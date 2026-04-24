Λίγες ώρες έμειναν ώστε ο Κωνσταντίνος Τασούλας να υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τον γάλλο πρόεδρο αλλά και τη σύζυγο του. Μια από τις πρώτες έγνοιες που είχαν στην Ηρώδου Αττικού καθώς και στο υπουργείο Εξωτερικών ήταν το μπλε της γαλλικής σημαίας. Από το 2021 το μπλε στην σημαία της Γαλλίας έχει αποκτήσει έναν βαθύτερο, σκούρο μπλε, τόνο έπειτα από απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν έτσι ώστε να θυμίζει το χρώμα επάνω στη σημαία της Γαλλικής Επανάστασης.

Επειδή το μπλε αυτό είναι αρκετά σκούρο οι ιθύνοντες της εθιμοτυπίας του υπουργείου Εξωτερικών έλεγξαν πολλές φορές τις χρωματικές προδιαγραφές που απέστειλε η γαλλική πρεσβεία, έτσι ώστε να μη γίνει κανένα λάθος και να είναι το ακριβές σκούρο μπλε στις σημαίες που εκτυπώθηκαν, τοποθετήθηκαν εντός του Προεδρικού Μεγάρου, αλλά και κατά μήκος της Ηρώδου Αττικού.

Όσον αφορά τα δώρα που αναμένεται να ανταλλάξουν οι δύο πρόεδροι, πληροφορίες του Βήματος λένε πως ο Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύει να δωρίσει στον Κωνσταντίνο Τασούλα το βιβλίο «Ορφέας» του Ζαν Κοκτώ. Πρόκειται για καλαίσθητη επανέκδοση της πρώτης έκδοσης του 1944, που πλαισιώνει τον μύθο με σχέδια του Κοκτώ. Υπάρχει και δεύτερο δώρο, ένα πιάτο από πορσελάνη του οίκου Hermes όπου απεικονίζεται ο Πήγασος. Ο κ. Τασούλας θα ανταποδώσει με μια σπάνια έκδοση με τίτλο «Το Έργο της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής του Μοριά 1829-1838».

Το ζεύγος Μακρόν, αφού απολαύσει το ψάρι – το οποίο δεν θα είναι η αγαπημένη σφυρίδα της κουζίνας του Προεδρικού Μεγάρου αλλά φαγκρί – καθώς και τα άσματα του Μάνου Χατζιδάκι, του Μίκη Θεοδωράκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, γνωστές επιτυχίες στη Γαλλία της Νάνας Μούσχουρη, αλλά και ορισμένα του Σαρλ Αζναβούρ από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και το αλησμόνητο Padam Padam της Εντίθ Πιαφ, θα κλείσει τη βραδιά με ένα Βινσάντο Σαντορίνης και θα περάσει τη νύχτα στη βασιλική σουίτα της «Μεγάλης Βρετανίας».

Σημειώνεται ότι αύριο το πρωί ο κ. Μακρόν θα αναχωρήσει για τον Πειραιά και στις 10:00 θα τον υποδεχτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να τον ξεναγήσει στον «Κίμωνα», το καμάρι του Πολεμικού Ναυτικού μας που «χτίστηκε» στη Γαλλία και το οποίο πρόσφατα έσπευσε να υπερασπιστεί την Κύπρο όταν χρειάστηκε.

Όσον αφορά για την Μπριζίτ Μακρόν, θα ακολουθήσει δικό της ιδιωτικό πρόγραμμα όλο το Σάββατο, ως το απόγευμα που θα συναντήσει ξανά τον σύζυγο της στο «Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος», στο «Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ», όπου Μητσοτάκης και Μακρόν θα μιλήσουν. Το πρόγραμμα στην Αθήνα τελειώνει εκεί και αμέσως μετα επιστρέφουν στο Παρίσι.