Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά. Στο επίκεντρο παραμένει η σχέση που είχε αναπτύξει η κοπέλα με τον 66χρονο από την Πρέβεζα, ο οποίος έκανε βιντεοκλήση με την 19χρονη λίγο πριν καταρρεύσει. Μάλιστα, οι δυο τους αντάλλασαν μηνύματα μεταξύ τους μέσα στη νύχτα και ο άνδρας προσφέρθηκε να της στείλει με IRIS το ποσό των 220 ευρώ.

«Επαιξαν θέατρο»

Ο 66χρονος μιλώντας στο «Live News» για την υπόθεση ανέφερε πως: «Μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια. Της λέω δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις; Λέει “όχι, δεν έχω κανέναν”. Και της έστειλα μέσω IRIS 220 ευρώ». Αυτή είναι η εξήγηση που δίνει εκείνος για το χρηματικό ποσό που έστειλε στο 19χρονο κορίτσι. Ο 66χρονος σημείωσε δε, ότι τον χρησιμοποίησαν για να του πάρουν χρήματα.

«Μετά το κατάλαβα. Πρέπει να είχαν ξεμείνει από λεφτά στην Κεφαλονιά, είχε περάσει και το Πάσχα. Και από κει και πέρα σκέφτηκαν εμένα. Ήξερε (ο 23χρονος) ότι για 100 ευρώ και για 200 ευρώ δεν θα αρνιόμουν. Καταλάβατε; Και έπαιξαν το “θέατρο” αυτό της δήθεν κοπέλας που έχει πρόβλημα», συμπλήρωσε. Μάλιστα, ο ίδιος επεσήμανε ότι είχε δώσει στο παρελθόν λεφτά και στον 23χρονο παρά το γεγονός ότι τον έχει δει, όπως λέει, μόνο δύο φορές στη ζωή του, «είχε ανάγκη από χρήματα και εγώ τον βοήθησα».

Ο άνδρας περιέγραψε πως έφτασε στο σημείο να δώσει τα χρήματα στη Μυρτώ. «Μου είπε ότι έχει πρόβλημα με τους δικούς της στην Κεφαλονιά, ότι δεν τον αποδέχονται και τα υπόλοιπα. Μιλάγαμε καμιά φορά όταν ερχόταν στην Αθήνα. Μου ζήτησε μία φορά λεφτά. Πριν καιρό. Πρέπει να του έστειλα δύο κατοστάρικα, τρία κατοστάρικα. Κάτι τέτοιο. Γιατί είχε κάτι προβλήματα και δεν μπορούσε να πληρώσει το σπίτι. Δεν ξέρω αν ήταν το ενοίκιο, δεν με αφορούσε. Δεν ρωτάω εγώ», συμπλήρωσε.

Η Μυρτώ φαίνεται ότι εκείνο το βράδυ που έλαβε τα 220 ευρώ από τον 66χρονο, έδωσε τα 50 ευρώ για το δωμάτιο και 80 ευρώ στον 26χρονο.

Ποιον κάλεσε πρώτα ο 23χρονος, όταν κατέρρευσε η Μυρτώ;

Ο 23χρονος πάντως μοιάζει να εμπιστεύεται τον 66χρονο τόσο πολύ, που ήταν ο πρώτος που κάλεσε όταν κατέρρευσε η 19χρονη για να τον ρωτήσει τι να κάνει με το κινητό της.

«Στις 05:04 χτύπησε το τηλέφωνό μου. Σκοτάδια. Ξύπνησα και με είχε πάρει ο 23χρονος και μου είπε ότι έχει το τηλέφωνό της που είναι κλειστό και τι να το κάνει. Επί λέξει. Μου είπε ότι τη Μυρτώ την στείλανε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και τότε τον ρώτησα γιατί, τι κάνατε και μου λέει “κάναμε κόκα”. Κάτι τέτοιο και έπαθε σπασμούς, έβγαλε αφρούς. Μου λέει “όχι εντάξει την πήγαμε στο νοσοκομείο και έχω το τηλέφωνο”. Και του είπα τότε να πας να το παραδώσεις στο νοσοκομείο», περιέγραψε στο «Live News» ο 66χρονος.

Η κλήση τους τερματίστηκε στις 05:12 το πρωί. Δύο λεπτά αργότερα, ο 23χρονος βγήκε από το δωμάτιο και ξανά κάλεσε τον 66χρονο και συνομίλησαν, αυτήν τη φορά για 23 λεπτά. «Εντωμεταξύ δεν μου το είχε κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μου το έκλεισε, δηλαδή μιλάγαμε και μου λέει “φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η Αστυνομία απ’ έξω” και τον ρώτησα κι εγώ “γιατί είναι η Αστυνομία απ’ έξω, τι έχει γίνει;” μου λέει “φοβάμαι να πάω”», συνέχισε. Τελικά, τον ξανά κάλεσε στις 06:09 για να του πει ότι άφησε το κινητό σε μία καφετέρια.

«Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. Δεν μου είπε τι έγινε, τι συνέβη. Τίποτα. Ότι την βγάλανε έξω. Αυτά τα διάβασα από τις εφημερίδες μετά. Έπεσα για ύπνο, με είχαν ξενυχτήσει όλη τη νύχτα και ξύπνησα την άλλη μέρα και στέλνω ένα μήνυμα κατά τις 13:00 “τι έγινε με την κοπέλα”. Και μου στέλνει ένα μήνυμα με μία λέξη μόνο “πέθανε”. Έπαθα σοκ. Δεν πήρα κανέναν τηλέφωνο. Δεν ξανά επικοινώνησα μαζί του, με το που είπε “πέθανε” κατευθείαν άνοιξα τηλεόραση και κατάλαβα μετά τι έγινε», υπογράμμισε ο άνδρας.

Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι ενώ όλοι γνώριζαν με ποιον συνομιλούσε εκείνο το βράδυ η 19χρονη Μυρτώ, ο 23χρονος στην πρώτη του κατάθεση δεν αναφέρθηκε καν στον 66χρονο άνδρα, ενώ εκείνος με τη σειρά του λέει στο «Live News» πως νόμιζε πως ήταν μόνη της η Μυρτώ στις βιντεοκλήσεις που έκαναν. «Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά και αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (ο 23χρονος). Σας λέω ότι μόνο αυτή είδα. Ξεκάθαρα», διευκρίνισε ο 66χρονος από την Πρέβεζα.

Ο 66χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές για να καταθέσει την προηγούμενη Τετάρτη. Την επόμενη μέρα κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση, ενώ παρέδωσε και το κινητό του τηλέφωνο.

«Είμαι και εγώ θύμα»

«Δεν έχω χρήματα. Συγγνώμη, δεν είμαι πλούσιος. Δε θα άφηνα ένα κορίτσι στο δρόμο τη νύχτα να μείνει μόνη της. Δεν… Συγγνώμη, είμαι από τους παλιούς τους Έλληνες. Όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη, βοηθάς. Δεν είναι θέμα αν έχω πολλά χρήματα ή όχι. Απλώς πρέπει να είναι (ο 23χρονος) πολύ “της πιάτσας” και με είχε “κόψει” ότι είμαι αυτό που λέμε φιλότιμος. Απλά πράγματα. Τα λεφτά μου θέλανε. Περάσανε καλά το Πάσχα και τη Δευτέρα που ξεμείνανε, ψάξανε “χορηγό”. Εγώ είμαι το θύμα της υπόθεσης, δηλαδή. Έφτασα σε σημείο να με κυνηγάνε όλοι και να με λένε “εγκέφαλο”, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Έτυχε να είμαι σε λάθος μέρος την λάθος ώρα. Και κάποιος με χρησιμοποίησε. Τώρα, εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά», ανέφερε ο 66χρονος στο Live News.

«Δεν ισχύουν όσα ακούγονται περί μαστροπείας»

Ο 23χρονος, που για την οικογένεια της Μυρτούς είναι ο άνθρωπος που παγίδευσε το 19χρονο κορίτσι, μίλησε για πρώτη φορά μέσα από το κελί του στον Κορυδαλλό. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δίνει τη δική του εκδοχή στα γεγονότα. «Εκείνο το βράδυ που πήγα με την Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα. Όταν ο 26χρονος έβγαλε έξω την Μυρτώ, ο λόγος που εγώ έμεινα στο δωμάτιο ήταν για να βγάλω περούκα, ρούχα και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας. Δεν εμπλέκομαι σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση», σημείωσε.

Μάλιστα, εκείνος υποστήριξε πως έκανε παρέα με την Μυρτώ και πως εκείνο το βράδυ πήγαν στο δωμάτιο για να ακούσουν μουσική και να τραβήξουν βίντεο για το TikTok. «Με την Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν από 1,5 χρόνο σε έναν γάμο στην Κεφαλονιά και αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Δεν είναι πρόσφατη η γνωριμία μας. Το Πάσχα πήγα στην Κεφαλονιά και βρεθήκαμε 2 – 3 φορές για καφέ και για ποτό», σχολίασε για τη σχέση του με τη 19χρονη.

Η σχέση του 23χρονου με τον 26χρονο

Ο 23χρονος τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα και είχε αραιώσει τις επισκέψεις του στον τόπο του μεγάλωσε. Από το ίδιο χωριό και μακρινοί ξάδελφοι είναι ο 23χρονος και ο 26χρονος αρσιβαρίστας. Η σύλληψη και η μετέπειτα προφυλάκισή τους για τον θάνατο της 19χρονης έπεσε σαν κεραυνός στο χωριό.

Η γιαγιά του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα από την πλευρά της, έδειξε στην κάμερα τα μετάλλια και κύπελλα που κέρδιζε στο παρελθόν ο εγγονός της και δήλωσε συγκλονισμένη που βρέθηκε να εμπλέκεται σε μία τόσο τραγική υπόθεση. «Ε είναι να μην είμαι στεναχωρημένη;», υπογράμμισε.

«Έχασα τη ζωή μου όλη»

Από την πλευρά της, η μητέρα της 19χρονης είπε στο MEGA: «Έχασα τη ζωή μου όλη».

Τα μηνύματα της Μυρτούς με τον σύντροφό της το μοιραίο βράδυ

Το «Live News» παρουσιάζει και τα μηνύματα που αντάλλαξε η 19χρονη με τον σύντροφό της το μοιραίο βράδυ:

Τρίτη 00:43

Μυρτώ : (στέλνει βίντεο) Πάει το ξανθό

: (στέλνει βίντεο) Πάει το ξανθό Σύντροφος : Χαχαχαχα το ξανθό δεν φεύγει ποτέ

: Χαχαχαχα το ξανθό δεν φεύγει ποτέ Μυρτώ : (στέλνει βίντεο)

: (στέλνει βίντεο) Σύντροφος : Σπίτι σου είσαι; Με γράφεις;

: Σπίτι σου είσαι; Με γράφεις; Μυρτώ : Όχι μωρό μου. Είμαι με τον (23χρονο)

: Όχι μωρό μου. Είμαι με τον (23χρονο) Σύντροφος : Οκ

: Οκ Μυρτώ : Θέλεις να έρθεις να σε δω λίγο;

: Θέλεις να έρθεις να σε δω λίγο; Σύντροφος : …

: … Μυρτώ : Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες

: Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες Σύντροφος : Πού ρε;

: Πού ρε; Μυρτώ : Στην παραλία

: Στην παραλία Σύντροφος : Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα

: Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα Μυρτώ: Εντάξει μωρό μου. Σε πιστεύω

Τρίτη 09:10 π.μ.

Σύντροφος: Ακούς; Μπρο…

Τι είπε ο ιδιοκτήτης για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια;

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει και το πόσοι τελικά ήταν οι ένοικοι του ξενοδοχείου το μοιραίο βράδυ και τι συνέβη με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος πριν από λίγες ημέρες ισχυριζόταν πως δεν υπήρχαν άλλοι ένοικοι στο ξενοδοχείο. Ο γιος της και ιδιοκτήτης της μοιραίας πανσιόν όμως μιλώντας στο MEGA απάντησε για όλα.

«Έχει δοθεί εξαρχής από την πρώτη ημέρα στην αστυνομία οι κάρτες SD και της εξωτερικής κάμερας και της εσωτερικής κάμερας. Είναι πολύ πιθανό να μην έχουν καταγραφεί κάποια πλάνα, όχι να έχουν διαγραφεί όμως, να μην έχουν καταγραφεί. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τις κρατήσεις. Αυτό που γνώριζε η μητέρα μου ήταν ότι πραγματοποιούνται ανακαινίσεις που όντως πραγματοποιούνται. Προφανώς δεν υπάρχει μόνο ένα δωμάτιο εκείνη τη νύχτα σε διαθεσιμότητα», τόνισε στο Live News ο ιδιοκτήτης της πανσιόν.

Πολλές από τις απαντήσεις στα δεκάδες ερωτήματα για τον θάνατο της 19χρονης αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Το μυστηριώδες κορίτσι στο «δωμάτιο 11» και το πρόσωπο – κλειδί

Την ίδια ώρα, έτοιμη να καταθέσει εμφανίζεται η 18χρονη κοπέλα που το μοιραίο βράδυ βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο από εκείνο της Μυρτούς. «Όταν άρχισαν να φωνάζουν από το δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ, η 18χρονη δεν βγήκε καθόλου έξω να δει τι συμβαίνει γιατί φοβήθηκε και της είπε ο 22χρονος να μείνει μέσα. Ο 22χρονος έφυγε ξαφνικά και με την 18χρονη μίλησε αργότερα. Της είπε ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο, είδε την Μυρτώ κάτω και άρχισε να της κάνει αέρα και να της φωνάζει “ζεις;”», λένε από το περιβάλλον της.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, αναφορικά με τις επικοινωνίες που έγιναν εκείνο το βράδυ, διευκρινίζει πως το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η κλήση, αλλά και το ποιος πραγματικά βρισκόταν πίσω από αυτήν. Νέα δεδομένα αναμένεται να προκύψουν από την ανάλυση των κινητών όλων των εμπλεκομένων, καθώς και από τις τοξικολογικές εξετάσεις της 19χρονης, που θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της έρευνας.

Όμως υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως η Μυρτώ είχε δεχτεί στο παρελθόν απειλές από τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να απειλούσε δηλαδή να τη σκοτώσει. Πρόκειται λοιπόν για μια παιδική φίλη της Μυρτούς, η οποία επρόκειτο κι αυτή να καταθέσει μέσα τις επόμενες ημέρες, Ράνια.