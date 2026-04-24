Περίοδοι φαινομενικής ηρεμίας στη Μέση Ανατολή είναι συχνά οι στιγμές που προσφέρονται περισσότερο για στρατηγική παρερμηνεία. Το κεντρικό ερώτημα στην αμερικανοϊρανική κρίση δεν είναι πλέον αν υπάρχει εκεχειρία στα χαρτιά, αλλά αν η περιοχή κινείται προς πραγματική σταθεροποίηση ή αν απλώς εισέρχεται σε μια πιο εύθραυστη φάση αναμονής. Για την Ελλάδα, αυτό δεν είναι ένα μακρινό διπλωματικό ζήτημα. Αγγίζει τη ναυτιλία, τη θαλάσσια ασφάλεια και ένα ευρύτερο ενεργειακό περιβάλλον στο οποίο η Ευρώπη παραμένει εκτεθειμένη. Προς το παρόν, η απάντηση γέρνει προς το δεύτερο. Αυτό που εμφανίζεται ως ηρεμία είναι καλύτερα να κατανοηθεί ως αλλαγή της μεθόδου της αστάθειας.

Η παρούσα παύση δεν πρέπει να εκληφθεί ως αρχή μιας διαρκούς διευθέτησης. Είναι προτιμότερο να ιδωθεί ως μια ανοιχτή και αμφισβητούμενη ενδιάμεση κατάσταση, στην οποία η ορατή αντιπαράθεση έχει υποχωρήσει χωρίς να έχει επιλυθεί το υποκείμενο στρατηγικό πρόβλημα. Η μείωση της στρατιωτικής έντασης μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία χωρίς να παράγει μια νέα ισορροπία. Αυτή είναι η κρίσιμη διάκριση. Ένα πιο διαρκές άνοιγμα προς αποκλιμάκωση δεν μπορεί να αποκλειστεί. Παραμένει όμως πρόωρο να θεωρηθεί ως το βασικό σενάριο. Η δομή της κρίσης δείχνει ακόμη αλλού.

Το σαφέστερο μέτρο αυτής της πραγματικότητας είναι τα Στενά του Ορμούζ. Το ζήτημα δεν είναι πλέον αν τα Στενά φαίνονται ανοιχτά ή κλειστά σε μια δεδομένη στιγμή. Το ζήτημα είναι αν μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή, προβλέψιμα και προστατευμένα από ανανεωμένο εξαναγκασμό. Προς το παρόν, δεν μπορούν. Μια θαλάσσια οδός μπορεί να είναι αποσπασματικά χρησιμοποιήσιμη χωρίς να είναι σταθερή με οποιαδήποτε ουσιαστική έννοια. Η τακτική διέλευση δεν ισοδυναμεί με στρατηγική κανονικότητα. Η περιορισμένη διέλευση δεν ισοδυναμεί με αποκαταστημένη εμπιστοσύνη. Όσο τα Ορμούζ παραμένουν ευάλωτα σε επιλεκτική πίεση, ανανεωμένους περιορισμούς ή σήματα εξαναγκασμού, ο Κόλπος δεν μπορεί να θεωρείται στρατηγικά σταθεροποιημένος.

Για την Ελλάδα, τα Ορμούζ δεν είναι ένα αφηρημένο στρατηγικό σύμβολο. Είναι ένα από τα θαλάσσια περάσματα μέσω των οποίων ο παγκόσμιος κίνδυνος εισέρχεται άμεσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον της ελληνικής ναυτιλίας. Για την Ευρώπη, είναι κάτι περισσότερο από ένας ενεργειακός διάδρομος. Είναι ένα από τα σημεία όπου η περιφερειακή αστάθεια μετατρέπεται σε άνοδο ναύλων, σε ασφαλιστική πίεση και σε ευρύτερη οικονομική ευαλωτότητα. Γι’ αυτό το ερώτημα των Ορμούζ είναι μεγαλύτερο από την τακτική εικόνα μιας οποιασδήποτε ημέρας. Αφορά το αν ένα από τα κεντρικά σημεία ασφυξίας του παγκόσμιου συστήματος μπορεί να στηρίξει την εμπιστοσύνη. Προς το παρόν, δεν μπορεί.

Τα Ορμούζ, συνεπώς, είναι κάτι περισσότερο από μια ναυτιλιακή οδό. Είναι το πιο ορατό εργαλείο μέσω του οποίου συνεχίζει να εκδηλώνεται η ανεπίλυτη φύση της κρίσης. Το ζήτημα δεν είναι αν το εμπόριο μπορεί ακόμη να κινείται, αλλά αν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται έχει γίνει αρκετά ανθεκτικό ώστε να στηρίξει την εμπιστοσύνη. Δεν έχει γίνει. Ένα σημείο ασφυξίας δεν χρειάζεται να κλείσει πλήρως για να αλλάξει την παγκόσμια συμπεριφορά. Αρκεί να παραμείνει πειστικά επισφαλές. Υπό αυτή την έννοια, ο κίνδυνος δεν βρίσκεται μόνο στη διακοπή, αλλά και στην ίδια την υπό όρους λειτουργία.

Η ίδια διάκριση ισχύει και για τις αγορές. Μια προσωρινή ανακούφιση στις τιμές του πετρελαίου δεν αποδεικνύει ότι ο Κόλπος έχει επιστρέψει στη σταθερότητα. Μπορεί απλώς να δείχνει ότι το κλίμα μπορεί να ανακάμψει ταχύτερα από τη δομή της πραγματικότητας. Το ασφάλιστρο κινδύνου που ενσωματώνεται στη ναυτιλία, στις ασφαλίσεις, στα ναύλα και στη γεωπολιτική αβεβαιότητα μπορεί να επιμείνει ακόμη και όταν οι τιμές υποχωρούν προσωρινά. Γι’ αυτό η παρούσα φάση δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως επιστροφή στην κανονικότητα. Η αντίληψη του κινδύνου μπορεί να υποχωρήσει γρηγορότερα από την ίδια τη δομή του κινδύνου. Η πραγματική σταθεροποίηση θα απαιτούσε κάτι περισσότερο από ηπιότερες αγορές. Θα απαιτούσε διαρκή ναυτιλιακή κανονικότητα, περιορισμένη στρατιωτική σηματοδότηση και ένα διπλωματικό πλαίσιο ικανό να μειώσει τον κίνδυνο ανανεωμένου εξαναγκασμού.

Για την Ευρώπη, αυτό έχει σημασία όχι μόνο λόγω της άμεσης ενεργειακής έκθεσης, αλλά επειδή η αστάθεια στον Κόλπο ακτινοβολεί προς τα έξω μέσω του κόστους, των προσδοκιών και της ανάπτυξης. Το ζήτημα δεν είναι απλώς τα βαρέλια ή τα φορτία, αλλά η μετάδοση της αβεβαιότητας στις μεταφορές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στον πληθωρισμό και στο οικονομικό κλίμα. Η Ελλάδα βιώνει αυτή την έκθεση πιο άμεσα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή βρίσκεται στη διασταύρωση της παγκόσμιας ναυτιλίας και της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης. Ό,τι συμβαίνει στον Κόλπο δεν μένει στον Κόλπο. Εισέρχεται στην Ευρώπη μέσω των αγορών, της εφοδιαστικής και του θαλάσσιου κινδύνου.

Γι’ αυτό και η κρίση δεν μπορεί πλέον να νοηθεί ως μια στενά διμερής αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Από τη στιγμή που εμπλέκονται τα Ορμούζ, η εμπορική ναυτιλία, οι ενεργειακές ροές και η ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα, οι συνέπειες της κλιμάκωσης δεν μπορούν να περιοριστούν σε ένα μόνο θέατρο. Η κρίση διευρύνθηκε επειδή διευρύνθηκε και το κόστος της. Αυτό δεν καθιστά αυτομάτως την κατάσταση ασφαλέστερη. Σημαίνει μόνο ότι περισσότεροι δρώντες έχουν πλέον συμφέρον να αποτρέψουν μια ρήξη. Η διεθνοποίηση δεν είναι ένδειξη διευθέτησης. Είναι ένδειξη ότι η κρίση έχει καταστεί υπερβολικά σημαντική για να παραμείνει πολιτικά περιορισμένη.

Αυτό το ευρύτερο διπλωματικό πεδίο φέρει τη δική του μορφή ευθραυστότητας. Περισσότερα κανάλια μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο άμεσης κατάρρευσης, αλλά δημιουργούν ταυτόχρονα ένα πιο πολυεπίπεδο περιβάλλον, στο οποίο η αποκλιμάκωση μπορεί να γίνει μερική, άνιση και αναστρέψιμη. Μια ευρύτερη διπλωματική αρχιτεκτονική μπορεί να βοηθήσει στην αναβολή της ρήξης, χωρίς όμως να παράγει τάξη. Αυτό που αναδύεται δεν είναι ειρήνη, αλλά μια πιο διεθνώς διαχειριζόμενη μορφή αβεβαιότητας. Για τα ευρωπαϊκά κράτη, αυτό έχει σημασία διότι μια κρίση που τη διαχειρίζονται πολλοί δρώντες δεν είναι κατ’ ανάγκην μια κρίση που έχει τεθεί υπό έλεγχο. Μπορεί απλώς να είναι μια κρίση της οποίας η αστάθεια έχει γίνει περισσότερο κατανεμημένη.

Σε αυτή τη φάση, τρεις υπολογισμοί διαμορφώνουν το διπλωματικό πεδίο. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει ένα αποτέλεσμα που διατηρεί τη μόχλευση και μπορεί να παρουσιαστεί ως πιο περιοριστικό από προηγούμενα πλαίσια. Η Τεχεράνη επιδιώκει να αποφύγει μια διαπραγμάτευση υπό ορατή αδυναμία και θα προσπαθήσει να διατηρήσει την εικόνα της αντίστασης ακόμη κι αν εμπλακεί. Οι εξωτερικές δυνάμεις επιδιώκουν να κρατήσουν ανοιχτή τη διπλωματία, διότι το κόστος μιας αποτυχίας εκτείνεται πλέον πολύ πέρα από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Τίποτε από αυτά δεν αποκλείει τη διπλωματία. Την καθιστά όμως στενότερη, βραδύτερη και περισσότερο υπό όρους.

Από αμερικανικής πλευράς, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η ρητορική, αλλά το όριο που αυτή δημιουργεί για τον συμβιβασμό. Ένα αποτέλεσμα προδιαγεγραμμένο εκ των προτέρων ως σκληρότερο, μακρύτερο και πιο αποφασιστικό μπορεί να ενισχύει βραχυπρόθεσμα την αποτρεπτική στάση, περιορίζοντας όμως αργότερα τον χώρο για μια πρακτική διευθέτηση. Από ιρανικής πλευράς, η επιφύλαξη δεν πρέπει να αποδοθεί απλώς στην ιδεολογία. Είναι στρατηγική. Το ένστικτο της Τεχεράνης θα είναι να διευρύνει το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, να διατηρήσει μόχλευση και να αποφύγει οποιαδήποτε εικόνα ότι η πίεση και μόνο υπαγόρευσε τη συμπεριφορά της. Αυτό καθιστά τη διπλωματία δυνατή, αλλά και περισσότερο τακτική και περισσότερο αναστρέψιμη απ’ όσο μπορεί να φαίνεται.

Εδώ ακριβώς αποκτά ιδιαίτερη σημασία ο ρόλος της Κίνας. Το Πεκίνο έχει σημασία όχι επειδή είναι πιθανό να εξελιχθεί στον θεαματικό δημόσιο μεσολαβητή της κρίσης, αλλά επειδή συνδυάζει διαρθρωτικό βάρος με στρατηγική απόσταση. Έχει άμεσο συμφέρον στη σταθερότητα του Κόλπου και στην αδιάλειπτη ροή της ενέργειας, ενώ παράλληλα προσφέρει στην Τεχεράνη ένα κανάλι που δεν φέρει τον ίδιο συμβολισμό με μια άμεση υποταγή στην αμερικανική πίεση. Η σημασία της δεν βρίσκεται σε μια θεατρική μεσολάβηση, αλλά στη διατήρηση διπλωματικού χώρου, επιτρέποντας στην εμπλοκή να εμφανίζεται ως βαθμονόμηση και όχι ως παράδοση. Υπό αυτή την έννοια, η Κίνα έχει σημασία όχι μόνο για την ισορροπία στον Κόλπο, αλλά και για τη μορφή οποιασδήποτε ευρύτερης μετακρισιακής τάξης.

Αυτό που προκύπτει από όλα αυτά δεν είναι ούτε διευθέτηση ούτε μια απλή επιστροφή στην κλιμάκωση. Είναι μια πιο αμφίσημη φάση, στην οποία η αποκλιμάκωση παραμένει ασταθής, η εμπορική ανακούφιση παραμένει μερική, η διπλωματία παραμένει πολυεπίπεδη και τα Ορμούζ παραμένουν ανεπίλυτα. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της ψευδαίσθησης της ηρεμίας. Η κρίση μπορεί να φαίνεται λιγότερο οξεία από ό,τι στην κορύφωσή της, αλλά το στρατηγικό πρόβλημα δεν έχει απομακρυνθεί. Ο Κόλπος δεν έχει ακόμη επιστρέψει στη σταθερότητα.

Ο Κόλπος δεν εξέρχεται από την κρίση. Εισέρχεται σε μια πιο λεπτή μορφή της. Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ένα θαλάσσιο περιβάλλον στο οποίο η τυπική διέλευση μπορεί να συνεχίζεται χωρίς να έχει επιστρέψει η πραγματική ασφάλεια. Για την Ευρώπη, σημαίνει ότι μια περιοχή που συχνά αντιμετωπίζεται ως επαναλαμβανόμενο εξωτερικό σοκ παραμένει ενσωματωμένη στο οικονομικό και στρατηγικό της περιβάλλον. Το τεστ δεν είναι πλέον αν η αντιπαράθεση μπορεί να παγώσει, αλλά αν μια αναστρέψιμη παύση μπορεί να μετατραπεί σε διαρκή τάξη πριν από την επόμενη ρήξη. Μέχρι να διασχιστεί αυτό το κατώφλι, η ηρεμία δεν πρέπει να συγχέεται με διευθέτηση. Είναι μία από τις πιο παραπλανητικές φάσεις της κρίσης.