Σε υψηλούς τόνους για την Τουρκία μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο τόνος της παρέμβασης έρχεται σε αντίθεση με αυτό που πολλοί ομιλητές σχολίαζαν σε πάνελ τις τελευταίες 3 ημέρες στους Δελφούς πως ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί.

«Δεν θα απαντήσω στον Φιντάν, παρότι με στολίζει κατά καιρούς. Η Ελλάδα δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις, δεν περιγράφεται πουθενά ούτε έχει διατυπωθεί, κάτι που πολλά κόμματα στην Τουρκία και βουλευτές έχουν εξαπολύσεις ευθείες, χυδαίες απειλές»

Και αυτό με αφορμή την δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προ ημερών πώς «ούτε η Ελλάδα ούτε η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” (όπως χαρακτηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία) χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ» ενώ άεξήγησε ότι η αναζήτηση νέων συμμάχων αποτελεί πρόκληση προς την Άγκυρα.

Ο κ. Δένδιας συνέχισε λέγοντας πως «είναι τουλάχιστον επικριτικό να το λέει μία χώρα με απειλή πολέμου. Αφού εμείς δεν έχουμε διεκδικήσει κάτι. Η Ελλάδα δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε. Όσοι έχουν τις ίδιες αξίες με εμάς είναι ευπρόσδεκτοι».

Αν η βαρύνουσας σημασίας παρέμβαση του κ. Δένδια έχει επίδραση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και την στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα καθημερινά στο Αιγαίο και αλλού, μένει να φανεί.

Σταθερή γραμμή Δένδια για ελευθερία ναυσιπλοΐας και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο

Όσον αφορά στο θέμα του Στενού του Ορμούζ, ο υπουργός κράτησε την διεθνή γραμμή όπως αυτή ισχύει εδώ και δεκαετίες αναφέροντας πως «Εμείς είμαστε πάντα σαφείς και ειλικρινείς.

Πρώτον, δεν είμαστε εμπόλεμοι. Αυτό είναι σαφές. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε συμμάχους, έχουμε συμμαχικές υποχρεώσεις, έχουμε συμφέροντα και έχουμε αντιλήψεις.

Δηλαδή, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας για εμάς είναι κάτι το κεφαλαιώδες. Είμαστε η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον πλανήτη στο εμπορικό ναυτικό. Εάν κάθε χώρα η οποία συνορεύει με μια θαλάσσια έκταση μπορεί να απαγορεύει τη χρήση της, από εκεί και πέρα πού θα πάει αυτός ο πλανήτης;

Αφήστε το ότι υπάρχει και το θέμα της διέλευσης και είναι από τα χωρικά ύδατα χωρών. Εμείς σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο. Ζητάμε και από όλες τις χώρες να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο».

Τέλος, ήταν κατηγορηματικός – σε σχέση και με τις δηλώσεις Φιντάν – πως «θα επαναλάβω αυτό που έχω πει πολλές φορές. Όλες οι κατανοήσεις της Ελλάδας, όλες οι συμμαχίες της Ελλάδας δεν στρέφονται κατά οιουδήποτε και όλες οι συνεργασίες μας είναι ανοιχτές πάντα σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν την ίδια αξιακή αντίληψη και την ίδια αξιακή προσέγγιση με εμάς».

Νωρίτερα ο κ. Δένδιας υποδέχθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας Ίβιτσα Ντάσιτς υποδέχθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο Πεντάγωνο