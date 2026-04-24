Μια απίστευτη υπόθεση κατασκοπείας και οικονομικής απάτης ήρθε στο φως, με πρωταγωνιστή έναν υπαξιωματικό των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ. Ο 38χρονος Master Sgt. Gannon Ken Van Dyke κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες για να στοιχηματίσει στην πλατφόρμα Polymarket, αποκομίζοντας κέρδη άνω των 400.000 δολαρίων από την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Το χρονικό της προδοσίας και τα πονταρίσματα

Ο Van Dyke, ο οποίος υπηρετούσε στο Fort Bragg και συμμετείχε στον άμεσο σχεδιασμό της επιχείρησης, φαίνεται πως έβλεπε την αποστολή ως μια χρυσή ευκαιρία για πλουτισμό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο υπαξιωματικός τοποθέτησε 13 διαφορετικά στοιχήματα σχετικά με την τύχη του Μαδούρο.

Η πιο προκλητική κίνηση έγινε στις 2 Ιανουαρίου, μόλις λίγες ώρες πριν την έφοδο των αμερικανικών δυνάμεων στο Καράκας, όταν πόνταρε χιλιάδες δολάρια στην πρόβλεψη ότι ο Μαδούρο θα βρισκόταν εκτός εξουσίας μέχρι το τέλος του μήνα. Μία ημέρα μετά, ο Βενεζουελάνος ηγέτης συνελήφθη και ο στρατιώτης είδε τον λογαριασμό του να εκτινάσσεται.

Ο Van Dyke αντιμετωπίζει πέντε βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων: Παράνομη χρήση εμπιστευτικών κρατικών πληροφοριών, απάτη μέσω διαδικτύου, κλοπή μη δημοσίων κυβερνητικών δεδομένων και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η φωτογραφία που τον πρόδωσε και το κρυπτονομίσματα

Η προσπάθεια του Van Dyke να καλύψει τα ίχνη του ήταν διαρκής, αλλά ανεπιτυχής. Μετέφερε τα κέρδη του μέσω κρυπτονομισμάτων πριν τα καταθέσει σε χρηματιστηριακό λογαριασμό.

Ωστόσο, οι αρχές εντόπισαν στο Google account του μια φωτογραφία που τραβήχτηκε πάνω στο πλοίο U.S.S. Iwo Jima το πρωινό της σύλληψης, η οποία τον δείχνει με πλήρη εξάρτηση και όπλο την ώρα που ο Μαδούρο μεταφερόταν υπό κράτηση αναφέρει το δημοσίευμα των New York Times.

Αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο και τη Δικαιοσύνη

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τριγμούς στην Ουάσιγκτον, με τον Πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει απογοητευμένος. «Όλος ο κόσμος, δυστυχώς, έχει γίνει κάτι σαν καζίνο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα».

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι οι ένστολοι που διαχειρίζονται απόρρητες πληροφορίες απαγορεύεται αυστηρά να τις χρησιμοποιούν για προσωπικό όφελος.