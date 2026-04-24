Σε ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου περιγράφονται οι επιλογές που έχουν οι ΗΠΑ για να τιμωρήσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ που, κατά την άποψή τους, δεν υποστήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία και της επανεξέτασης της αμερικανικής θέσης σχετικά με τις διεκδικήσεις της Βρετανίας στις Νήσους Φώκλαντ, όπως δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι πολιτικές αυτές επιλογές αναφέρονται λεπτομερώς σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που εκφράζει την απογοήτευση για την εμφανή απροθυμία ή άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιώματα πρόσβασης, στάθμευσης και υπερίπτασης – γνωστά ως ABO – που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Στο ίδιο email επισημαίνεται ότι τα ABO αποτελούν «απλώς την απόλυτη βάση για το ΝΑΤΟ», σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Μάλιστα, ο ίδιος συμπλήρωσε πως αυτές οι επιλογές έχουν κυκλοφορήσει σε υψηλά επίπεδα στο Πεντάγωνο.

Ανάμεσα στις προτάσεις που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα είναι η αναστολή της συμμετοχής των «δύσκολων» χωρών σε σημαντικές ή καίριες θέσεις στο ΝΑΤΟ, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Οι επικρίσεις και προτάσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει σκληρά τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για το, ότι δεν έστειλαν τα ναυτικά τους να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έκλεισε για τη διεθνή ναυτιλία μετά την έναρξη του αεροπορικού πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Έχει επίσης, δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης της ίδιας της χώρας από τη Συμμαχία.

«Δεν θα το κάνατε κι εσείς αν ήσασταν στη θέση μου;» ρώτησε ο Τραμπ το Reuters σε συνέντευξη την 1η Απριλίου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ήταν πιθανή. Ωστόσο, στο email δεν τίθεται κάτι τέτοιο επί τάπητος, σημείωσε ο αξιωματούχος. Ακόμα, δεν προτείνει το κλείσιμο βάσεων στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, ο αξιωματούχος αρνήθηκε να διευκρινίσει αν στις επιλογές περιλαμβάνεται η ευρέως αναμενόμενη αποχώρηση ορισμένων αμερικανικών δυνάμεων από τη Γηραιά Ήπειρο.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το ηλεκτρονικό μήνυμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, απάντησε: «Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τα όσα έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αυτοί δεν ήταν εκεί για εμάς. Το υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει, ότι ο πρόεδρος θα έχει αξιόπιστες επιλογές, για να εξασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα είναι πλέον ένας χάρτινος τίγρης, αλλά θα κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τυχόν εσωτερικές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση».

Η «αίσθηση δικαιώματος της Ευρώπης» και η απάντηση Σάντσεθ

Ο αμερικανο-ισραηλινός πόλεμος με το Ιράν έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του 76χρονου συνασπισμού, και έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου ανησυχία. Για το ενδεχόμενο, ότι οι ΗΠΑ μπορεί να μην προσφέρουν βοήθεια στους ευρωπαίους συμμάχους τους, αν δεχθούν επίθεση, όπως υπογραμμίζουν αναλυτές και διπλωμάτες.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες υποστηρίζουν, ότι η συμμετοχή στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό θα ισοδυναμούσε με είσοδο στον πόλεμο, αλλά ότι θα ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν στη διατήρηση του Στενού ανοιχτού, μόλις επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία ή τερματιστεί η σύγκρουση. Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν τονίσει πως το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι μονόδρομος.

Παράλληλα, έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την Ισπανία, όπου η σοσιαλιστική ηγεσία δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων ή του εναερίου χώρου της για την επίθεση κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία: τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν. Οι πολιτικές επιλογές που περιγράφονται στο email αποσκοπούν στο να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ με στόχο να «μειωθεί η αίσθηση του δικαιώματος εκ μέρους των Ευρωπαίων», σχολίασε εμφατικά ο αξιωματούχος, συνοψίζοντας το περιεχόμενο του μηνύματος.

Η επιλογή της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία θα είχε περιορισμένο αντίκτυπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, αλλά σημαντική συμβολική σημασία, υποστηρίζει το μήνυμα. Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιδιώξουν την αποχώρηση της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ, και το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αμέσως αν υπάρχει υφιστάμενος μηχανισμός στη Συμμαχία για να γίνει αυτό.

«Δεν βασιζόμαστε σε email. Δουλεύουμε με βάση επίσημα έγγραφα και κυβερνητικές θέσεις, στην περίπτωση αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ, όταν ρωτήθηκε για το δημοσίευμα, πριν από μια συνάντηση ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο, όπου θα συζητηθούν θέματα που περιλαμβάνουν τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του ΝΑΤΟ.

Τα Νησιά Φώκλαντ στο επίκεντρο και

Το μήνυμα περιλαμβάνει επίσης, μια επιλογή να εξεταστεί η επανεκτίμηση της διπλωματικής υποστήριξης των ΗΠΑ για μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως τα Νησιά Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή. Στον ιστότοπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναγράφεται ότι τα νησιά διοικούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εξακολουθούν να διεκδικούνται από την Αργεντινή, της οποίας ο φιλελεύθερος πρόεδρος, Χαβιέρ Μιλέι είναι σύμμαχος του Τραμπ.

Η Βρετανία και η Αργεντινή διεξήγαγαν έναν σύντομο πόλεμο το 1982 για τα νησιά, αφού η Αργεντινή έκανε μια αποτυχημένη απόπειρα να τα καταλάβει. Περίπου 650 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους πριν η Αργεντινή παραδοθεί.

Ο Τραμπ έχει προσβάλει επανειλημμένα τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ, αποκαλώντας τον δειλό λόγω της απροθυμίας του να συμμετάσχει στον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι «δεν είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ» και χαρακτηρίζοντας τα αεροπλανοφόρα της Βρετανίας «παιχνίδια». Η Βρετανία αρχικά, δεν έκανε δεκτό το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτρέψει στα αεροσκάφη της να επιτεθούν στο Ιράν από δύο βρετανικές βάσεις, αλλά αργότερα συμφώνησε να επιτρέψει αμυντικές αποστολές με στόχο την προστασία των κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών πολιτών, εν μέσω των ιρανικών αντιποίνων.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι «πολλά έχουν αποκαλυφθεί» από τον πόλεμο με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγαλύτερης εμβέλειας του Ιράν δεν μπορούν να χτυπήσουν τις ΗΠΑ, αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη. «Αντιμετωπίζουμε ερωτήσεις, εμπόδια ή δισταγμούς… Δεν συμμετέχεις και πολύ σε συμμαχία, αν υπάρχουν χώρες που δεν είναι διατεθειμένες να σταθούν στο πλευρό σου όταν τις χρειάζεσαι», υπογράμμισε ο ίδιος.