του Ιουνίου, θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία στο σύνολο της γραμμής. Το πλάνο προβλέπει ότι από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό θα ξεκινούν τρένα με δύο διαφορετικούς προορισμούς:

Προς Μίκρα: Δύο στα τρία τρένα θα κατευθύνονται προς την Καλαμαριά. Ωστόσο, μέχρι την επίσημη πιστοποίηση, οι επιβάτες θα αποβιβάζονται υποχρεωτικά στον σταθμό «25ης Μαρτίου».

Προς Νέα Ελβετία: Το τρίτο κατά σειρά τρένο θα ακολουθεί τη βασική διαδρομή μέχρι τον τερματικό σταθμό.

Το «αγκάθι» της οδού Πόντου και η σύνδεση με τα λεωφορεία

Παρά την πρόοδο των εργασιών, η διάνοιξη της οδού Πόντου παραμένει το μεγάλο πρόβλημα. Ο κ. Ταχιάος παραδέχθηκε ότι η διάνοιξη δε θα είναι έτοιμη με την παράδοση της επέκτασης, καθώς το έργο είναι εξαιρετικά δαπανηρό (άνω των 30 εκατ. ευρώ μόνο για απαλλοτριώσεις).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος:

Θα δημιουργηθεί μια προσωρινή διαμόρφωση πάνω από τον σταθμό της Μίκρας, για την εξυπηρέτηση των λεωφορείων.

Σταδιακά, θα δημιουργηθούν ρεμίζες στην Πόντου για τις λεωφορειακές γραμμές.

Η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου της Πόντου τοποθετείται μέσα στο 2026.

«Μέσα στο καλοκαίρι, το έργο θα είναι εντελώς έτοιμο και θα αποδοθεί σε λειτουργία», κατέληξε ο υφυπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει σταθερό.