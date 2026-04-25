Πέρα από το νοικοκύρεμα στα δημοσιονομικά, έκφραση αγαπημένη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ο ίδιος συνέστησε από το Φόρουμ των Δελφών και ένα νοικοκύρεμα σε αυτά που λέμε.

«Να είμαστε σοβαροί, σεμνοί και να αποφεύγουμε τις υπερβολές»: Με αυτή την προτροπή, ο Κωστής Χατζηδάκης επιχείρησε να βάλει τέλος στο μέτωπο που άνοιξαν ορισμένοι «γαλάζιοι» με τη Λάουρα Κοβέσι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μας ενημερώνει ο Βηματοδότης. Το μήνυμα προς το εσωτερικό της παράταξης ήταν σαφές: Η περίοδος των υψηλών τόνων απέναντι στην Ευρωπαία Εισαγγελέα οφείλει να κλείσει οριστικά.

Το σκηνικό θυμίζει κάτι από το πρόσφατο παρελθόν. Παρόμοια κατεύθυνση είχε δώσει και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, χωρίς όμως να καταφέρει να αναχαιτίσει τις αιχμηρές τοποθετήσεις των στελεχών του για περισσότερο από λίγες ώρες.

Η μόνη νέα παράμετρος, σημειώνει ο Βηματοδότης, είναι η ίδια η επίσκεψη της Κοβέσι στην Ελλάδα, γεγονός που μάλλον υποχρέωσε το κυβερνητικό επιτελείο σε μία πολύ προσεκτική αναδίπλωση.

Η διάθεση για αυτοσυγκράτηση, ωστόσο, δεν αποδείχθηκε καθολική. Ορισμένοι παρέμειναν αμετακίνητοι, συνεχίζοντας το αντάρτικο των επικρίσεων σε διπλανές αίθουσες του Φόρουμ, σε απόσταση αναπνοής από την ίδια την προσκεκλημένη. Το αν η γραμμή της «σεμνότητας» θα γίνει τελικά σεβαστή ή θα αγνοηθεί επιδεικτικά, μένει να αποδειχθεί.