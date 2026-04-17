Με ένα καταιγισμό αναρτήσεων στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δίνει τις δικές του απαντήσεις όσον αφορά στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ, τον Λίβανο, τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και φυσικά επιτίθεται στο ΝΑΤΟ.

Μπαράζ αναρτήσεων για Στενά, Ιράν, Λίβανο και ΝΑΤΟ

Σε 12 αναρτήσεις του μέσα στις τελευταίες δύο ώρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επικεντρώθηκε τόσο στο να απαντήσει σε κάποια από τα «σκοτεινά» σημεία των όσων έχουν ανακοινωθεί ή διακινούνται σαν σενάρια σχετικά με το τι συμβαίνει με το Ιράν, ενώ παράλληλα έσπευσε να ευχαριστήσει όσους συνέβαλλαν στο άνοιγμα των Στενών, αλλά και να διευκρινίσει τι ακριβώς έχει συμβεί στον Λίβανο και τον ρόλο του Ισραήλ.

Πιο συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να διαψεύδει σχετικό δημοσίευμα του Axios που έλεγε ότι θα δοθούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια ως αντάλλαγμα για να δεχθεί το Ιράν τους όρους για τα πυρηνικά του, υποστηρίζοντας πως: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα παραλάβουν όλη την πυρηνική «σκόνη» που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα βομβαρδιστικά Β-2 μας. Δεν θα αλλάξει χέρια κανένα χρηματικό ποσό, με κανέναν τρόπο και υπό καμία μορφή».

Στην ίδια ανάρτηση ο Τραμπ εμφανίστηκε να διαψεύδει επίσης ότι η συμφωνία με το Ιράν συνδέεται με τα όσα συμφωνούνται για τον Λίβανο, αλλά και να προσπαθεί να πάρει τα εύσημα που επέβαλλε απαγόρευση στο Ισραήλ να πλήττει τον Λίβανο. Όπως συγκεκριμένα ανέφερε: «Αυτή η συμφωνία δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τον Λίβανο. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα χειριστούν την κατάσταση με τη Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Αυτό απαγορεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ως εδώ ήταν — αρκετά! Ευχαριστώ. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Πώς ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών

Πριν από αυτήν την ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει το άνοιγμα των Στενών με δύο αναρτήσεις του. Στην πρώτη ανέφερε συγκεκριμένα πως: «Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοικτά και έτοιμα για πλήρη διέλευση. Ευχαριστώ!». Στην δεύτερη υποστήριζε ότι: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοικτά και έτοιμα για κανονική λειτουργία και πλήρη διέλευση, όμως ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσον αφορά μόνο το Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθεί 100% η συναλλαγή μας με το Ιράν. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί μέσω διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Επίθεση στο ΝΑΤΟ, ευχαριστίες σε χώρες του Κόλπου – Πακιστάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε το μπαράζ αναρτήσεων με μια επίθεση προς τους Συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ υποστηρίζοντας πως:«Τώρα που η κατάσταση με τα Στενά του Ορμούζ έχει λήξει, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ ρωτώντας αν χρειαζόμαστε βοήθεια. ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ, εκτός αν θέλουν απλώς να γεμίσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Αποδείχθηκαν άχρηστοι όταν χρειάστηκαν, μια «χάρτινη τίγρη»! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Αντίθετα ο Τραμπ εμφανίστηκε να «αποθεώνει» στις επόμενες αναρτήσεις τόσο τον εαυτό του όσο και τις χώρες του Κόλπου, αλλά και το Πακιστάν, γράφοντας συγκεκριμένα (και με αυτή την σειρά:

«Ευχαριστώ τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για το μεγάλο θάρρος και τη βοήθειά τους! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

«Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή βρίσκεται στη διαδικασία αφαίρεσης όλων των θαλάσσιων ναρκών του! Ευχαριστώ!»

«Και πάλι! Αυτή η συμφωνία δεν συνδέεται, σε καμία περίπτωση με τον Λίβανο, αλλά θα κάνουμε πάλι τον Λίβανο μεγάλο»

«Ευχαριστώ το Πακιστάν και τον σπουδαίο Πρωθυπουργό του και τον Αρχιστράτηγο (Field Marshal), δύο φανταστικούς ανθρώπους!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

«Μια ΜΕΓΑΛΗ και ΛΑΜΠΡΗ μέρα για τον κόσμο! DJT»

«Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Και έτσι δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου»

Οι «καυτές» ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν και τα fake news

Σημειώνεται πως ο Τραμπ είχε ξεκινήσει αυτό τον καταιγισμό αναρτήσεων υποστηρίζοντας πως: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι αυτή τη στιγμή η «ΠΙΟ ΚΑΥΤΗ» χώρα στον κόσμο. Μόλις πριν από λίγο καιρό, επί της προεδρίας του «Νυσταγμένου Τζο» Μπάιντεν, η χώρα ήταν τελειωμένη και αποτελούσε αντικείμενο χλευασμού σε ολόκληρο τον κόσμο!!! Αλλά όχι πια — κανείς δεν γελάει πλέον!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Και σημειώνεται επίσης ότι τον έκλεισε με την ανάρτηση: «Οι «αποτυχημένοι» New York Times, το FAKE NEWS CNN και άλλα μέσα απλώς δεν ξέρουν τι να κάνουν.

Ψάχνουν απεγνωσμένα έναν λόγο για να επικρίνουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ σχετικά με την υπόθεση του Ιράν, αλλά απλώς δεν μπορούν να βρουν κανέναν.

Γιατί δεν λένε απλώς, τη σωστή στιγμή, «ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ», και να αρχίσουν να ξανακερδίζουν την αξιοπιστία τους;;;».