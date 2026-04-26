Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCD) είδαν το φως της δημοσιότητας το μεσημέρι της Κυριακής.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ανώτατα στελέχη της κυβέρνησής του αποτέλεσαν, κατά πάσα πιθανότητα, τους προμελετημένους στόχους του δράστη που συνελήφθη στον χώρο του ξενοδοχείου Hilton. Σύμφωνα με τον κύριο Μπλανς, τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν μια συστηματική απόπειρα προσέγγισης των κυβερνητικών αξιωματούχων.

Ο ύποπτος φαίνεται πως είχε στοχοποιήσει συγκεκριμένα άτομα που εργάζονται στην κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ενώ αποκαλύφθηκε η πολυπλοκότητα της διαδρομής που ακολούθησε, ταξιδεύοντας σιδηροδρομικώς από το Λος Άντζελες προς το Σικάγο και τελικά στην Ουάσιγκτον, με προφανή σκοπό την εκτέλεση της επίθεσης.

Βαρύτατο κατηγορητήριο για τον δράστη

Αναφορικά με το νομικό σκέλος της υπόθεσης, ο Τοντ Μπλανς γνωστοποίησε ότι το κατηγορητήριο που θα κατατεθεί τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστήριου θα είναι βαρύτατο. Ο ύποπτος θα βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου, χρήση πυροβόλου όπλου και, κυρίως, για απόπειρα δολοφονίας.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις διεθνείς προεκτάσεις της υπόθεσης, δηλώνοντας πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία που να συνδέουν την ενέργεια με το Ιράν ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

Η παρέμβαση Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στη δημόσια συζήτηση, συνδέοντας το περιστατικό με την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών ασφαλείας της προεδρικής κατοικίας. Σε επίσημη τοποθέτησή του, υποστήριξε ότι το συμβάν δικαιώνει το πάγιο αίτημα των αρχών επιβολής του νόμου για τη δημιουργία μιας θωρακισμένης αίθουσας δεξιώσεων εντός των ορίων του Λευκού Οίκου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η επίθεση δεν θα είχε εκδηλωθεί εάν είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας αίθουσας, η οποία θα διαθέτει την υψηλότερη στρατιωτική διαβάθμιση μυστικότητας. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στις νομικές κινήσεις που παρεμποδίζουν το έργο, κάνοντας λόγο για μια «γελοία αγωγή» από πολίτη που στερείται νομιμοποίησης. Υπογράμμισε ότι η κατασκευή βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και κάλεσε για την άμεση απόσυρση κάθε κωλύματος που θέτει σε κίνδυνο την ηγεσία της χώρας.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος Στρατός μας, η Μυστική Υπηρεσία, οι Αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα δεξιώσεων ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ.

Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν υπήρχε η αίθουσα δεξιώσεων με την υψηλότερη στρατιωτική διαβάθμιση μυστικότητας που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα! Ενώ είναι όμορφη, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας υψηλότερου επιπέδου, επιπλέον, δεν υπάρχουν δωμάτια από πάνω από όπου μπορούν να εισέλθουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτιρίου στον κόσμο.

Η γελοία αγωγή για την αίθουσα χορού, που ασκήθηκε από μια γυναίκα που περπατούσε με το σκύλο της —η οποία δεν έχει απολύτως καμία νομιμοποίηση— πρέπει να αποσυρθεί αμέσως. Τίποτα δεν πρέπει να παρεμποδίσει την κατασκευή της, η οποία βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και ουσιαστικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!»