Η διαχείριση της χοληστερίνης δεν είναι πλέον μια συζήτηση που αφορά μόνο τους ηλικιωμένους. Νέες ιατρικές κατευθυντήριες γραμμές υποδεικνύουν ότι ορισμένοι άνθρωποι θα πρέπει να ξεκινούν την προσπάθεια μείωσης των επιπέδων της, ήδη από την ηλικία των 30 ετών. Η λογική είναι απλή: όσο περισσότερα χρόνια παραμένει υψηλή η χοληστερίνη, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για έμφραγμα και εγκεφαλικό.

Τον περασμένο μήνα, το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (ACC) και άλλοι ιατρικοί οργανισμοί εξέδωσαν νέες οδηγίες που βοηθούν ασθενείς και γιατρούς να προσδιορίσουν τα ιδανικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που παλαιότερα αγνοούνταν.

Ξεκινήστε από τα βασικά: Γνωρίστε τους αριθμούς σας

Οι ειδικοί συνιστούν πλέον στους ενήλικες να ελέγχουν τη χοληστερίνη τους, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, ξεκινώντας από την ηλικία των 19 ετών. Στις εξετάσεις αυτές, το βάρος πέφτει στην LDL («κακή» χοληστερίνη), η οποία συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών.

Ωστόσο, οι νέες οδηγίες εισάγουν δύο επιπλέον κρίσιμους δείκτες:

Λιποπρωτεΐνη (α) [Lp(a)]: Μια γενετικά καθορισμένη μορφή χοληστερίνης, που αυξάνει τον κίνδυνο, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες. Πρέπει να μετράται τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας.

Απολιποπρωτεΐνη Β (ApoB): Θεωρείται ίσως ο ακριβέστερος δείκτης κινδύνου, καθώς μετρά το σύνολο των «κακών» σωματιδίων στο αίμα, προσφέροντας σαφέστερη εικόνα για άτομα με διαβήτη ή μεταβολικό σύνδρομο.

Υπολογισμός κινδύνου: Το νέο εργαλείο PREVENT

Αντί για μια απλή μέτρηση, οι γιατροί στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν πλέον τον υπολογιστή κινδύνου PREVENT. Το εργαλείο αυτό αξιολογεί όχι μόνο τη 10ετή, αλλά και τη 30ετή προοπτική κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) και τη νεφρική λειτουργία.

«Ο κίνδυνος δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο υψηλό είναι ένα επίπεδο, αλλά από το πόσα χρόνια οι αρτηρίες είναι εκτεθειμένες σε αυτά τα υψηλά επίπεδα», εξηγεί η Δρ. Erin Michos από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Επιπλέον, παράγοντες όπως η καταγωγή από τη Νότια Ασία (όπου στατιστικά παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων), ο διαβήτης, η πρώιμη εμμηνόπαυση και φλεγμονώδεις καταστάσεις όπως η ψωρίαση, συνυπολογίζονται πλέον σοβαρά στην απόφαση για έναρξη θεραπείας.

Ποιοι είναι οι νέοι στόχοι για την LDL;

Οι οδηγίες θέτουν συγκεκριμένους στόχους ανάλογα με το προφίλ του ασθενούς:

Γενική πρόληψη (μεσαίος κίνδυνος): Στόχος κάτω από 100 mg/dL.

Υψηλός κίνδυνος (διαβήτης ή επιβαρυμένο ιστορικό): Στόχος κάτω από 70 mg/dL.

Μετά από έμφραγμα ή εγκεφαλικό: Ο στόχος είναι ιδιαίτερα επιθετικός, κάτω από 55 mg/dL, καθώς η δραστική μείωση μπορεί ακόμη και να «συρρικνώσει» την υπάρχουσα αθηρωματική πλάκα.

Φαρμακευτική αγωγή: Περισσότερες επιλογές από ποτέ

Ενώ οι στατίνες παραμένουν η πρώτη γραμμή άμυνας, λόγω κόστους και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τεσσάρων δεκαετιών, η επιστήμη προσφέρει πλέον εναλλακτικές για όσους παρουσιάζουν παρενέργειες:

Εζετιμίβη: Εμποδίζει την απορρόφηση χοληστερίνης από τις τροφές.

Βεμπεντοϊκό οξύ: Αναστέλλει την παραγωγή χοληστερίνης στο ήπαρ.

Αναστολείς PCSK9: Μια νέα κατηγορία (προς το παρόν σε ενέσιμη μορφή, με χάπια υπό δοκιμή) που βοηθά το ήπαρ να καθαρίζει την LDL από το αίμα.

Η συμβουλή των ειδικών είναι σαφής: Η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής και της άσκησης είναι το πρώτο βήμα, αλλά η έγκαιρη ιατρική παρακολούθηση είναι εκείνη που σώζει ζωές μακροπρόθεσμα.

Πηγή: The New York Times