Εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) ο 89χρονος που νωρίτερα είχε ανοίξει πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στη Λουκαρέως, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, δίπλα στα ΚΤΕΛ. Μάλιστα, έφερε πάνω του 38αρι περίστροφο γεμάτο.

Το χρονικό των δύο επιθέσεων

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως στον Κεραμεικό.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας υπάλληλος στο πόδι, στον οποίο οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.

Λίγο αργότερα, ο ηλικιωμένος πραγματοποίησε και δεύτερη επίθεση στο κτίριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, με τέσσερις ακόμα τραυματίες.

Οι τρεις φάκελοι και ο ρόλος της ανιψιάς

Η απόγνωση για μια σύνταξη που δεν εκδόθηκε ποτέ φαίνεται πως ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από την ένοπλη επίθεση του 89χρονου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες της ανιψιάς του, η διαμάχη για 400 μη αναγνωρισμένα ένσημα είχε μετατρέψει τη ζωή του ηλικιωμένου σε έναν διαρκή αγώνα με τη γραφειοκρατία. Ο δράστης είχε προκαλέσει και στο παρελθόν εντάσεις στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, ενώ φεύγοντας από το Ειρηνοδικείο άφησε πίσω του τρεις φακέλους με σημειώματα που εξηγούσαν την αγανάκτησή του.

Η ανιψιά του, υποψιαζόμενη αμέσως την εμπλοκή του, ήταν εκείνη που ειδοποίησε την αστυνομία, δίνοντας την ταυτότητα και τη φωτογραφία του.

Την ίδια ώρα, σοκάρει το γεγονός ότι μια τροποποιημένη καραμπίνα παρέμεινε αόρατη κάτω από την καπαρτίνα του, διαφεύγοντας της προσοχής τόσο του οδηγού ταξί όσο και του προσωπικού ασφαλείας.

Ιατρικό ανακοινωθέν για τους πέντε τραυματίες

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι πέντε τραυματίες από καραμπίνα από την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν τα τραύματά τους αντιμετωπίζονται συντηρητικά.