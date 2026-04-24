Φιλοξενήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για να μας δώσει ένα στίγμα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Ακολουθούν αποσπάσματα της συνέντευξης για ΟΠΕΚΕΠΕ, διαφορετική γραμμή Δένδια (σκληρή), πάλι, στα ελληνοτουρκικά, Μακρόν, Ισραήλ.

Του αναφέραμε για τα σκληρά λόγια της κυρίας Κοβέσι στην παρουσία της στους Δελφούς. Ο κ. Μαρινάκης μας απάντησε πως όποιος δει το σύνολο της συζήτησης θα καταλήξει σε εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα από αυτό της αντιπολίτευσης. «Το γεγονός ότι έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος 3 δις ευρώ σε βάθος 30 ετών σε πρόστιμα για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, δηλαδή πληρώνουν αυτοί που δεν φταίνε, οι φορολογούμενοι, καθιστά το ζήτημα αυτό βαθιά προβληματικό και σε πολλές του πτυχές ένα ζήτημα αμαρτωλό με ποινικές προεκτάσεις». Ανέφερε τις άνω των 3.000 υποθέσεων που ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελίας.

Στην ερώτηση μας γιατί μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αυτό είναι ακόμα θέμα, μας ανέφερε τις θετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο σύνολο του κυβερνητικού έργου. «Υπάρχουν και μάχες που αργήσαμε να δώσουμε και δεν τις κερδίσαμε μέχρι τώρα όπως είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί ναι, δεν έχουμε βγει νικητές και ο βασικός λόγος είναι γιατί έπρεπε αυτή η μάχη να γίνει ξεχωριστά από κάθε επιμέρους πολιτική ηγεσία με διαφορετικό τρόπο και να μην ζυγιστεί τόσο πολύ ως σημαντικό το πολιτικό κόστος».

Μας εξήγησε πως «έστω και με καθυστέρηση κάναμε το χρέος μας απέναντι στην κοινωνία και οφείλουμε να περιφρουρήσουμε αυτή την μεγάλη μεταρρύθμιση».

Ρωτήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν υπάρχει θέμα με την σκληρή δήλωση του κ. Δένδια απέναντι στην Τουρκία δεδομένης της πάγιας κυβερνητικής γραμμής για ήρεμα νερά.

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα η απάντηση». Συνεχίζει πως «εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο με την Τουρκία … αλλά δεν υποχωρούμε ούτε μισό χιλιοστό από τις διαχρονικές κόκκινες γραμμές, τις πάγιες ελληνικές θέσεις.

Πρόσθεσε πως «ο διάλογος έχει καταφέρει και έχει δώσει σημαντικά».

Σχετικά με την επίσκεψη Μακρόν αναφέρει πως πολλά αναμένονται να ανακοινωθούν 24 και 25 Απριλίου «μια από τις συζητήσεις που θα γίνουν θα είναι και για συμμετοχή της χώρας μας σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση για την πυρηνική ενέργει» Με αφορμή την επίσκεψη Μακρόν τονίζει τα μέτρα στήριξης στην οικονομία αλλά ταυτόχρονα αναφέρει «πως πρέπει να δοθούν και πολλές απαντήσεις και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».

Σχετικά με το Ισραήλ ανέφερε πως η υπάρξει μια στρατηγικής συμμαχίας όπως με το Ισραήλ δεν απαγορεύει στην Ελλάδα να λέει την αλήθεια και να συνάπτει και άλλες διμερείς συμμαχίες και σχέσεις.

Για το θέμα πρόωρων εκλογών μας είπε χαριτολογώντας πως δεν ξέρει το επόμενο Φόρουμ θα γίνει πριν ή μετά τις εθνικές εκλογές, πάντως παρέμεινε στην γραμμή Μητσοτάκη «εκλογές το 2027 όπως προβλέπεται».