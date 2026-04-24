Σαφές στίγμα για την ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις έδωσαν από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο πρόεδρος του Eurogroup και ο έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με τους ομιλητές, το διακύβευμα αυτή τη στιγμή δεν είναι η επάρκεια των καυσίμων, αλλά η αποτελεσματική διαχείριση των ανατιμήσεων.

Στοχευμένα μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις τόνισε ότι η Ε.Ε. παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών, συντονίζοντας τη χρήση εργαλείων, όπως τα στρατηγικά αποθέματα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων και του αυξημένου χρέους δεν επιτρέπει οριζόντιες παρεμβάσεις.

Τα όποια μέτρα στήριξης θα είναι:

Στοχευμένα στις πραγματικές ανάγκες.

Προσωρινά.

Εντός αυστηρών δημοσιονομικών ορίων.

Όσον αφορά τα καύσιμα αεροπορίας, σημειώθηκε ότι η Ευρώπη παράγει το 70% της ζήτησής της, αλλά απαιτείται χαρτογράφηση εναλλακτικών πηγών για το υπόλοιπο 30%, ώστε να αποφευχθούν διαταραχές.

Τα μαθήματα του 2022 και οι επενδύσεις

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η εμπειρία του 2022 οδήγησε σε πιο «φιλτραρισμένες» πολιτικές, καθώς πολλές παρεμβάσεις τότε αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές. Επισήμανε την ανάγκη συντονισμού δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά.

Κοινή συνισταμένη των δύο ομιλητών ήταν η ανάγκη για:

Συνέχιση των επενδύσεων σε υποδομές, δίκτυα και διασυνδέσεις.

Ενεργειακή απεξάρτηση από εξωγενείς παράγοντες και γεωπολιτικές εντάσεις.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών απέναντι σε διεθνή σοκ και αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο.

Παρά τα βήματα διαφοροποίησης που έγιναν μετά το 2022, η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει προτεραιότητα, με το βλέμμα στραμμένο στην αντίδραση των αγορών και την εκτίμηση του ρίσκου.