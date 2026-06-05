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Σε μια προσπάθεια να ρίξει τους τόνους για το θέμα της ανέγερσης τουριστικού συμπλέγματος της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις εναντίον του, επιδόθηκε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα. Πιο συγκεκριμένα ο Ράμα προχώρησε σε δηλώσεις με τις οποίες υποστηρίζει ότι… δεν υπάρχει καν τέτοιο σχέδιο για ξενοδοχείο στις νοτιοδυτικές ακτές της Αλβανίας.

«Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας όσο δεν υπάρχει σχέδιο», διαβεβαίωσε ο Εντι Ράμα που βρίσκεται στο Μαυροβούνιο για την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια τονίζοντας ότι «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για τη δημιουργία κάτι μοναδικού».

«Δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο. Κατ’αρχάς, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, μετά να το δούμε, μετά να το συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι που δεν υπάρχει», είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός καλώντας «τα διεθνή μέσα ενημέρωσης» «να είναι πιο προσεκτικά».