Ξεχάστε όσα ξέρατε για τη χειραποσκευή στα αεροπορικά ταξίδια. Η Lufthansa φέρνει στην Ευρώπη το αμερικανικό μοντέλο των «bare-bones» ναύλων (η πιο λιτή εκδοχή εισιτηρίου), αναγκάζοντας ακόμα και τους πιο έμπειρους ταξιδιώτες να επανεξετάσουν τι χωράει στις αποσκευές τους.

Με το νέο ναύλο Economy Basic το δικαίωμα για το κλασικό βαλιτσάκι στην καμπίνα παύει να θεωρείται δεδομένο, καθώς η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα μετακυλίεται πλέον απευθείας στο… μέγεθος της τσάντας σας.

Αν ετοιμάζεστε για το επόμενο επαγγελματικό ταξίδι ή μια σύντομη απόδραση από τον Μάιο και μετά, δείτε τι ακριβώς αλλάζει για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων στην πύλη επιβίβασης.

Τέλος η δωρεάν χειραποσκευή

Η Lufthansa ακολουθεί το μοντέλο μεγάλων αμερικανικών εταιρειών (όπως η United), με στόχο τις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη. Παράλληλα, ο ναύλος «Economy Light» θα αναβαθμιστεί, επιτρέποντας πλέον την αλλαγή κράτησης με την καταβολή ενός τέλους.

Με το νέο σύστημα οι επιβάτες θα δικαιούνται δωρεάν μόνο ένα προσωπικό αντικείμενο (όπως τσάντα laptop ή μικρό σακίδιο πλάτης). Οτιδήποτε μεγαλύτερο θα θεωρείται επιπλέον υπηρεσία και θα χρεώνεται αναλόγως.

Οι κρατήσεις ανοίγουν σταδιακά από τις 28 Απριλίου. Η χρέωση θα εφαρμόζεται για πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων από τις 19 Μαΐου και θα ισχύει σε όλες τις εταιρείες του ομίλου (Lufthansa, Swiss, Austrian, κ.λπ.).

Η πίεση από το κόστος των καυσίμων

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία δέχεται ισχυρές πιέσεις από την κατακόρυφη άνοδο των τιμών στα καύσιμα, λόγω της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Η American Airlines αύξησε τα τέλη για τις παραδοσιακές αποσκευές κατά 10-150 δολάρια, ανάλογα με τον αριθμό τους, ενώ πολλές εταιρείες μειώνουν τα οφέλη στην οικονομική θέση για να εξισορροπήσουν τις οικονομικές τους απώλειες.