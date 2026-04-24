Για την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τις επιπτώσεις της στην Ευρώπη και τις προσδοκόμενες επιδόσεις του ΠαΣοΚ σε μελλοντική εκλογική αναμέτρηση μίλησε ο κ. Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής του ΠαΣοΚ στον διευθυντή σύνταξης του ΟΤ Χρήστο Κολώνα, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum XI.

Αναφορικά με την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με Ιράν, ο κ. Μανιάτης δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόλαντ Τραμπ ακολούθησε ανακριβείς πληροφορίες, ενώ το Ιράν χρησιμοποίησε από την πλευρά του το πανίσχυρο όπλο της γεωγραφίας, κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Εκτός από την πρόκληση μιας ενεργειακής κρίσης με παγκόσμιες προεκτάσεις, αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν οι μοναρχίες του Κόλπου, που συγκαταλέγονται στους συμμάχους των ΗΠΑ, να έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες.

Αναιμική η απάντηση της Ευρώπης στις προκλήσεις

Παρότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σημαντικά εκτεθειμένες στο κλείσιμο των Στενών, η Ευρώπη συνολικά δεν έχει κάνει το απαραίτητο άλμα ενεργειακής αυτονομίας, παρατήρησε ο κ. Μανιάτης.

Στην παρούσα συγκυρία, «η Ευρώπη έχει βγάλει από το συρτάρι την εργαλειοθήκη των μειωμένων μετακινήσεων. Ενώ πολλές κυβερνήσεις δίνουν επιδόματα, αυτά είναι ασπιρίνες, δεν γιατρεύουν το δομικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για παράδειγμα, όλα τα κράτη-μέλη έχουν συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ηλεκτρισμό κατά 40% ως 60%, χωρίς η μειωμένη τιμή να περνάει στους λογαριασμούς των καταναλωτών. «Χρειαζόμαστε αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης», είπε ο κ. Μανιάτης.

Έπειτα, οι Ευρωπαίοι έχουν μεν αποδεχτεί το φυσικό αέριο ως το καύσιμο του μέλλοντος, αλλά δεν έχουν προχωρήσει στην αναζήτηση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων – o ίδιος συμπλήρωσε ότι η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αδύναμη και «χαμηλών πτήσεων».

Ο κ. Μανιάτης κατέληξε ότι η Ευρώπη πρέπει να επδοτήσει την πράσινη βιομηχανία για την κατασκευή πράσινων τεχνολογιών.

Η θέση της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα

Απαντώντας στην ερώτηση του Χρήστου Κολώνα σχετικά με την αδυναμία που εμφανίζει η αντιπολίτευση να καρπωθεί τη δυσαρέσκεια που συγκεντρώνει η κυβέρνηση, ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που σήμερα χαρακτηρίζει όλη την Ευρώπη.

«Οι περισσότερες κυβερνήσεις είναι δεξιές και οι πολίτες, που όντως δεν είναι ευχαριστημένοι, προσπαθούν να δουν τι άλλο μπορούν να επιλέξουν. Τα σοσιαλιστικά κόμματα καταθέτουν μεν τις προτάσεις τους, δεν είναι όμως εύκολο να τις εκθέσεις σε μια κοινωνία απογοητευμένη», εξήγησε ο ίδιος.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Μανιάτης ανέφερε ότι η αμηχανία της κοινωνίας οδηγεί συχνά στην άκρα δεξιά, «όμως η απάντηση δεν είναι ο λαϊκισμός ούτε ο εθνικισμός».

Ο ίδιος, πάντως, αναμένει αυξημένα αποτελέσματα για το ΠαΣοΚ όταν έρθει η ώρα που ο πολίτης θα κληθεί να πάει πίσω από το παραβάν, να σταθεί απέναντι στον εαυτό του και να επιλέξει, όπως είπε.

