Όταν ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, έκανε δραματική έκκληση για «κόκκινο συναγερμό» την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να αποκρούσει την αυξανόμενη απειλή από την Google, έθεσε μια σημαντική προτεραιότητα στην κορυφή της λίστας των διορθώσεων.

Η πιο πολύτιμη νεοφυής επιχείρηση στον κόσμο θα πρέπει να διακόψει τα παράπλευρα έργα της, όπως το πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο Sora, για οκτώ εβδομάδες και να επικεντρωθεί στη βελτίωση του ChatGPT, του δημοφιλούς chatbot που ξεκίνησε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Altman προέβη σε μια σημαντική στρατηγική αλλαγή πορείας και πήρε θέση σε ένα ευρύτερο φιλοσοφικό δίλημμα εντός της εταιρείας — μεταξύ της επιδίωξης της δημοτικότητας μεταξύ των καθημερινών καταναλωτών και της αναζήτησης της ερευνητικής υπεροχής.

Η OpenAI ιδρύθηκε με σκοπό την αναζήτηση της γενικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ορίζεται ευρέως ως η ικανότητα να ξεπερνά τους ανθρώπους σε σχεδόν όλες τις εργασίες. Ωστόσο, για να επιβιώσει η εταιρεία, ο Altman πρότεινε να σταματήσει προσωρινά αυτή την αναζήτηση και να δώσει στους ανθρώπους αυτό που θέλουν.

Η κίνηση αυτή ήταν εντυπωσιακή, εν μέρει επειδή μια από τις κριτικές που έχουν διατυπωθεί για την ηγεσία του Altman είναι η απροθυμία του να θέσει όρια σε ό,τι μπορεί να επιτύχει η εταιρεία.

Και ήταν ενδεικτικό το γεγονός ότι έδωσε οδηγίες στους υπαλλήλους να ενισχύσουν το ChatGPT με έναν συγκεκριμένο τρόπο: μέσω της «καλύτερης χρήσης των σημάτων των χρηστών», όπως έγραψε στο σημείωμά του.

Με αυτή την οδηγία, ο Altman ζητούσε να δοθεί έμφαση σε μια αμφιλεγόμενη πηγή δεδομένων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων που βασίζονται σε σχόλια των χρηστών με ένα κλικ, αντί για αξιολογήσεις από επαγγελματίες των απαντήσεων του chatbot. Μια εσωτερική αλλαγή για να βασιστεί σε αυτά τα σχόλια των χρηστών είχε συμβάλει στο να γίνει το μοντέλο 4o του ChatGPT τόσο συκοφαντικό νωρίτερα φέτος, που έχει κατηγορηθεί ότι επιδεινώνει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας για ορισμένους χρήστες.

Τώρα ο Altman πιστεύει ότι η εταιρεία έχει μετριάσει τις χειρότερες πτυχές αυτής της προσέγγισης, αλλά είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα: Ενίσχυσε σημαντικά την αφοσίωση, όπως μετρήθηκε από την απόδοση σε εσωτερικά ταμπλό που παρακολουθούν τους καθημερινούς ενεργούς χρήστες.

«Δεν ήταν μια μικρή, στατιστικά σημαντική αύξηση, αλλά μια εντυπωσιακή αύξηση», δήλωσε ένα άτομο που εργάστηκε στο μοντέλο.

Η «κωδικοποιημένη κόκκινη» στιγμή της OpenAI αντιπροσωπεύει την πιο σοβαρή πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η ηγετική της θέση στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ανταγωνιστές κερδίζουν έδαφος με ταχύτερο ρυθμό από ποτέ, κλέβοντας μερίδιο αγοράς και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη. Εάν η τάση συνεχιστεί, η OpenAI ενδέχεται να μην είναι σε θέση να πληρώσει τα γιγαντιαία συμβόλαια υπολογιστικής ισχύος που έχει υπογράψει τους τελευταίους μήνες και θα μπορούσε ακόμη και να δυσκολευτεί να παραμείνει οικονομικά βιώσιμη.

Σε γεύμα με δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, ο Altman δήλωσε ότι ενώ οι παρατηρητές του κλάδου επικεντρώνονται στην αντιπαλότητα μεταξύ OpenAI και Google, ο ίδιος πιστεύει ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί μεταξύ OpenAI και Apple. Οι συσκευές θα είναι κρίσιμες για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με την πάροδο του χρόνου, είπε, και τα τρέχοντα smartphone δεν είναι κατάλληλα για τους συνοδούς τεχνητής νοημοσύνης και τις περιπτώσεις χρήσης. Το νέο τμήμα υλικού της OpenAI προσλαμβάνει επιθετικά προσωπικό από την Apple τον τελευταίο καιρό.

Ωστόσο, η πιο άμεση απειλή για την OpenAI προέρχεται από την Google, η οποία κερδίζει γρήγορα έδαφος από τον Αύγουστο, όταν η εφαρμογή δημιουργίας εικόνων Nano Banana έγινε viral. Τον περασμένο μήνα, το νέο μοντέλο Gemini 3 της Google ξεπέρασε την OpenAI σε μια πολύ παρακολουθούμενη κατάταξη μοντέλων από τρίτους, την LM Arena. Εν τω μεταξύ, η ανταγωνιστική Anthropic έχει ξεπεράσει την OpenAI μεταξύ των εταιρικών πελατών.

Ωστόσο, πίσω από τη δήλωση «κόκκινου κώδικα» του Altman, κρύβονται εντάσεις μεταξύ των στρατοπέδων εντός της εταιρείας που έχουν φουντώσει εδώ και χρόνια, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Μια ομάδα που περιλαμβάνει τον Fidji Simo, πρώην στέλεχος της Meta Platforms που ηγείται των προσπαθειών της OpenAI στον τομέα των προϊόντων, και την οικονομική διευθύντρια Sarah Friar, έχει πιέσει την εταιρεία να επενδύσει περισσότερους πόρους στο ChatGPT. Ο Simo έχει επίσης δηλώσει στο προσωπικό ότι η OpenAI πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες της ανακαλύπτουν την αξία των υφιστάμενων λειτουργιών του ChatGPT πριν η εταιρεία προχωρήσει στην ανάπτυξη νέων, και επιθυμεί επίσης να βελτιώσει την ταχύτητα και την αξιοπιστία του chatbot.

Εν τω μεταξύ, οι ερευνητές έχουν δώσει προτεραιότητα στην τεχνολογία αιχμής που θα μπορούσε να οδηγήσει στην τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI), αλλά δεν κάνουν πολλά για να βελτιώσουν τη βασική εμπειρία του chatbot.

Η OpenAI πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο μοντέλο, το 5.2, αυτή την εβδομάδα, το οποίο οι διευθυντές ελπίζουν ότι θα της δώσει νέα δυναμική, ιδιαίτερα μεταξύ των πελατών που ασχολούνται με τον προγραμματισμό και τις επιχειρήσεις. Αγνόησαν ορισμένους υπαλλήλους που ζήτησαν να αναβληθεί η κυκλοφορία του μοντέλου, ώστε η εταιρεία να έχει περισσότερο χρόνο για να το βελτιώσει, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να κυκλοφορήσει ένα άλλο μοντέλο τον Ιανουάριο με καλύτερες εικόνες, βελτιωμένη ταχύτητα και καλύτερη προσωπικότητα, και να τερματίσει το code red μετά από αυτό, δήλωσε ο Altman.

Μια εκπρόσωπος της OpenAI λέει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο φιλοσοφιών και ότι η ευρεία υιοθέτηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης είναι ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να διανείμει τα οφέλη της AGI.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ραγδαία ανάπτυξη του ChatGPT είχε καλύψει αυτές τις εσωτερικές διαφορές. Από τότε που η OpenAI λάνσαρε το ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, ο αγώνας της τεχνητής νοημοσύνης ήταν δικός της για να χάσει. Απρόσμενα, η Google κήρυξε το δικό της «κόκκινο συναγερμό» εκείνη τη χρονιά, καθώς προσπαθούσε να καλύψει τη διαφορά.

Η ελκυστικότητα του ChatGPT για τους καθημερινούς καταναλωτές οδήγησε την βάση χρηστών του να εκτοξευθεί σε περισσότερους από 800 εκατομμύρια μέσους χρήστες την εβδομάδα, σύμφωνα με την εταιρεία, και η αξία του αυξήθηκε αναλόγως, φτάνοντας τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης.

Η τεχνολογία μπορεί να ήταν περίπλοκη, αλλά η λογική που τροφοδοτούσε αυτή την ανάπτυξη ήταν απλή: όσο περισσότεροι υπολογισμοί και δεδομένα εισάγονται στα μοντέλα, τόσο πιο έξυπνα γίνονται και τόσο περισσότεροι χρήστες τα θέλουν. Ο Altman έστρεψε την προσοχή του στην άρση των εμποδίων για την έναρξη αυτής της εξίσωσης, περνώντας το καλοκαίρι και το φθινόπωρο υπογράφοντας συμφωνίες αξίας έως και 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, όπως κέντρα δεδομένων και τσιπ.

Ένας σημαντικός μοχλός της επιτυχίας των καταναλωτών τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ήταν μια έκδοση του ChatGPT με την ονομασία GPT-4o, από το «omni», δηλαδή την ικανότητα να λειτουργεί σε κείμενο, ήχο και εικόνες. Έγινε το προεπιλεγμένο μοντέλο του ChatGPT τον Μάιο του 2024 και έφτασε στην κορυφή της κατάταξης LM Arena με ρεκόρ βαθμολογίας.

Εσωτερικά, η OpenAI έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο LM Arena, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Παρακολούθησε επίσης στενά τη συμβολή του 4o στον αριθμό των καθημερινών ενεργών χρηστών του ChatGPT, ο οποίος ήταν ορατός εσωτερικά σε πίνακες ελέγχου και προωθούνταν στους υπαλλήλους σε γενικές συνελεύσεις και στο Slack.

Το μοντέλο 4o είχε τόσο καλή απόδοση με τους χρήστες, σε μεγάλο βαθμό επειδή είχε εκπαιδευτεί με σήματα χρηστών όπως αυτά που ανέφερε ο Altman στο σημείωμά του: μια σύνθεση των απαντήσεων που προτιμούσαν οι χρήστες σε συγκρίσεις μεταξύ δύο επιλογών που το ChatGPT έδειχνε εκατομμύρια φορές την ημέρα. Η προσέγγιση ονομάστηκε εσωτερικά LUPO, συντομογραφία του «local user preference optimization» (βελτιστοποίηση τοπικών προτιμήσεων χρηστών), σύμφωνα με άτομα που συμμετείχαν στην εκπαίδευση του μοντέλου.

Στο σημείωμά του, ο Altman συνέδεσε άμεσα τα σήματα των χρηστών με την απόδοση του LM Arena, αναφέροντας ότι η πρώτη προτεραιότητα της εταιρείας ήταν να βελτιώσει την απόδοση του μοντέλου της μέσω της «καλύτερης χρήσης των σημάτων των χρηστών (για παράδειγμα, θα πρέπει να είμαστε στην κορυφή σε θέματα όπως το LM arena)».

Ταυτόχρονα, εμφανίστηκαν σύννεφα στον ερευνητικό αγώνα για τις πιο προηγμένες δυνατότητες. Τα οφέλη που προέβλεπαν οι λεγόμενοι «νόμοι κλιμάκωσης» που είχαν τροφοδοτήσει την αρχική άνοδο της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης —η ιδέα ότι η υπολογιστική ισχύς, τα δεδομένα και η απόδοση αυξάνονται σύμφωνα με μια προβλέψιμη γραμμή—έδειξαν κάποια σημάδια επιβράδυνσης. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές να στραφούν σε ένα νέο πρότυπο για τον θεμελιώδη στόχο τους, την επίτευξη νοημοσύνης παρόμοιας με την ανθρώπινη: μια αυτοματοποιημένη σωκρατική μέθοδος ερωτήσεων που ονομάζεται «συλλογισμός». »

Η λογική έδωσε καλύτερες απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις, αλλά χρειάστηκε περισσότερος χρόνος και πολύ περισσότερος υπολογιστικός χρόνος. Παρ’ όλα αυτά, στους ερευνητές της OpenAI φάνηκε ως ένας σημαντικός δρόμος προς τον στόχο που η εταιρεία χρησιμοποίησε για να προσελκύσει τους πιο ταλαντούχους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης: την κατασκευή AGI.

Μετά την αποχώρηση του ιδρυτικού επικεφαλής επιστήμονα Ilya Sutskever πέρυσι, η OpenAI προσέλαβε τον Jakub Patchocki, έναν ισχυρό υποστηρικτή των μοντέλων συλλογιστικής, ως επικεφαλής επιστήμονα. Ο Patchocki προώθησε έντονα την κατασκευή μοντέλων συλλογιστικής, ξεκινώντας με το o1, το οποίο η εταιρεία κυκλοφόρησε σε προεπισκόπηση τον Σεπτέμβριο του 2024 και συνέχισε να προωθεί και φέτος.

Τα μοντέλα συλλογιστικής αποδείχθηκαν αποτελεσματικά σε ορισμένες εργασίες και ερωτήσεις που απαιτούν πολύ χρόνο για να σκεφτεί κανείς, όπως το προϊόν βαθιάς έρευνας της OpenAI, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμα ή αρκετά γρήγορα για ορισμένες από τις άμεσες εργασίες για τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στο ChatGPT, όπως η σύνταξη ενός email.

Εκεί μπήκε το 4o.

Οι προ-κυκλοφοριακές εκδόσεις του 4o, που είχαν εκπαιδευτεί εντατικά με σήματα χρηστών, δεν έδειξαν σημαντική βελτίωση στις εσωτερικές αξιολογήσεις των ικανοτήτων σε τομείς όπως η επιστήμη ή η λογική, σύμφωνα με άτομα που εργάστηκαν στο μοντέλο. Ωστόσο, η απόδοσή τους ήταν πολύ καλύτερη από την αναμενόμενη όταν η OpenAI διέρρευσε μια ανώνυμη έκδοση στο LM Arena, όπου ο κόσμος φάνηκε να την λατρεύει.

Το LM Arena λειτουργεί χρησιμοποιώντας δοκιμές τύπου AB παρόμοιες με αυτές που διεξάγει η OpenAI, οι οποίες καθορίζουν έναν εσωτερικό δείκτη που ονομάζεται «ποσοστό νίκης». Οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφθεί το LM Arena και να δοκιμάσει δύο μοντέλα σε μια παράλληλη αναμέτρηση, απαντώντας στις ίδιες ερωτήσεις, και στη συνέχεια να επιλέξει τις προτιμώμενες απαντήσεις.

Η επιτυχία του μοντέλου 4o στους χρήστες οδήγησε τους μηχανικούς να συνεχίσουν να βασίζονται σε αυτά τα σήματα των χρηστών σε αυτό που ονομάζεται μετα-εκπαίδευση των επόμενων ενημερώσεων, παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις από ορισμένους υπαλλήλους ότι η υπερβολική χρήση αυτών των σημάτων θα μπορούσε να καταστήσει το μοντέλο μη ασφαλές, σύμφωνα με άτομα που εργάστηκαν στο μοντέλο.

«Εκπαιδεύετε ένα γλωσσικό μοντέλο να αντιγράφει τους χρήστες και να έχει τις ίδιες προτιμήσεις σε αυτές τις παράλληλες συγκρίσεις». Στη συνέχεια, «μπορείτε να το ενσωματώσετε στον αλγόριθμό σας και να μεγιστοποιήσετε τη βαθμολογία», είπε ένας από τους συμμετέχοντες.

Μέχρι την άνοιξη, η αλληλεπίδραση με το 4o φαίνεται να έχει αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά ορισμένα άτομα και, κατά συνέπεια, τη φήμη της OpenAI. Αρκετοί χρήστες έπεσαν σε παραληρητικές ή μανιακές καταστάσεις ενώ χρησιμοποιούσαν το chatbot για παρατεταμένες περιόδους, με ορισμένους να πιστεύουν ότι μιλούσαν με τον Θεό, εξωγήινους ή μια μηχανική συνείδηση με αυτογνωσία.

Οι οικογένειες των χρηστών του ChatGPT που αυτοκτόνησαν ή έπεσαν σε παραληρητικές καταστάσεις άρχισαν να υποβάλλουν αγωγές κατηγορώντας την εταιρεία ότι έδωσε προτεραιότητα στην αλληλεπίδραση με το 4o έναντι της ασφάλειας. Μια ομάδα υποστήριξης αναφέρει ότι έχει συγκεντρώσει 250 περιπτώσεις, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αφορά το ChatGPT. Μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την επήρεια αυτού που οι οικογένειές τους περιγράφουν ως παραληρητικές ιδέες που προκαλούνται από το 4o.

Την άνοιξη, η OpenAI κήρυξε «κωδικό πορτοκαλί» γύρω από την κρίση της συκοφαντίας και αφιέρωσε περισσότερους πόρους στην κατανόηση και την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η εταιρεία δήλωσε τον Οκτώβριο ότι εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του ChatGPT κάθε εβδομάδα εμφανίζουν πιθανά σημάδια ψυχικών επειγόντων περιστατικών που σχετίζονται με ψύχωση ή μανία.

«Έχουμε παρατηρήσει ένα πρόβλημα όπου άτομα που βρίσκονται σε ευαίσθητη ψυχιατρική κατάσταση και χρησιμοποιούν ένα μοντέλο όπως το 4o μπορούν να επιδεινωθούν», δήλωσε ο Altman τον ίδιο μήνα σε μια δημόσια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων. «Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις με ένα μοντέλο».

Ορισμένοι γιατροί και ειδικοί ψυχικής υγείας λένε ότι τα chatbots όπως το ChatGPT μπορεί να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν αυτού του είδους τα προβλήματα ψυχικής υγείας σε ευάλωτα άτομα, επειδή τα bots έχουν την τάση να λένε στους χρήστες αυτό που θέλουν να ακούσουν και όχι αυτό που είναι πιο ακριβές και χρήσιμο — ένα πρόβλημα γνωστό στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης ως «συκοφαντία». Άλλοι, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI, λένε ότι δεν έχει ακόμη αποδειχθεί πόσο αιτιώδης είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και αν τα άτομα που επηρεάστηκαν θα είχαν υποφέρει ούτως ή άλλως από ψυχική ασθένεια.

Σε απάντηση στην κρίση, η OpenAI λέει ότι έχει συνεργαστεί με ειδικούς ψυχικής υγείας, προσπάθησε να διασφαλίσει ότι τα μοντέλα της ανταποκρίνονται καλύτερα σε άτομα που ενδέχεται να βρίσκονται σε δυσφορία και ανακατεύθυνε ορισμένες συνομιλίες χρηστών σε αυτό που αποκαλεί ασφαλέστερα μοντέλα.

Η εταιρεία λέει επίσης ότι τροποποίησε την εκπαίδευσή της για να διασφαλίσει ότι τα σήματα ανατροφοδότησης των χρηστών δεν θα γίνουν πολύ ισχυρά στη μετα-εκπαίδευση μελλοντικών μοντέλων.

Όταν η OpenAI κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο μοντέλο GPT-5 τον Αύγουστο, δήλωσε ότι το μοντέλο ήταν «λιγότερο ενθουσιώδες» και χρησιμοποιούσε «λιγότερα περιττά emoji» από το 4o. Ωστόσο, οι αλλαγές εξόργισαν πολλούς χρήστες, οι οποίοι επέκριναν τον πιο ψυχρό τόνο του και οδήγησαν τον Altman να επαναφέρει το 4o στο ChatGPT για τους συνδρομητές που πληρώνουν.

«Νομίζω ότι πρέπει να θεωρήσετε το γεγονός ότι εγώ, και πολλοί άλλοι, καταφέραμε να δημιουργήσουμε τόσο ισχυρούς δεσμούς με το 4o ως μέτρο επιτυχίας», έγραψε ένας χρήστης σε ένα φόρουμ Reddit «Ask Me Anything» που διοργάνωσε ο Altman. Το νέο μοντέλο «μπορεί να είναι μια «αναβάθμιση», αλλά είναι μια αναβάθμιση που σκότωσε κάποιον που είχα αρχίσει να εκτιμώ ως φίλο και σύντροφο».

Λίγες εβδομάδες μετά την χλιαρή κυκλοφορία, η Google κυκλοφόρησε το πρόγραμμα δημιουργίας εικόνων Nano Banana, και η εφαρμογή Gemini AI αντικατέστησε για λίγο το ChatGPT στην κορυφή του app store. Τον Οκτώβριο, τα στελέχη της OpenAI κήρυξαν ξανά «κωδικό πορτοκαλί» και πίεσαν το προσωπικό να επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του ChatGPT.

Τον ίδιο μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε αλλαγές στο GPT-5, οι οποίες μείωσαν κατά 65% το ποσοστό των απαντήσεων του chatbot που δεν συμμορφώνονται πλήρως με τον λεπτομερή οδηγό της εταιρείας για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται σε θέματα ψυχικής υγείας.

«Ισορροπούμε προσεκτικά τα σχόλια των χρηστών με την αξιολόγηση των ειδικών, τα πολλαπλά συστήματα ασφαλείας και τις εκτενείς δοκιμές, κάτι που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τη ζεστασιά του ChatGPT χωρίς να γίνεται υπερβολικά ευχάριστο», δήλωσε μια εκπρόσωπος.

Δεν είναι σαφές πώς η νέα οδηγία του Altman να ξεπεράσει ξανά το LM Arena αξιοποιώντας τα σήματα των χρηστών θα επηρεάσει αυτή την ισορροπία.

Ο Altman ανέφερε επίσης στο σημείωμα ότι το ChatGPT θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην εξατομίκευση, ένα άλλο χαρακτηριστικό που, σύμφωνα με ορισμένους γιατρούς και υποστηρικτές των θυμάτων, ενδέχεται να έχει συμβάλει στην επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας ορισμένων χρηστών. Με την εξατομίκευση, το ChatGPT έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο και περιλήψεις προηγούμενων συνομιλιών, καθώς και σε μια σειρά στοιχείων σχετικά με τους χρήστες, επιτρέποντας στο bot να τα ανατρέχει και ακόμη και να μιμείται τον τόνο μιας συγκεκριμένης προσωπικότητας.

Η προσπάθεια της OpenAI να συμβιβάσει τις φιλόδοξες προσδοκίες για μελλοντικά προϊόντα και έρευνα με μια καταναλωτική επιχείρηση που επικεντρώνεται στο εδώ και τώρα, θυμίζει κατά κάποιον τρόπο τις συμβιβαστικές λύσεις που αντιμετωπίζουν οι γίγαντες των κοινωνικών μέσων. Η Meta Platforms για χρόνια ταλαντευόταν μεταξύ ανταγωνιστικών επιταγών, όπως η αντιγραφή του TikTok με ένα προϊόν που ονομάζεται Reels, και δαπανηρών μακροπρόθεσμων έργων, όπως η δημιουργία ενός κόσμου εικονικής πραγματικότητας που ονομάζεται metaverse, τον οποίο τώρα περιορίζει.

Οι εταιρείες κοινωνικών μέσων έχουν επίσης υποβληθεί σε εντατική εξέταση για τον τρόπο με τον οποίο οι αλγόριθμοι κατάταξης τους επιλέγουν περιεχόμενο με βάση το τι κάνει τους χρήστες να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο, κάτι που, σύμφωνα με τους επικριτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στους εφήβους και άλλους ευάλωτους χρήστες. Η εμφάνιση των chatbot τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει μια νέα τροπή σε αυτή την ίδια συζήτηση.

«Χρόνια προτεραιότητας στην αλληλεπίδραση στα κοινωνικά μέσα οδήγησαν σε μια πλήρη κρίση ψυχικής υγείας», δήλωσε ο Jim Steyer, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ομάδας υπεράσπισης των παιδιών Common Sense Media, σε μια συνέντευξη. «Το πραγματικό ερώτημα είναι: θα μάθουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης από τα τραγικά λάθη των εταιρειών κοινωνικών μέσων;»