Με μια σκληρή προσωπική επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, σχετικά με τις δηλώσεις του για την απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 16 ετών, απάντησε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X, Ίλον Μασκ.

Σηκώνοντας το γάντι, ο Μασκ σε αναρτήσεις του στο X έγραψε, «Ο βρώμικος Σάντσεθ είναι τύραννος και προδότης του ισπανικού λαού» και λίγο αργότερα: «Ο Σάντσεθ είναι ο πραγματικός φασίστας ολοκληρωτικός ηγέτης».

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Sánchez is the true fascist totalitarian https://t.co/b2U17fEwa7 — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Το υπόβαθρο της επίθεσης Μασκ

Η επίθεση αυτή καθόλου τυχαία δεν είναι, καθώς εδώ και καιρό ο Μασκ με την στήριξη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ έχει ανοίξει μέτωπο με την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξαιτίας των περιορισμών που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά με βάση τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίας (DSA).

Η στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ προς τον πρώην συνεργάτη του προέδρου των ΗΠΑ, είχε γίνει ξεκάθαρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα και μετά την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στο X.

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι Βρυξέλλες βάζοντας περιορισμούς στο περιεχόμενο και στην χρήση των social media, προωθούν την λογοκρισία και μάλιστα η κυβέρνηση Τραμπ στην εθνική της στρατηγική, αλλά και σε άλλα έγγραφα και δημόσιες δηλώσεις υποστηρίζει ότι αυτή η λογοκρισία έχει και συγκεκριμένη πολιτική διάσταση, εναντίον υποτίθεται των συντηρητικών θέσεων και υπέρ της woke ατζέντας.