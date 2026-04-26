Η θεατρική Αθήνα δεν ησυχάζει ποτέ οπότε και διανύει μία ακόμη πολυάσχολη σεζόν στις πολλές σκηνές της. Νέες δημιουργίες, εκ νέου αναγνώσεις σημαντικών έργων, πολιτικό θέατρο, περφόρμανς και σύγχρονες διασκευές συνθέτουν για άλλη μία φορά ένα τοπίο καλλιτεχνικής κινητικότητας.

Από τον Στρίντμπεργκ και τον Ευριπίδη μέχρι τα νεοελληνικά έργα των Ελλήνων δημιουργών, οι παραστάσεις θέτουν ερωτήματα για την σύγχρονη ταυτότητα, την εξουσία και τη συλλογική εμπειρία και μνήμη.

Σιρόκος

Χώρος: Θέατρο Μπέλλος

Ημερομηνίες: Από 18 Απριλίου και για 15 παραστάσεις

Ώρες: Δευτέρα–Τρίτη 21:00 | Σάββατο 18:00

Νεοελληνικό έργο για το προσφυγικό ζήτημα, εμπνευσμένο από το θεατρικό έργο της Λένας Κιτσοπούλου «Άουστρας ή Η Αγριάδα». Θίγει το μείζον πολιτικό και κοινωνικό θέμα της αθρόας άφιξης προσφύγων και μεταναστών, στη χώρα μας με την πένα και τη σκηνοθετική ματιά του Σταύρου Γιαννουλάδη.

«Στο σαλόνι ενός υπόγειου διαμερίσματος της Αθήνας, ο Μπάμπης, ο Γιώργος και η Μυρτώ κάθονται, συζητούν, καπνίζουν, πίνουν μπύρες, παίζουν τάβλι, βλέπουν μπάλα και περιμένουν την άφιξη του Σύρου πρόσφυγα που πρόκειται να φιλοξενήσουν. Η άφιξη του ξένου θα λειτουργήσει ως ένα δυνατός άνεμος, που θα ταρακουνήσει για πάντα την πραγματικότητά τους». Από την Ομάδα 4FRONTAL με τους Δημήτρη Καστανιά, Γιάννη Λατουσάκη, Νεφέλη Μαϊστράλη, Σπύρο Μαραγκουδάκη.

Δεσποινίς Τζούλια

Χώρος: Θέατρο Χώρος

Ημερομηνίες: 11–30 Μαΐου 2026

Ώρες: Δευτέρα–Τρίτη 18:30 & 21:00 | Παρασκευή–Σάββατο 18:30 & 21:00

Στρίντμπεργκ σε σκηνοθεσία Τσορτέκη: Η «Δεσποινίδα Τζούλια» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ παρουσιάζεται στο Θέατρο Χώρος, με πρωταγωνιστές την Έλενα Μαυρίδου και τον Γιάννη Τσορτέκη, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία.

Το εμβληματικό έργο του Στρίντμπεργκ, γραμμένο το 1888, παραμένει ένα από τα πιο καθοριστικά κείμενα της νεότερης ευρωπαϊκής δραματουργίας, φωτίζοντας με ακραία διαύγεια τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία, την κοινωνική ιεραρχία και τη βία της εξουσίας.

Στη σκηνική εκδοχή, η ιστορία μιας μοιραίας έλξης ανάμεσα στη Δεσποινίδα Τζούλια και τον υπηρέτη Ζαν, με την Κριστίν να λειτουργεί ως σιωπηρή παρουσία-καθρέφτης, εξελίσσεται σε μια ψυχολογική σύγκρουση χωρίς διαφυγή. Με τη μουσική να λειτουργεί σαν αδιάκοπος παλμός, η παράσταση αναμετριέται με το ερώτημα της ελευθερίας μέσα στον ρόλο, φωτίζοντας τη διαχρονική αγριότητα των ανθρώπινων σχέσεων.

Ο Ουρανός Κατακόκκινος στον γαλαξία της Αναγνωστάκη

Χώρος: Θέατρο Ψυρρή

Ημερομηνίες: 18 Απριλίου – 31 Μαΐου 2026

Ώρες: Πέμπτη–Κυριακή 21:00

Μετά τις δίδυμες παραστάσεις του 2018 (Εργοτάξιο Λούλα Αναγνωστάκη: «Λευκή» και «Κόκκινη» παράσταση – Φεστιβάλ Αθήνων) η Ρούλα Πατεράκη αναμετριέται και πάλι με το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη, αναλαμβάνοντας τον τριπλό ρόλο της δραματουργού, της σκηνοθετίδας και της ηθοποιού. Η παρουσία του Βάιου Πράπα με μουσικοιύς αυτοσχεδιασμούς ενισχύει τη σκηνική ατμόσφαιρα.

Η ηρωίδα του έργου, Σοφία Αποστόλου, αστικής καταγωγής, καθηγήτρια γαλλικών, πέφτει στο αλκοόλ. Μένοντας χωρίς δουλειά, στο περιθώριο, αναμοχλεύει το παρελθόν της φέρνοντας στην επιφάνεια αναμνήσεις μιας ζωής που μοιράστηκε ανάμεσα σε δύο άνδρες, σε δύο σχέσεις που την καθόρισαν ως γυναίκα και ως μητέρα: τον ιδανικό εραστή σύζυγο που έχει πλέον πεθάνει και τον παραβατικό προβληματικό γιο. Το ψυχικό κενό, την απουσία και την απώλεια έρχεται να καλύψει μια παλιά της αγάπη: να πηγαίνει στο θέατρο. Η Σοφία Αποστόλου έχει ανάγκη να ταυτίζεται με τις μαγικές ζωές των ηθοποιών και των ρόλων.

AI‧MILIA

Χώρος: Θέατρο Αργώ

Ημερομηνίες: Από 25 Απριλίου

Ωρες: Σάββατο 21:00 και Κυριακή 20:00

Η παραστασιακή αφήγηση της Αιμιλίας Υψηλάντη ξεκινά από μια απλή, σχεδόν καθημερινή συνθήκη: μια ηθοποιός που δεν φεύγει από τη σκηνή μετά το τέλος της παράστασης. Μένει. Και αρχίζει να μιλά.

Ανασύρει εικόνες, μνήμες, θραύσματα ζωής. Παιδικά χρόνια, οικογένεια, έρωτες, κοινωνικές επιταγές, σώμα, ελευθερία. Όμως τίποτα δεν επιστρέφει όπως ήταν. Κάθε ανάμνηση μετασχηματίζεται τη στιγμή που την αφηγείται. Κάθε ιστορία γίνεται μια νέα εκδοχή της.

Μια ζωή που ξεκίνησε στη μεγάλη οθόνη της δεκαετίας του ’60 φτάνει ως τη σημερινή εποχή, μεταφράζοντας το παρελθόν με το λεξιλόγιο του σήμερα.

Ακρόπολη Στάλινγκραντ

Χώρος: Θέατρο Βαφείο

Ημερομηνίες: 25,26,27 Απριλίου

Ωρες: Σάββατο 25/4: 21.00, Κυριακή 26/4: 20.00, Δευτέρα 27/4: 21.00

Η παράσταση «Ακρόπολη Στάλινγκραντ» του Δημήτρη Αθανίτη αντλεί έμπνευση από τη Μάχη του Στάλινγκραντ. Το έργο εστιάζει στη σφοδρή αντιπαράθεση ενός Γερμανού και ενός Ρώσου αξιωματικού, αναδεικνύοντας τη βία του πολέμου και τις ψυχολογικές της συνέπειες.

Με καταιγιστικό λόγο και ένα έντονα ατμοσφαιρικό ηχητικό και εικαστικό περιβάλλον, η παράσταση φέρνει τον θεατή σε άμεση επαφή με την ανθρώπινη διάσταση της σύγκρουσης. Δύο αντίπαλοι από διαφορετικούς κόσμους μοιράζονται την ίδια τραγωδία και τις ίδιες ελπίδες.

Ιφιγένεια η εν Αυλίδι

Χώρος: Θέατρο Άττις – Νέος Χώρος

Ημερομηνίες: Από 8 Μαΐου 2026

Ώρες: Παρασκευή & Σάββατο 21:00 | Κυριακή 20:00

Η ομάδα Σημείο Μηδέν επιστρέφει στο αρχαίο δράμα με την «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι» του Ευριπίδη. Μετά τη διαδρομή της με την «Αντιγόνη» και τους «Πέρσες», η ομάδα συνεχίζει την έρευνά της στα θεμελιώδη κείμενα του αρχαίου δράματος, στρέφοντας το βλέμμα σε μία από τις πιο σύνθετες και ανήσυχες τραγωδίες του Ευριπίδη.

Τη μετάφραση υπογράφει ο Παντελής Μπουκάλας, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Σάββας Στρούμπος, προσεγγίζοντας το έργο ως μια βαθιά πολιτική και υπαρξιακή τοιχογραφία για τη βία, τον πόλεμο και τη διάβρωση των αξιών. Η παράσταση συνομιλεί άμεσα με τις αγωνίες και τα αδιέξοδα της εποχής μας.

Μπιζζζ – Επί Κολωνώ

Χώρος: Θέατρο Επί Κολωνώ

Ημερομηνίες: 6–17 Μαΐου 2026

Ώρες: Εναλλασσόμενο πρόγραμμα

Από τις 6 έως τις 17 Μαΐου, το Θέατρο Επί Κολωνώ φιλοξενεί για τρίτη χρονιά το Μπιζζζ, τη διοργάνωση που δίνει συνέχεια στον δημιουργικό παλμό του Off-Off Athens Theatre Festival και προαναγγέλλει τη φετινή του επιστροφή τον Ιούνιο. Τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο φεστιβάλ του 2025 επιστρέφουν στην Κεντρική Σκηνή, προσφέροντας στο κοινό μια δεύτερη ευκαιρία να τις γνωρίσει ή να τις απολαύσει ξανά.

Οι «Μπλανς» της ομάδας Επί Εκατό παρουσιάζονται στις 6, 9 και 13 Μαΐου στις 22:00. Το «Tender», σε σκηνοθεσία της Μαρία Μέντζα, ανεβαίνει στις 7, 8 και 16 Μαΐου στις 20:00. Το «Πειραιώς 12», σε σκηνοθεσία των Μαριτίνα Κουτσοχιώνη και Βασίλης Σταματάκης, παρουσιάζεται στις 8, 10 και 14 Μαΐου στις 22:00. Τέλος, το «Σε περιμένουμε καιρό», των Βίκτωρας Νασιούλας και Νίκη Χρυσοφάκη, θα παρουσιαστεί στις 7 Μαΐου στις 22:00, στις 9, 14 και 15 Μαΐου στις 20:00, καθώς και στις 12 και 17 Μαΐου στις 22:00. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη ζωντάνια και την τόλμη της σύγχρονης ανεξάρτητης σκηνής.

ΖΗΤΩ τα λαϊκά κορίτσια!

Χώρος: Theatre of the No

Ημερομηνίες: 2–30 Μαΐου 2026

Ώρες: Κάθε Σάββατο 21:00

Η μουσικοθεατρική παράσταση «ΖΗΤΩ τα λαϊκά κορίτσια!» επιστρέφει ανανεωμένη στο Theatre of the No, για πέντε μόνο παραστάσεις. Μια από τις πιο ευρηματικές και κεφάτες προτάσεις του σύγχρονου μουσικού θεάτρου, η παράσταση συνδυάζει σάτιρα, λαϊκή διασκέδαση, θεατρικότητα και ανεπιτήδευτο χιούμορ, στήνοντας ένα απολαυστικό σκηνικό γλέντι.

Στο κέντρο της σκηνής βρίσκεται ο Παντελής Αμπαζής, μαζί με τη backing band «Ανωτάτη Ζαμπετική», σε ένα πρόγραμμα που κινείται με άνεση από το ρεμπέτικο και το λαϊκό έως την τζαζ, το ροκ και τη μουσική σάτιρα. Στο πλευρό του, οι Μαργαρίτα Αμαραντίδη, Βασιλική Σαμαρτζή και Nadi Raj συμπληρώνουν ένα σκηνικό σύνολο με έντονη διάδραση και θεατρική ζωντάνια.

Η παράσταση δημιουργεί ένα πολύχρωμο μουσικοθεατρικό σύμπαν, όπου συναντιούνται ο Αττίκ, ο Τσιτσάνης, ο Χατζιδάκις, ο Σαββόπουλος και ο Πανούσης.

Danton / Η Ανατομία μιας επανάστασης

Χώρος: RMS Mataroa

Ημερομηνίες: 7–31 Μαΐου 2026

Ώρες: Πέμπτη–Σάββατο 21:00 | Κυριακή 18:00

Η ομάδα RMS MATAROA παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή, «DANTON / Η Ανατομία μιας επανάστασης».

Πρόκειται για μια ελεύθερη διασκευή του έργου «Ο Θάνατος του Δαντόν» του Γκέοργκ Μπύχνερ, μέσα από την οποία η ομάδα προσεγγίζει την έννοια της επανάστασης ως ένα διαρκές πολιτικό και υπαρξιακό ερώτημα. Σε μια εποχή όπου οι μεγάλες ιδεολογίες μοιάζουν να έχουν εξαντληθεί, η παράσταση διερευνά τη σχέση μας με τη συλλογική διεκδίκηση, τη βία, την εξουσία και την υπόσχεση της δημόσιας ευτυχίας.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάνος Βαβαδάκης ενώ τα μεταφρασμένα αποσπάσματα του έργου είναι ευγενική παραχώρηση του Γιώργου Δεπάστα.

LuLe

Χώρος: Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ημερομηνίες: 7 Μαΐου – 4 Ιουνίου 2026

Ώρες: Πέμπτη 21:15

Η παράσταση «LuLe» είναι μια πρωτότυπη σκηνική performance των Κατερίνα Μπιλιούρη και Βασίλη Τσιάκα.

Συνδυάζοντας την τεχνική του θεατρικού κλόουν με τη σιωπηλή αφήγηση, το «LuLe» δημιουργεί έναν σκηνικό κόσμο όπου το σώμα, το βλέμμα και η κίνηση γίνονται η βασική γλώσσα επικοινωνίας. Χωρίς λόγια, αλλά με έντονη εκφραστικότητα, η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ, την ποίηση και το παράλογο, προσφέροντας μια εμπειρία τρυφερή και βαθιά υπαρξιακή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο χαρακτήρες που, χωρίς να το γνωρίζουν, συγκατοικούν στον ίδιο χώρο.

Περί Τυφλότητας

Χώρος: H.ug Artspace

Ημερομηνίες: Από 30 Απριλίου – 15 παραστάσεις

Ώρες: Πέμπτη–Κυριακή στις 21:00

Διασκευή πάνω στο έργο του νομπελίστα Ζοζέ Σαραμάγκου – Περί Τυφλότητας, σε σκηνοθεσία της Πηνελόπη Φλουρή.

Σε μια ανώνυμη πόλη, μια μυστηριώδης επιδημία λευκής τυφλότητας εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, στερώντας από τους ανθρώπους την όρασή τους και διαλύοντας σταδιακά κάθε έννοια κοινωνικής οργάνωσης. Μόνο μία γυναίκα εξακολουθεί να βλέπει, παρακολουθώντας την κατάρρευση του κόσμου και λειτουργώντας ως σιωπηλός μάρτυρας αλλά και φορέας ανθρωπιάς μέσα στο χάος.

Η παράσταση αξιοποιεί την αποσπασματική δομή ενός εφιάλτη, αποφεύγοντας τη γραμμική αφήγηση και εστιάζοντας σε στιγμιότυπα διάλυσης και επανασύνθεσης του ανθρώπινου. Πέντε ηθοποιοί συνθέτουν έναν σκηνικό «μικρό χορό» που παλεύει να επανανοηματοδοτήσει το συλλογικό «μαζί» μέσα από την εξαθλίωση.

Σταθμός Ω

Χώρος: Εθνικό Θέατρο – Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ

Ημερομηνίες: 6 – 24 Μαΐου

Ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 & Σάββατο 10.00-14.00 • Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 | Τετάρτη έως Κυριακή: 09.00-21.00

Η παράσταση «ΣΤΑΘΜΟΣ Ω», του Γιώργου Χριστοδούλου, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τσικούρα, μετά από περιοδεία σε πόλεις και νησιά της Ελλάδας, επιστρέφει στην Αθήνα και στο Εθνικό Θέατρο για να ολοκληρώσει τη σκηνική του διαδρομή.

Αντλώντας έμπνευση από τη ραψωδία Ω της «Ιλιάδας», όπου ο Πρίαμος ικετεύει τον Αχιλλέα για το σώμα του Έκτορα, η παράσταση μεταφέρει τον αρχαίο μύθο σε ένα σύγχρονο ελληνικό χωριό, όπου η εξαφάνιση ενός νέου ανθρώπου γίνεται αφετηρία για μια βαθιά διερεύνηση της απώλειας, της σιωπής και της συλλογικής συνενοχής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας πατέρας που έρχεται αντιμέτωπος με την οδύνη της απουσίας, την ομοφοβική βία και την κοινωνική συγκάλυψη, αναζητώντας την αλήθεια και ένα «σώμα που λείπει». Η παράσταση συνομιλεί με ζητήματα συγχώρεσης, κάθαρσης και μνήμης.

Η ζωή στα χέρια της

Χώρος: BIOS

Ημερομηνίες: Από 7 Μαΐου 2026

Ώρες: Πέμπτη–Κυριακή 21:00

Η κωμικοτραγωδία του Βασίλη Κατσικονούρη ανεβαίνει στο BIOS, σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Καραμεσίνη.

Πρόκειται για μια «κωμικοτραγωδία» που συνεχίζει τη θεματική της «τριλογίας των Ανυπεράσπιστων», όπου ο Κατσικονούρης διερευνά με αιχμηρό χιούμορ και υπαρξιακή οξύτητα ζητήματα όπως η εκμετάλλευση, ο καταναλωτισμός, η δύναμη της εικόνας και η διαρκής αναζήτηση της ευτυχίας. Το έργο, γραμμένο το 2007, παραμένει επίκαιρο, φωτίζοντας τις αντιφάσεις μιας κοινωνίας που γελά ενώ ταυτόχρονα καταρρέει.

Vagabondages

Χώρος: Θέατρο Μπέλλος

Ημερομηνίες: 7 Μαΐου – 4 Ιουνίου 2026

Ώρες: Πέμπτη 21:00

Σε σκηνοθεσία των Θωμαΐς Τριανταφυλλίδου και Ελένης Μποζά, και με την ίδια τη Μποζά επί σκηνής, το έργο συνιστά έναν μονόλογο – περφόρμανς για τηνν ταυτότητα στον 21ο αιώνα. Σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή της Μποζά στο θέατρο μετά από μεγάλη απουσία.

Μια γυναίκα βρίσκει καταφύγιο σε ένα θέατρο μέσα σε μια μεγάλη πόλη, γιορτάζοντας το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζει. Η απροσδόκητη είσοδος άλλων ανθρώπων μετατρέπει τον χώρο σε πεδίο δοκιμασίας: παραμονή ή αποχώρηση, αποκάλυψη ή απόκρυψη. Αν μείνει, καλείται να εκτεθεί και να φανερώσει τα μυστικά της, θέτοντας σε δοκιμασία την ίδια της την ταυτότητα.

Ο Παρείσακτος

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ημερομηνίες: 7–31 Μαΐου 2026

Ώρες: Πέμπτη–Σάββατο 20:30 | Κυριακή 19:00

Τον Μάιο, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η εταιρεία θεάτρου dispositif παρουσιάζει στο φουαγιέ την παράσταση «Ο Παρείσακτος», σε δραματουργία και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Αβράμη.

Η παράσταση αντλεί έμπνευση από το έργο του Ζαν-Λουκ Νανσί και εστιάζει στην εμπειρία της μεταμόσχευσης καρδιάς, ως την πιο ακραία και ταυτόχρονα πιο οικεία μορφή ανθρώπινης ανταλλαγής.

Λεόντιος και Λένα

Χώρος: Θέατρο 104

Ημερομηνίες: 8 Μαΐου – 14 Ιουνίου 2026

Ώρες: Παρασκευή–Κυριακή 21:15

Η παράσταση «Λεόντιος και Λένα» του Γκέοργκ Μπίχνερ ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Ειρήνης Λαφαζάνη.

Το έργο, μία από τις χαρακτηριστικές κωμωδίες του γερμανικού ρομαντισμού με έντονη φιλοσοφική και σατιρική διάσταση, αφηγείται την ιστορία του πρίγκιπα Λεόντιου και της πριγκίπισσας Λένα, οι οποίοι δραπετεύουν από έναν προδιαγεγραμμένο βασιλικό γάμο που δεν επέλεξαν ποτέ. Στο ταξίδι της φυγής τους συναντιούνται τυχαία, ερωτεύονται χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές τους ταυτότητες και επιχειρούν να διεκδικήσουν μια ζωή εκτός προδιαγεγραμμένων ρόλων.

Όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, η σχέση τους τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η παράσταση διερευνά το όριο ανάμεσα στην επιλογή και την επιβολή.

πολίτες β΄ κατηγορίας

Χώρος: Θέατρο Τζένη Καρέζη

Ημερομηνίες: 7 Μαΐου 2026

Ώρες: Πέμπτη–Σάββατο 21:00 | Κυριακή 19:00

Το εμβληματικό έργο του Φριελ επιστρέφει υπό τη σκηνοθετική ματιά της Τζένης σχεδόν 50 χρόνια μετά το πρώτο του ανέβασμα στην Ελλάδα, στην ίδια σκηνή, για να υπενθυμίσει τη διαχρονικότητα της σύγκρουσης ανάμεσα στην εξουσία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Βασισμένο στα γεγονότα της «Ματωμένης Κυριακής» (Bloody Sunday) στο Ντέρι το 1972, το έργο φωτίζει με οξύτητα τη βία του κράτους και τη μηχανική κατασκευή «ενόχων».

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται τρεις απλοί άνθρωποι που παγιδεύονται στο Δημαρχείο μετά από μια βίαιη διαδήλωση. Σε λίγες ώρες εγκλεισμού, αποκαλύπτουν φόβους, αλήθειες και προσωπικές ιστορίες, την ώρα που έξω τους έχει ήδη αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «τρομοκράτες». Η παράσταση λειτουργεί ως αιχμηρό πολιτικό σχόλιο πάνω στην κρατική αφήγηση και τη χειραγώγηση της αλήθειας, αναδεικνύοντας το διαρκές δικαίωμα στην ελευθερία και την αντίσταση.

Το πόδι της χήνας

Χώρος: Από Μηχανής Θέατρο | Πάνω Σκηνή

Ημερομηνίες: Από 19 Απριλίου

Ώρες: Κυριακή 21.15, Δευτέρα 21.00 & Τρίτη 21.00

Στο χώρο διαλείμματος μιας πολυεθνικής εταιρείας, που φαίνεται να πουλά τα πάντα, τέσσερις εργαζόμενοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα διάλειμμα που μοιάζει να μην έχει τέλος.

Είναι αυτό το ατελείωτο διάλειμμα ένα σημάδι ότι πλησιάζει η σωτηρία τους; Θα εμφανιστεί ο μέγας CEO για να τους επιβραβεύσει και τελικά να τους απελευθερώσει; Αξίζει άραγε την πίστη τους;

«Μια καρναβαλική, εφιαλτική κωμωδία με στοιχεία θρίλερ και ρομάντσου που εξετάζει με αιχμηρή και παράλογη ματιά τις μαύρες τρύπες και τις αγωνίες της σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας.»

Χλιμίντρισμα

Χώρος: BIOS

Ημερομηνίες: 7 – 31 Μαΐου

Ώρες: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 20:00 *Παρασκευή 15/5, ώρα έναρξης παράστασης στις 19.00

Το έργο «Χλιμίντρισμα» του Μάριου Ποντίκα ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τσιάμης.

Το έργο, το τελευταίο και πιο ιδιότυπο του Ποντίκα, απομακρύνεται από τον ρεαλισμό των πρώιμων κειμένων του και επιχειρεί μια βαθιά βύθιση στον μύθο και στη μεταδραματική γραφή. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κένταυρος Χ(ε)ίρων, μια αποδομημένη μορφή που έχει χάσει το «ζωώδες» μισό της, συμβολίζοντας έναν άνθρωπο που στέκεται απέναντι στην ίδια του την ανθρωπινότητα. Οι Ερινύες τον οδηγούν σε απολογία και κρίση, ενώ ο λόγος του καταρρέει σταδιακά προς τη σιωπή.