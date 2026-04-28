Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά. Οι τοξικολογικές εξετάσεις να δείχνουν ότι η κοπέλα, είχε καταναλώσει ένα «κοκτέιλ βόμβα» με ναρκωτικά και αλκοόλ.

Συγκεκριμένα έδειξαν ότι η 19χρονης πέρα από κοκαΐνη, είχε καταναλώσει ινδική κάνναβη και αλκοόλ, με την κατανάλωσή τους να έχει γίνει την ίδια ημέρα. Το συγκεκριμένο κοκτέιλ ήταν ικανό να οδηγήσει σε θάνατο την Μυρτώ.

Για την ακρίβεια εντοπίστηκαν:

Ινδική κάνναβη – Τύπου δέλτα-8 και δέλτα-9

Αλκοόλ: 0,11 γραμμάρια ανά λίτρο

Κοκαΐνη: 2.264 νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο

Ναλοξόνη (narcan) – Ουσία που δίνεται ως αντίδοτο για την υπερκατανάλωση οπιοειδών

Μεγάλη η ποσότητα της κοκαΐνης

Ειδικά η ποσότητα της κοκαΐνης κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλη και ικανή να παίξει καθοριστικό ρόλο στο θάνατό της. Συγκεκριμένα, στο αίμα της βρέθηκαν 2.264 ng/mL. Αυτό σημαίνει ότι πήρε τα ναρκωτικά εκείνο το βράδυ και σε μεγάλη ποσότητα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια μέτρια δόση είναι τα 50 έως 300 νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο, ενώ υψηλής ποσότητας συγκέντρωσης είναι τα 300 μέχρι τα 1000 νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο και οτιδήποτε πάνω από αυτό θεωρείται μεγάλη ποσότητα.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών της υπόθεσης.